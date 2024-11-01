Лечение грибка ногтей требует терпения и постоянства: аптекарь дает советы

Онихомикоз – это поражение ногтевой пластины, вызванное дерматофитом (грибком), которое можно обнаружить и визуально, но все же точный диагноз может поставить врач-дерматолог. Провизор аптеки Benu Tartu Sõbra Астрид Оолберг говорит, что обычно этим заболеванием поражаются один или два ногтя на ногах - чаще 1-й и 5-й пальцы. „Ногтевая пластина при этом становится частично или полностью желтоватой, мутной, утолщается и начинает легко ломаться“, — отмечает Оолберг.

По мнению Оолберг, восприимчивость к заражению грибком ногтей повышается при ослаблении иммунной системы или наличии хронического заболевания. „У представителей некоторых профессий – таких как спортсмены или военнослужащие – грибок ногтей встречается чаще, потому что обувь может вызывать трение, а влажная среда создает благоприятную среду для распространения грибковой инфекции“, — объясняет аптекарь. Грибок ногтей не передается напрямую от человека к человеку, но споры грибков длительное время сохраняются во влажных и теплых местах – например, на ковриках в ванной и помещениях общего пользования, а также на обуви и коврах.

Грибок ногтей – это хроническое заболевание, которое не лечится само по себе. По словам фармацевта, лечение грибка ногтей нужно начинать, как только появятся первые симптомы. „Лечение обычно начинают, когда ногти на ногах уже очень толстые и становится неудобно носить обувь или же когда внешний вид ногтей уже вызывает эстетическое отторжение. Стоимость и продолжительность лечения зависит от того, насколько сильно грибок ногтей уже повредил ногти и как широко распространился. Если вмешаться на ранней стадии заболевания, то лечение пройдет быстрее и эффективнее, а также это предотвратит распространение грибка на большую поверхность“, — подтверждает Оолберг, наблюдавшая пациента, у которого грибковое заболевание разрушило всю ногтевую пластину большого пальца ноги.