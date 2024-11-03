Сладкое можно: 5 мифов о конфетах, в которые нужно перестать верить

Вы можете выбрать конфеты без сахара вместо обычных конфет, чтобы порадовать своего стоматолога, но стоматолог Уитни Уайт говорит, что конфеты без сахара не обязательно лучше для здоровья ваших зубов. „Хотя конфеты без сахара часто лучше для ваших зубов, чем конфеты с сахаром, некоторые из них все же могут быть с высокой кислотностью или липкими, что может способствовать проблемам с зубами“, — сказала она.

Если в вашей любимой конфете нет сахара, в ней, вероятно, есть что-то искусственное, что делает ее сладкой, например, аспартам или сукралоза. Всемирная организация здравоохранения говорит, что эти подсластители (NSS) могут увеличить риск развития диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смертности. Хотя большинство NSS не содержат калорий или содержат меньше калорий, чем сахар, они не помогают вам контролировать свой вес в долгосрочной перспективе. Некоторые из этих конфет без сахара также вызывают проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Легко предположить, что сахар в конфетах может вызвать диабет. Однако сахар не обязательно является причиной. В исследовании 2003 года, опубликованном в журнале Diabetes Care, изучалось потребление сахара женщинами старше 45 лет, и было обнаружено, что потребление сахара не связано с повышенным риском развития диабета 2 типа. Доктор Эми Ли отмечает, что длительное переедание и увеличение веса могут привести к диабету 2 типа, потому что они вызывают дисфункцию в метаболизме.

По данным Американской диабетической ассоциации, более 10% людей в Соединенных Штатах страдают диабетом. Диабет возникает, когда ваш организм либо не вырабатывает инсулин (тип 1), либо не использует инсулин должным образом (тип 2) для снижения уровня сахара в крови. Риск развития диабета 2 типа увеличивается с возрастом, и большинство диагнозов диабета 2 типа ставится людям в возрасте 45 лет и старше.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует мужчинам употреблять не более 36 граммов добавленного сахара в день. Женщинам следует ограничить добавленный сахар до 25 граммов в день. Сахар часто связан со многими заболеваниями, такими как диабет, ожирение и плохое здоровье зубов. В то время как некоторые из этих ассоциаций имеют под собой основания, некоторые мифы о конфетах нужно давно развеять. Об этом пишет Health Digest.

„Имейте в виду, что кислые конфеты не только сладкие, но и очень кислые“, — добавила Уайт. „Кислота — это то, что может разрушить зубную эмаль и повысить чувствительность зубов“. Эмаль на зубах может ухудшиться, если вы едите пищу с pH 4,0 или ниже. Например, кислые мармеладные мишки имеют pH менее 3,0.

После употребления конфет нужно чистить зубы

В детстве нам говорили, что нужно чистить зубы после каждого приема пищи. Тем не менее Уайт говорит, что это не лучшая вещь для ваших зубов.

„Реальность, однако, такова, что чистка зубов сразу после этого может нанести больший ущерб вашей эмали, чем употребление конфеты“, — отметила стоматолог. „Лучше всего подождать 30 минут, перед тем как почистить зубы. Это даст вашей слюне возможность нейтрализовать все оставшиеся кислоты“.

Лучше есть конфеты в течение дня

Похожий миф о конфетах заключается в том, что лучше распределить угощения в течение дня, чтобы защитить свои зубы, а не съедать все конфеты за один присест. Уайт говорит, что ни один из этих способов не является лучшим для здоровья зубов, потому что ваши зубы должны выдерживать липкую консистенцию конфет. Конфеты также вызывают выработку кислот во рту, которые могут повредить эмаль.

„Употребление большого количества конфет за один присест технически является более коротким периодом воздействия кислоты, в то время как перекусы конфетами в течение дня дольше сохраняют кислоты в ротовой полости“, — сказал Уайт. „Ваша слюна — это то, что помогает нейтрализовать эти кислоты, и ей нужно время, чтобы сделать это, поэтому, если вы перекусываете сладким в течение дня, это сделать может быть сложно“. Чтобы сохранить зубы здоровыми, Уайт рекомендует употреблять конфеты в умеренных количествах, соблюдая при этом правила гигиены полости рта

Все конфеты вредны для здоровья

Отказ от конфет может помочь уменьшить количество добавленного сахара в вашем рационе, но помните, что другие виды пищи также содержат скрытые сахара, которые могут разрушить ваше метаболическое здоровье. Вы можете легко превысить свой лимит добавленного сахара на день, если добавите в пищу кетчуп, соус барбекю, соус терияки или заправки для салатов. Йогурт и сухие завтраки могут быть полезны для здоровья, но многие из них также содержат добавленный сахар.

Ли говорит, что некоторые конфеты относительно полезны, потому что они сделаны из натурального фруктового сахара. „Например, сухофрукты или пастила тоже считаются конфетами“, — сказала она.

Если вы любите шоколад, выбирайте темный шоколад из-за его пользы для здоровья. Темный шоколад содержит больше всего антиоксидантов, таких как полифенолы, флаванолы и катехины, которые могут защитить ваш организм от повреждения свободными радикалами. „Я думаю, что обычные шоколадные конфеты, которые мы видим в магазинах, содержат сахар и другие ингредиенты, тогда как на самом деле чистый шоколад может быть горьким без сладости“, — отмечает Ли.