От бокала просекко к пяти бутылкам в день. Обратная сторона символа красивой жизни - зависимость
Кажется, что ни одна реклама о богатой жизни немыслима без женщины, держащей в руках бокал игристого. И этот бокал не так уж невинен — за ним зачастую скрываются весьма глубокие проблемы. Психотерапевт и специалист по зависимостям Гунита Гудоне рассказывает, что в ее практике были случаи, когда один бокал со временем превращался в пять бутылок в день. „Происходящее в семье, где женщина стала зависимой, зачастую еще более жестоко, чем то, что мы видим в семьях сильно пьющих людей“, — говорит она.
Психотерапевт Гунита Гудоне ежедневно работает с людьми, борющимися с различными зависимостями, в том числе и с алкогольной. Мы поговорили с ней о том, что часто разрушает семью, но, возможно, является менее заметным — о женщинах и их увлечении игристыми алкогольными напитками. Гунита объясняет, что у этого явления есть глубокие эмоциональные и социальные аспекты, о которых многие могут не подозревать, пишет Delfi Life.