Ученые назвали лучшую позу для сна: улучшает здоровье сердца

Как отмечает издание HealthLine, выбор позы для сна не только влияет на ваше самочувствие, но может иметь серьезные последствия для общего состояния организма.

Влияние разных поз на здоровье

Сон на спине

Сон лицом вверх с подушкой под спиной или шеей может облегчить боль в спине, но при этом усугубить симптомы апноэ. Следует соблюдать осторожность с этой позой, поскольку она может привести к снижению оксигенации крови и ухудшению дыхательной механики. В то же время сон на спине может стать вариантом для тех, у кого нет апноэ или проблем с дыханием.

Сон на левой стороне

Сон на левом боку может принести пользу людям, страдающим кислотным рефлюксом и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Это положение способствует уменьшению влияния кислоты на пищевод, что делает его лучшим выбором для тех, кто испытывает эту проблему.

Однако следует учесть, что для людей с сердечными заболеваниями сон на левой стороне может повысить давление на сердце. Это повлияет на изменения электрической активности сердца, которые могут быть обнаружены с помощью электрокардиограммы. Поэтому важно учитывать индивидуальные особенности вашего организма.

Сон на правой стороне

Исследования показывают, что сон на правом боку не повышает риск развития сердечной недостаточности. Однако это положение может сжать полую вену, возвращающую кровь к правой части сердца. Несмотря на это, на сегодняшний день нет достаточно доказательств, подтверждающих негативное влияние этого положения на сердечную функцию.

Для беременных женщин врачи рекомендуют спать на левом боку, поскольку это помогает удерживать матку от давления на находящуюся справа печень. Однако лежание на правой стороне также может облегчить работу сердца, поскольку это снижает давление на большую вену, что улучшает кровоснабжение плода.

Рекомендации для людей с сердечной недостаточностью