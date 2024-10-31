За кулисами кухни Maxima: раскрываем секреты производства фирменных блюд

Интересный факт: Maxima обновляет ассортимент собственной кухни дважды в год, и делает это с размахом! Каждое обновление приносит от 30 до 80 новых блюд, при этом около 40% меню – это любимая классика. Этим Maxima заметно отличается от других сетей, которые добавляют новинки понемногу в течение года. Зато в Maxima вы всегда найдёте что-то новенькое и интересное, а выбор намного шире.

Рауно с улыбкой рассказывает: „Путь от идеи до готового продукта на полке – это целое приключение! Сначала мы тщательно изучаем рынок: смотрим, что предлагают другие, анализируем экономическую ситуацию, изучаем продажи текущего ассортимента и, конечно, учитываем особенности предстоящего сезона. Затем начинается самое интересное – мозговой штурм. Наша команда обычно генерирует около 60 идей новых блюд. Мы сопоставляем их с результатами исследования рынка, учитываем цены, сезонные ингредиенты и отбираем самые перспективные. А дальше – время экспериментов. Мы готовим пробные версии блюд, которые тестируют около 50 наших сотрудников. Они оценивают вкус, внешний вид и соответствие цены качеству. Только лучшие рецепты проходят в финал и попадают в производство. После этого начинается обучение персонала и отработка новых рецептов“.

Рауно Саар является главным шеф-поваром Maxima Eesti и технологом компании, именно он – ключевая фигура в создании новых кулинарных шедевров. Предприятию Maxima Eesti принадлежит 12 производственных цехов по всей Эстонии, где более 200 профессионалов ежедневно создают более 250 наименований продукции – от закусок до десертов.

Сегодня у нас особенный гость – шеф-повар Maxima Eesti Рауно Саар. Он приоткроет для нас двери в святая святых – туда, где рождаются ваши любимые блюда, и расскажет о том, почему качество и свежесть для нас – не просто слова. Если вы всё ещё сомневаетесь, стоит ли брать готовые блюда в Maxima, эта статья точно для вас. Мы уверены: после неё вы взглянете на нашу продукцию совсем другими глазами!

А как же вкусовые предпочтения жителей Эстонии? Учитываете ли Вы местные традиции и мировые кулинарные тренды?

„Конечно, главное для нас – это любимые вкусы наших покупателей. Но мы любим и удивлять! Иногда берём знакомые всем вкусы и создаём неожиданные сочетания. Согласитесь, так приятно открыть для себя что-то новое и необычное. Чтобы сохранить аутентичность эстонской кухни, мы активно используем местные продукты. Например, все молочные продукты у нас исключительно эстонские – высочайшего качества и без компромиссов. Никаких заменителей или разбавлений. Возьмём наши самые популярные салаты со сметаной – в них настоящая эстонская сметана и майонез, всё как в домашних рецептах. А знаете, сколько картофельного салата с колбасой мы продаём в праздники? До 600 кг в день! А на Иванов день производство может достигать 10 тонн! Наши мясные рулеты тоже заслужили немало похвал – всё благодаря чистому составу из местных продуктов, без измельчений и разбавлений. Но мы не забываем и о любителях мировой кухни. Для тех, кто увлекается азиатской кухней, у нас есть несколько блюд с рисом в азиатском стиле“, – с гордостью рассказывает Рауно о принципах создания рецептов.

О готовой еде в супермаркетах ходит немало слухов – от страшилок про мытьё салатов до совсем невероятных историй. Как же обстоят дела на самом деле?