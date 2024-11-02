От бокала просекко к пяти бутылкам в день. Обратная сторона символа красивой жизни - зависимость

Кажется, что ни одна реклама о богатой жизни немыслима без женщины, держащей в руках бокал игристого. И этот бокал не так уж невинен — за ним зачастую скрываются весьма глубокие проблемы. Психотерапевт и специалист по зависимостям Гунита Гудоне рассказывает, что в ее практике были случаи, когда один бокал со временем превращался в пять бутылок в день. „Происходящее в семье, где женщина стала зависимой, зачастую еще более жестоко, чем то, что мы видим в семьях сильно пьющих людей“, — говорит она.