Верная гигиена полости рта помогает предотвратить гингивит! Аптекарь делится советами
Гингивит (воспаление десен) — это распространенная проблема со здоровьем, связанная с гигиеной полости рта, которая может возникнуть как у взрослых, так и у детей. Аптекарь делится советами, как распознать первые признаки гингивита, когда искать помощи для решения проблемы можно в аптеке, а когда уже точно необходимо обращаться к стоматологу.
По словам фармацевта аптеки Benu Кеттер Росс, гингивит обычно возникает в результате недостаточной гигиены полости рта. „Воспаление возникает в тех местах, где бактерии могут благоприятно размножаться“, — отмечает Росс. Она указывает, что существуют различные причины заболевания — с одной стороны, гингивит может быть вызван недостаточной гигиеной полости рта, а с другой — слишком сильной чисткой зубов или использованием жесткой зубной щетки, которая также может повредить десны.
Невылеченный гингивит может привести к серьезным последствиям
„Гингивит начинается с более легких симптомов, которые со временем могут усиливаться. Более серьезными показаниями являются, например, кровоточивость и болезненность десен, а также зубная боль – в этом случае необходимо обязательно обратиться к стоматологу“, – подчеркивает фармацевт. В аптеке вам помогут при начальных или более легких симптомах - например, когда десны стали более чувствительными. „Важно, чтобы пациент мог смягчить заболевание до тех пор, пока он попадет к врачу“.
По словам аптекаря, невылеченный гингивит может повлиять на общее состояние полости рта. „Одной из причин гингивита может быть скопившийся зубной камень, который создает благоприятную среду для размножения бактерий. Если у пациентов гингивит вызван, например, недостаточной гигиеной полости рта, употреблением сладостей или табачных изделий, то воспаление может быстро обостриться. Это, в свою очередь, может повлиять на зубы, вызвать болезненный кариес и другие воспаления“, — предупреждает фармацевт.
„Легкие формы гингивита могут возникать и у детей младшего возраста“, — отмечает Росс. Основными причинами гингивита у детей являются нерегулярная чистка зубов и чрезмерное употребление сладостей. Также гингивит может появиться у ребенка, когда последний испытывает страх перед стоматологом, из-за которого не проходит регулярно осмотры полости рта и поэтому возникающие проблемы могут остаться незамеченными вовремя, что может привести к воспалению. Росс подчеркивает, что за гигиеной детских зубов следует тщательно следить и ребенку необходимо помогать в формировании регулярных верных привычек, которые помогают поддерживать здоровье ротовой полости.
Смягчение приносят специальные зубные пасты и гели для десен
В аптеке можно найти разные препараты, которые помогают облегчить гингивит. Росс подчеркивает, что, если человек был у стоматолога и там ему посоветовали следить за определенными симптомами, чтобы предотвращать различные неблагоприятные состояния ротовой полости, то фармацевт может предложить для этого конкретные средства. „Мы можем порекомендовать различные специальные зубные пасты, жидкости для полоскания рта и гели для десен, которые поддерживают здоровье десен и помогают снять воспаление. Предлагая конкретный продукт, мы всегда учитываем рекомендации врача и собственные жалобы человека – будь то во время лечения или в случае профилактики данного заболевания“, — объясняет Росс.
„Время, необходимое для лечения гингивита, очень индивидуально. Скорость выздоровления зависит от степени воспаления и привычек человека по части гигиены полости рта“, — отмечает фармацевт. Вовремя обнаруженный гингивит можно контролировать, регулярно посещая стоматолога, а также обращая внимание на свой образ жизни и гигиену полости рта.
Гигиена играет важную роль в предотвращении воспаления
По словам Росс, регулярная гигиена ротовой полости является ключом к предотвращению гингивита. „Чистка зубов два раза в день, использование подходящей зубной щетки, зубной нити и межзубных щеток, а также при необходимости полоскание рта специальными средствами помогают снизить риск воспаления“, — объясняет она и добавляет, что регулярные посещения стоматолога также весьма важны с точки зрения профилактики.
„Риск возникновения гингивита также можно снизить, отказавшись от курения, сократив потребление сладких продуктов и вовремя устраняя небольшие воспаления во рту, чтобы не допустить ухудшения ситуации“, — советует аптекарь. Придерживаясь правильных ежедневных гигиенических привычек, можно сохранить здоровье зубов и десен, а также предотвратить возможные проблемы со здоровьем.