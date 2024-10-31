За кулисами кухни Maxima: раскрываем секреты производства фирменных блюд(1)
Согласитесь, иногда так не хочется готовить! Всё чаще мы заглядываем в отдел готовой еды во время покупок. И это неудивительно – жизнь становится всё динамичнее, а времени на готовку всё меньше. Но мы часто слышим сомнения покупателей: „А можно ли доверять готовым блюдам из супермаркета?“ Давайте разберёмся вместе!
Сегодня у нас особенный гость – шеф-повар Maxima Eesti Рауно Саар. Он приоткроет для нас двери в святая святых – туда, где рождаются ваши любимые блюда, и расскажет о том, почему качество и свежесть для нас – не просто слова. Если вы всё ещё сомневаетесь, стоит ли брать готовые блюда в Maxima, эта статья точно для вас. Мы уверены: после неё вы взглянете на нашу продукцию совсем другими глазами!
Рауно Саар является главным шеф-поваром Maxima Eesti и технологом компании, именно он – ключевая фигура в создании новых кулинарных шедевров. Предприятию Maxima Eesti принадлежит 12 производственных цехов по всей Эстонии, где более 200 профессионалов ежедневно создают более 250 наименований продукции – от закусок до десертов.
Недавно, как и каждую осень, в магазины Maxima поступил широкий ассортимент готовых блюд собственной марки Meistrite Kvaliteet специально к осенне-зимнему сезону. Расскажите, как рождаются новые блюда в Maxima?
Рауно с улыбкой рассказывает: „Путь от идеи до готового продукта на полке – это целое приключение! Сначала мы тщательно изучаем рынок: смотрим, что предлагают другие, анализируем экономическую ситуацию, изучаем продажи текущего ассортимента и, конечно, учитываем особенности предстоящего сезона. Затем начинается самое интересное – мозговой штурм. Наша команда обычно генерирует около 60 идей новых блюд. Мы сопоставляем их с результатами исследования рынка, учитываем цены, сезонные ингредиенты и отбираем самые перспективные. А дальше – время экспериментов. Мы готовим пробные версии блюд, которые тестируют около 50 наших сотрудников. Они оценивают вкус, внешний вид и соответствие цены качеству. Только лучшие рецепты проходят в финал и попадают в производство. После этого начинается обучение персонала и отработка новых рецептов“.
Интересный факт: Maxima обновляет ассортимент собственной кухни дважды в год, и делает это с размахом! Каждое обновление приносит от 30 до 80 новых блюд, при этом около 40% меню – это любимая классика. Этим Maxima заметно отличается от других сетей, которые добавляют новинки понемногу в течение года. Зато в Maxima вы всегда найдёте что-то новенькое и интересное, а выбор намного шире.
А как же вкусовые предпочтения жителей Эстонии? Учитываете ли Вы местные традиции и мировые кулинарные тренды?
„Конечно, главное для нас – это любимые вкусы наших покупателей. Но мы любим и удивлять! Иногда берём знакомые всем вкусы и создаём неожиданные сочетания. Согласитесь, так приятно открыть для себя что-то новое и необычное. Чтобы сохранить аутентичность эстонской кухни, мы активно используем местные продукты. Например, все молочные продукты у нас исключительно эстонские – высочайшего качества и без компромиссов. Никаких заменителей или разбавлений. Возьмём наши самые популярные салаты со сметаной – в них настоящая эстонская сметана и майонез, всё как в домашних рецептах. А знаете, сколько картофельного салата с колбасой мы продаём в праздники? До 600 кг в день! А на Иванов день производство может достигать 10 тонн! Наши мясные рулеты тоже заслужили немало похвал – всё благодаря чистому составу из местных продуктов, без измельчений и разбавлений. Но мы не забываем и о любителях мировой кухни. Для тех, кто увлекается азиатской кухней, у нас есть несколько блюд с рисом в азиатском стиле“, – с гордостью рассказывает Рауно о принципах создания рецептов.
О готовой еде в супермаркетах ходит немало слухов – от страшилок про мытьё салатов до совсем невероятных историй. Как же обстоят дела на самом деле?
Рауно с улыбкой качает головой: „Да, наслышан об этих историях. Но знаете, все они очень далеки от реальности. В Эстонии действуют строжайшие гигиенические требования к производству продуктов питания. К тому же, в нашей сфере очень высокая конкуренция – мы просто не можем позволить себе ошибки в качестве. Каждый день мы прикладываем максимум усилий, чтобы все процессы – от производства до доставки – соответствовали высшим стандартам. Вся кулинария Maxima производится в специальных цехах, что позволяет лучше контролировать процессы и поддерживать стабильное качество. Конечно, разные ситуации случаются, и мы относимся к ним предельно серьёзно. Если возникают вопросы к сырью – обсуждаем это с поставщиком и, если нужно, меняем его. Если проблема связана с человеческим фактором (а у нас много ручной работы), тщательно разбираем ситуацию и принимаем меры, чтобы минимизировать возможность таких ошибок в будущем“.
„Качество начинается с мелочей, – продолжает делиться секретами шеф-повар. – У нас очень строгие принципы выбора ингредиентов. Например, Maxima одна из первых в сфере кулинарии полностью перешла на яйца от кур свободного выгула. Мясо используем только охлаждённое – это принципиально важно для сохранения его качества. Для свежей мясной витрины работаем с эстонским производителем Frank Kutter. Правда, для кулинарии их объёмов не хватает, поэтому сотрудничаем и с тщательно проверенными поставщиками из стран Балтии. Курицу, кстати, берём в основном у Tallegg. В сезон активно закупаем овощи у местных производителей – это тоже важный фактор качества наших блюд. Особая гордость – мы свели к минимуму использование пищевых добавок. Хотя, признаюсь честно, полностью отказаться от некоторых пока не получается – либо нет альтернативы на рынке, либо она в 2-3 раза дороже. Например, пальмовое масло всё ещё используется в некоторых хлебобулочных изделиях. Но даже здесь мы нашли компромисс – выбираем только продукты с сертифицированным пальмовым маслом, которое соответствует всем необходимым стандартам качества“.
А какие новинки этого сезона Вы бы особенно порекомендовали?
Рауно с энтузиазмом отвечает: „Знаете, я бы посоветовал попробовать всё! Ведь на прилавки попадают только те блюда, которые прошли длинный путь отбора. Но если говорить о личных фаворитах... Тыквенные котлеты – это просто 10 из 10! Особенно удался лёгкий акцент чили, который придаёт блюду характер. Картофельно-грибные котлеты тоже получились отменные – покупатели их уже оценили по достоинству. Большой популярностью пользуется салат от шеф-повара с беконом и лососем. Изюминка – холодный соус с голубым сыром. Казалось бы, простой салат, но в этой простоте и кроется его очарование. А есть у нас один особенный салат –“Эстонская осень“ в стиле поке-боул. Он уже несколько сезонов возвращается по многочисленным просьбам. Это довольно необычное сочетание, вдохновлённое эстонской любовью к маринадам: маринованная свекла и огурец, свежая морковь и сельдерей, запечённое мясо и гречка. Звучит неожиданно? Поверьте, эти вкусы создают потрясающую гармонию. Конечно, не обошлось без сезонных хитов – снова в продаже традиционное блюдо эстонской кухни Мульгикапсад и тушёная в пиве капуста. Кстати, для последней мы используем тёмное пиво от нашего эстонского производителя Saku“.
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