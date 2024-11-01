Сейчас нельзя терять время попусту! Эстонский таролог рассказала, как знакам зодиака вести себя в ноябре

Помните, что в этом месяце будет многое зависеть от решения мужчин. Особое внимание надо уделить своим детям, не забывайте напоминать им о правилах безопасности, а также говорить добрые слова. Арканы месяца - Звезда, Сила и Император.

Овен

аркан Император, Маг и Справедливость

Вы не успеете оглянуться, как пройдет ноябрь. А все это будет потому, что вы по уши погрязните в своей работе, которой будет особенно много, а вот премий или доплат за это вы, к сожалению, не получите.

Сейчас важно правильно расставить все приоритеты, готовы ли вы стараться только ради похвалы начальника, либо главное для вас повысить свой доход. Хорошенько подумайте над этим, а после отправляйтесь на беседу с руководителем.

Телец

аркан Умеренность, Звезда и Сила

На первый взгляд ноябрь может показаться спокойным месяцем, где все идет своим чередом. Но стоит прислушаться к своей интуиции и быть немного внимательнее к окружающим, возможно они что-то не договаривают, потому что не хотят вас расстраивать. В любом случае, сейчас именно вы должны быть инициатором серьезных разговоров. Не тяните кота за хвост, решайте проблемы сразу.

Близнецы

аркан Справедливость, Солнце и Колесница

Ноябрь отлично подойдет для поездок, переездов и заключения новых контрактов и сделок. Не бойтесь тратить свои деньги, в этом вопросе вы точно не проиграете. Сейчас очень важно позаботиться о своем здоровье, поэтому необходимо держать все под контролем, принимайте витамины, а также постарайтесь больше двигаться.

Рак

аркан Солнце, Колесница и Сила

В ноябре вам не придется скучать, в самом прямом смысле этого слова. Постарайтесь максимально разнообразить свой досуг, это пойдет вам только на пользу. Если будут поступать предложения провести уикенд за городом на природе, соглашайтесь. Это именно то, что вам сейчас нужно.

Расстроить вас могут только дела сердечные, постарайтесь в этом вопросе не откладывать разговор с любимым, пропасть и бездействовать сейчас не лучшее решение.

Лев

аркан Солнце, Верховная Жрица и Мир