Сейчас нельзя терять время попусту! Эстонский таролог рассказала, как знакам зодиака вести себя в ноябре
Ноябрь будет очень активным месяцем, важно прикладывать все свои силы, для того чтобы добиться нужного результата. Действуйте и говорите конкретно, сейчас нельзя терять время попусту, пишет таролог Ольга Худякова.
Помните, что в этом месяце будет многое зависеть от решения мужчин. Особое внимание надо уделить своим детям, не забывайте напоминать им о правилах безопасности, а также говорить добрые слова. Арканы месяца - Звезда, Сила и Император.
Овен
аркан Император, Маг и Справедливость
Вы не успеете оглянуться, как пройдет ноябрь. А все это будет потому, что вы по уши погрязните в своей работе, которой будет особенно много, а вот премий или доплат за это вы, к сожалению, не получите.
Сейчас важно правильно расставить все приоритеты, готовы ли вы стараться только ради похвалы начальника, либо главное для вас повысить свой доход. Хорошенько подумайте над этим, а после отправляйтесь на беседу с руководителем.
Телец
аркан Умеренность, Звезда и Сила
На первый взгляд ноябрь может показаться спокойным месяцем, где все идет своим чередом. Но стоит прислушаться к своей интуиции и быть немного внимательнее к окружающим, возможно они что-то не договаривают, потому что не хотят вас расстраивать. В любом случае, сейчас именно вы должны быть инициатором серьезных разговоров. Не тяните кота за хвост, решайте проблемы сразу.
Близнецы
аркан Справедливость, Солнце и Колесница
Ноябрь отлично подойдет для поездок, переездов и заключения новых контрактов и сделок. Не бойтесь тратить свои деньги, в этом вопросе вы точно не проиграете. Сейчас очень важно позаботиться о своем здоровье, поэтому необходимо держать все под контролем, принимайте витамины, а также постарайтесь больше двигаться.
Рак
аркан Солнце, Колесница и Сила
В ноябре вам не придется скучать, в самом прямом смысле этого слова. Постарайтесь максимально разнообразить свой досуг, это пойдет вам только на пользу. Если будут поступать предложения провести уикенд за городом на природе, соглашайтесь. Это именно то, что вам сейчас нужно.
Расстроить вас могут только дела сердечные, постарайтесь в этом вопросе не откладывать разговор с любимым, пропасть и бездействовать сейчас не лучшее решение.
Лев
аркан Солнце, Верховная Жрица и Мир
Ваша мудрость - ваш конек. Поэтому не рубите с плеча, подходите к любому вопросу разумно, давайте другим время для того, чтобы они могли проанализировать свои ошибки, а потом их исправить. Если вы решите поставить точку в отношениях в ноябре, то скорее всего будете потом об этом жалеть. В любом случае сейчас стоит быть позитивным и верить в то, что все улучшится.
Дева
аркан Дурак, Луна и Колесо Фортуны
В ноябре можно испытать свою удачу в лотерее, для вас месяц наполнен легкостью и энергией денег. Если вам предложат подработку или новую работу, соглашайтесь, это хорошая возможность увеличить свой доход. Сейчас надо стараться не упустить свой шанс, рискуйте, даже если изначально затея кажется сомнительной.
Весы
аркан Мир, Повешенный и Суд
Весам в ноябре лучше не начинать новых дел. До конца этого года надо замедлиться, наблюдать со стороны, это касается как отношений, так и работы. Сейчас о себе могут напоминать дела и люди из прошлого. Если вам внезапно позвонит давний друг, которого вы не видели сто лет, не отказывайте ему в встрече.
Скорпион
аркан Император, Сила и Повешенный
Ноябрь - то время, когда вам надо приложить много усилий, но знайте, если вы сейчас хорошо потрудитесь, то в декабре можно будет выдохнуть и спокойно отдохнуть. Последний месяц осени не лучшее время для вечеринок и посещения шумных мероприятий, оставьте их на конец года. Думайте о деньгах.
Стрелец
аркан Смерть, Дурак и Луна
Ноябрь для стрельцов окажется непростым месяцем, вокруг вас будут плестись интриги, кто-то будет настырно пытаться вставить вам палки в колеса. Как бы вы не устали, не показывайте это окружающим. А главной поддержкой и опорой будет ваша семья, именно тут вы сможете быть самим собой, рассказать все, что вас беспокоит, они обязательно поддержат.
Козерог
Аркан Мир, Колесо Фортуны и Отшельник
Для вас наступает тот период, когда необходимо больше времени проводить наедине, фокусируйтесь на внутренних желаниях. Сейчас очень важно хорошо отдыхать и жить в гармонии с собой. До конца года в жизни лучше ничего не менять, внезапно появившийся шанс может в дальнейшем только ухудшить ситуацию.
Водолей
Аркан Справедливость, Мир и Смерть
В ноябре на вас может напасть легкая депрессия, будет ощущение, что вам не хватает света, а делать ничего не хочется. Даже если сейчас вам кажется, что ничего хорошего не происходит, постарайтесь ни в коем случае из- за этого не испортить отношения с окружающими.
Рыбы
Аркан Верховная Жрица, Дурак И Луна
Ноябрь хорошо подойдет для того, чтобы наладить новые контакты, поэтому общение с другими людьми для вас главная тема этого месяца. Будьте активнее, не бойтесь излагать свои идеи и предлагать помощь и поддержку. Да, некоторе могут посчитать вас выскочкой, но помните, собаки лают, а караван идет.