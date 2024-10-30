Красный, белый, желтый: что цвет языка говорит о вашем здоровье?
Эксперты считают, что форма, цвет и текстура языка могут рассказать многое о вашем здоровье. Идея о том, что наши языки несут в себе ключевую информацию о состоянии организма, имеет тысячелетнюю историю. Более того, это прослеживалось сразу в нескольких странах и культурах. Если верить традиционной китайской медицине, каждая отдельная часть языка имеет прямую связь с разными органами тела, пишет Delfi Life.
„Язык очень важен для целого ряда функций нашего организма“, — говорит профессор Института здоровья полости рта Истмена, доктор Янфанг Рэн. Язык помогает нам глотать, дышать, говорить и делать смешные рожицы на фотографиях. Но может ли язык в действительности передать какую-либо информацию о нашем состоянии здоровья? Издание The Guardian поговорило с врачами, чтобы в этом разобраться.