Лечение грибка ногтей требует терпения и постоянства: аптекарь дает советы
Грибок ногтей – это крайне неприятная проблема здоровья, требующая систематического и постоянного лечения. Заразиться этим распространенным заболеванием можно в общественных душевых, бассейнах, а также нося мокрую обувь. Аптекарь рассказывает о том, как распознать грибок ногтей, какие варианты лечения можно применять и как предотвратить эту неприятную проблему.
Онихомикоз – это поражение ногтевой пластины, вызванное дерматофитом (грибком), которое можно обнаружить и визуально, но все же точный диагноз может поставить врач-дерматолог. Провизор аптеки Benu Tartu Sõbra Астрид Оолберг говорит, что обычно этим заболеванием поражаются один или два ногтя на ногах - чаще 1-й и 5-й пальцы. „Ногтевая пластина при этом становится частично или полностью желтоватой, мутной, утолщается и начинает легко ломаться“, — отмечает Оолберг.
По мнению Оолберг, восприимчивость к заражению грибком ногтей повышается при ослаблении иммунной системы или наличии хронического заболевания. „У представителей некоторых профессий – таких как спортсмены или военнослужащие – грибок ногтей встречается чаще, потому что обувь может вызывать трение, а влажная среда создает благоприятную среду для распространения грибковой инфекции“, — объясняет аптекарь. Грибок ногтей не передается напрямую от человека к человеку, но споры грибков длительное время сохраняются во влажных и теплых местах – например, на ковриках в ванной и помещениях общего пользования, а также на обуви и коврах.
Грибок ногтей – это хроническое заболевание, которое не лечится само по себе. По словам фармацевта, лечение грибка ногтей нужно начинать, как только появятся первые симптомы. „Лечение обычно начинают, когда ногти на ногах уже очень толстые и становится неудобно носить обувь или же когда внешний вид ногтей уже вызывает эстетическое отторжение. Стоимость и продолжительность лечения зависит от того, насколько сильно грибок ногтей уже повредил ногти и как широко распространился. Если вмешаться на ранней стадии заболевания, то лечение пройдет быстрее и эффективнее, а также это предотвратит распространение грибка на большую поверхность“, — подтверждает Оолберг, наблюдавшая пациента, у которого грибковое заболевание разрушило всю ногтевую пластину большого пальца ноги.
Для лечения грибка ногтей можно использовать как местные, так и системные препараты. „Системные препараты всегда назначает врач“, — подчеркивает фармацевт и добавляет, что выбор лечения зависит от степени поражения ногтей, и зачастую необходимо комбинированное лечение. „В аптеке можно приобрести ряд противогрибковых гелей и лаков для ногтей, которые необходимо регулярно и в течение длительного периода наносить на поврежденный ноготь. Перед использованием лечебного геля или лака поврежденный участок ногтевой пластины необходимо тщательно подшлифовать – это можно сделать как дома, так и у специалиста по лечению ног/ступней, сделав лечебный педикюр. Курс лечения таблетками может длиться от 3 месяцев до полугода, но в случае применения поверхностных препаратов необходимо учитывать медленный рост ногтей, из-за чего продолжительность лечения может достигать года“, - объясняет Оолберг. Она также рекомендует обязательно использовать дезинфицирующие средства как для обуви, так и для ног, чтобы снизить риск повторного заражения.
Ошибки в лечении часто связаны с нерегулярным лечением или слишком коротким периодом лечения. „Люди склонны прекращать лечение слишком рано, когда симптомы исчезают, но на самом деле лечение следует продолжать до полного заживления ногтя“, — подчеркивает Оолберг.
Провизор Оолберг на основании своего опыта отмечает, что многие пожилые люди считают, что повреждение ногтей – это неизбежность старения. „Часто у пожилых людей ногтевая пластина настолько сильно повреждена и утолщена, что становится неудобно носить обувь. Но при этом всегда стоит попробовать лечение, ведь в наше время возраст не ставит ограничений для ведения активного и спортивного образа жизни. Мой личный опыт аптекаря показывает, как 72-летний жизнерадостный и спортивный мужчина решил вылечить грибок ногтей на ногах, который сильно повредил ногти на ногах. Он регулярно пользовался лечебным лаком для ногтей в течение 5 месяцев, сам подшлифовывал и полировал пораженные ногти, и результаты оказались даже лучше, чем ожидалось“, — ободряет аптекарь всегда принимать решение в пользу лечения.
Также важно соблюдать определенные гигиенические нормы, чтобы предотвращать появления грибка ногтей. Необходимо носить сухую и чистую обувь, избегать ношения мокрых носков и регулярно дезинфицировать обувь и ноги. В общественных местах – таких как бассейны и сауны – всегда следует использовать личную обувь.