ЭКСПЕРИМЕНТ | Слепое тестирование питьевой воды от Tallinna Vesi показало удивительные результаты(2)
На крупнейшем в странах Балтии и Северной Европы фестивале устойчивого развития Impact Day компания Tallinna Vesi провела слепой тест питьевой воды, который продемонстрировал неожиданные результаты: почти треть из сотен участников не смогли отличить воду из-под крана от бутилированной.
В течение трех дней более 630 участников могли испытать свои вкусовые рецепторы, постаравшись определить различия между водой из-под крана и бутилированной водой. 68,7% респондентов смогли распознать воду из-под крана. Определившие водопроводную воду, описали ее как более свежую, богатую минералами, не имеющую вкуса пластика, а также лучше утоляющую жажду.
Целью слепого теста было привлечь внимание к тому факту, что большая часть продаваемой в мире бутилированной воды на самом деле представляет собой водопроводную воду, которую люди покупают по высокой цене, что приводит к ненужному расходу ресурсов, вызванному розливом в бутылки. Хотя в Европе в бутылках в основном продается родниковая или минеральная вода, данные Euromonitor International показывают, что около 60% продаваемой во всем мире бутилированной воды является обычной водопроводной водой.
Руководитель экологической службы компании Tallinna Vesi Марис Певер подчеркнула, что основные преимущества воды из-под крана – ее низкая стоимость, высокое качество и экологичность. Если стоимость бутилированной воды вместе с залогом в Эстонии составляет около 1,08 евро за литр, то цена воды из-под крана в Таллинне для обычного потребителя составляет сегодня 2,24 евро за кубометр, то есть за 2,24 евро можно наполнить тысячу питьевых бутылок.
Кроме того, производство бутилированной воды оставляет значительный экологический след. По данным издания Natural Society, на производство одной пластиковой бутылки объемом 0,5 литра требуется столько же энергии, сколько на производство 1000 литров воды из-под крана. Занимающаяся исследованиями в сфере производства продуктов питания некоммерческая организация Food Print установила, что на изготовление одной пластиковой бутылки уходит около 5,3 литра воды, что делает производство бутилированной воды крайне расточительным. Преимуществом водопроводной воды также является то, что при ее производстве выделяется на 173 грамма меньше CO2 на литр по сравнению с тем же количеством бутилированной воды.
Около 90% стоимости бутилированной воды связано с производством пластиковой бутылки, транспортировкой и рекламой, а не с обеспечением качества воды. „Каждый раз, покупая бутилированную воду, вы в основном платите за производство и транспортировку бутылки“, - добавила Певер. Поэтому потребление питьевой воды прямо из-под крана или из многоразовых бутылок является одним из наиболее эффективных способов снизить свое ежедневное воздействие на окружающую среду.
Несмотря на эти факты, рынок бутилированной воды продолжает расти. В прошлом году в Эстонии было собрано в качестве тары более 300 миллионов бутылок из-под воды. „Подумайте только, сколько ресурсов уходит на производство и возврат в оборот такого количества бутылок. Вода из-под крана – значительно более экономичный и экологичный вариант“, - подчеркнула Певер.
AS Tallinna Vesi – крупнейшее предприятие водоснабжения в Эстонии, обслуживающее более 25 000 частных и корпоративных клиентов и 500 000 конечных потребителей в Таллинне и близлежащих волостях. Tallinna Vesi котируется в основном списке Таллиннской биржи Nasdaq. Крупнейшими акционерами компании являются город Таллинн (55,06%) и энергетический концерн Utilitas (20,36%). 24,58% акций предприятия свободно торгуются на рынке Nasdaq Tallinn.