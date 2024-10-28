Ученые выяснили малоприятное происхождение поцелуев: новая теория

Профессор Адриано Ламейра, психолог-эволюционист из Уорикского университета, утверждает, что поцелуи появились у наших доисторических обросших шерстью предков миллионы лет назад, пишет Daily Mail.

Когда-то прообраз современных поцелуев был хитроумным методом удаления клещей и вшей с шерсти друг друга, утверждает он. Лишь около нескольких миллионов лет назад поцелуй начал приобретать сексуальный оттенок и стал действием, предшествующим спариванию, считает ученый.

Другие теории о том, почему мы целуемся, варьируются от укрепления нашей иммунной системы путем обмена бактериями до формы „обнюхивания“ для социальной проверки.

Но эта гипотеза, известная как „последний поцелуй грумера“, добавляет новое эволюционное объяснение человеческим поцелуям, которые уже более 100 лет демонстрируются на большом экране, отмечает Daily Mail.

В своем новом исследовании, опубликованном в журнале Evolutionary Anthropology, профессор Ламейра утверждает, что поцелуй - это еще один пережиток нашего эволюционного прошлого.

Миллионы лет назад легкое посасывание выпяченными губами было необходимой формой ухода за телом для удаления паразитов, омертвевшей кожи и всякого прочего мусора.

Профессор Ламейра считает, что этот уникальный сеанс между нашими волосатыми предками проводился по всему телу, завершаясь контактом рот в рот. Очень постепенно, по мере того как наши предки эволюционировали и становились все менее волосатыми, эти сеансы ухода за шерстью становились все короче, но они всегда заканчивались прикосновениями „рот в рот“.

В конце концов, сеанс полного ухода за шерстью прекратился, но последний этап - контакт губами - остался, превратившись в то, что мы знаем как поцелуй, полагает профессор.