Верная гигиена полости рта помогает предотвратить гингивит! Аптекарь делится советами

По словам фармацевта аптеки Benu Кеттер Росс, гингивит обычно возникает в результате недостаточной гигиены полости рта. „Воспаление возникает в тех местах, где бактерии могут благоприятно размножаться“, — отмечает Росс. Она указывает, что существуют различные причины заболевания — с одной стороны, гингивит может быть вызван недостаточной гигиеной полости рта, а с другой — слишком сильной чисткой зубов или использованием жесткой зубной щетки, которая также может повредить десны.

Невылеченный гингивит может привести к серьезным последствиям

„Гингивит начинается с более легких симптомов, которые со временем могут усиливаться. Более серьезными показаниями являются, например, кровоточивость и болезненность десен, а также зубная боль – в этом случае необходимо обязательно обратиться к стоматологу“, – подчеркивает фармацевт. В аптеке вам помогут при начальных или более легких симптомах - например, когда десны стали более чувствительными. „Важно, чтобы пациент мог смягчить заболевание до тех пор, пока он попадет к врачу“.

По словам аптекаря, невылеченный гингивит может повлиять на общее состояние полости рта. „Одной из причин гингивита может быть скопившийся зубной камень, который создает благоприятную среду для размножения бактерий. Если у пациентов гингивит вызван, например, недостаточной гигиеной полости рта, употреблением сладостей или табачных изделий, то воспаление может быстро обостриться. Это, в свою очередь, может повлиять на зубы, вызвать болезненный кариес и другие воспаления“, — предупреждает фармацевт.