Каждый брак проходит через „синдром двух лет“: как пройти через это

Об этом в своем материале для издания Your Tango пишет Виктория Костелло - писательница, докладчик и преподаватель, которая объединяет и переводит лучшие научные достижения о семейном здоровье с акцентом на эмоциональном и психическом здоровье.

Почему именно два года часто становятся переломным моментом? Объяснение простое: многие считают, что „перестали любить“. С биохимической точки зрения это отчасти правда. Переход от этапа влюбленности к более глубокой любви может быть сложным. Люди, которые привыкли к нейрохимическому подъёму в начале отношений, могут искать новые эмоции, думая, что блаженство влюблённости должно длиться вечно.

Каждый брак проходит через своеобразный „синдром двух лет“. Если вы преодолеете этот этап, то ваши отношения будут сильными. Вот несколько ключевых моментов:

1. Стоит завершить отношения до двух лет, если чувствуете, что это не ваше

Период от трех до шести месяцев новых отношений - это время, когда интенсивность химических порывов начинает спадать. Именно в это время вы начинаете видеть партнера таким, какой он есть на самом деле. Если поняли, что этот человек не для вас, лучше завершить отношения сейчас, прежде чем привычка укоренится.

2. Заканчивать отношения из-за потери эмоций может быть ошибкой

Если ваше желание прекратить отношения возникает из-за снижения эмоциональной интенсивности, стоит пересмотреть свои мотивы. Исследование, опубликованное в журнале Cerebral Cortex Journal, убеждает , что это не проблема партнёра, а естественные биохимические изменения, которые возникают в отношениях. Некоторые люди становятся „зависимыми от влюбленности“ и ищут новые эмоции вместо глубоких и настоящих отношений.

3. Через два года наступает „дружеская любовь“