ЭКСПЕРИМЕНТ | Слепое тестирование питьевой воды от Tallinna Vesi показало удивительные результаты

В течение трех дней более 630 участников могли испытать свои вкусовые рецепторы, постаравшись определить различия между водой из-под крана и бутилированной водой. 68,7% респондентов смогли распознать воду из-под крана. Определившие водопроводную воду, описали ее как более свежую, богатую минералами, не имеющую вкуса пластика, а также лучше утоляющую жажду.

Целью слепого теста было привлечь внимание к тому факту, что большая часть продаваемой в мире бутилированной воды на самом деле представляет собой водопроводную воду, которую люди покупают по высокой цене, что приводит к ненужному расходу ресурсов, вызванному розливом в бутылки. Хотя в Европе в бутылках в основном продается родниковая или минеральная вода, данные Euromonitor International показывают, что около 60% продаваемой во всем мире бутилированной воды является обычной водопроводной водой.

Руководитель экологической службы компании Tallinna Vesi Марис Певер подчеркнула, что основные преимущества воды из-под крана – ее низкая стоимость, высокое качество и экологичность. Если стоимость бутилированной воды вместе с залогом в Эстонии составляет около 1,08 евро за литр, то цена воды из-под крана в Таллинне для обычного потребителя составляет сегодня 2,24 евро за кубометр, то есть за 2,24 евро можно наполнить тысячу питьевых бутылок.