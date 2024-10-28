Ученые выяснили малоприятное происхождение поцелуев: новая теория(3)
Ученые выясняли, откуда взялись поцелуи – и от этой версии у вас по коже могут поползти мурашки. Почему люди целуются, интересовало ученых на протяжении веков. Теперь у одного исследователя появилась новая теория, которая, возможно, заставит дважды подумать, прежде чем наклоняться для лобзаний, пишет „МК Эстония“.
Профессор Адриано Ламейра, психолог-эволюционист из Уорикского университета, утверждает, что поцелуи появились у наших доисторических обросших шерстью предков миллионы лет назад, пишет Daily Mail.
Когда-то прообраз современных поцелуев был хитроумным методом удаления клещей и вшей с шерсти друг друга, утверждает он. Лишь около нескольких миллионов лет назад поцелуй начал приобретать сексуальный оттенок и стал действием, предшествующим спариванию, считает ученый.
Другие теории о том, почему мы целуемся, варьируются от укрепления нашей иммунной системы путем обмена бактериями до формы „обнюхивания“ для социальной проверки.
Но эта гипотеза, известная как „последний поцелуй грумера“, добавляет новое эволюционное объяснение человеческим поцелуям, которые уже более 100 лет демонстрируются на большом экране, отмечает Daily Mail.
В своем новом исследовании, опубликованном в журнале Evolutionary Anthropology, профессор Ламейра утверждает, что поцелуй - это еще один пережиток нашего эволюционного прошлого.
Миллионы лет назад легкое посасывание выпяченными губами было необходимой формой ухода за телом для удаления паразитов, омертвевшей кожи и всякого прочего мусора.
Профессор Ламейра считает, что этот уникальный сеанс между нашими волосатыми предками проводился по всему телу, завершаясь контактом рот в рот. Очень постепенно, по мере того как наши предки эволюционировали и становились все менее волосатыми, эти сеансы ухода за шерстью становились все короче, но они всегда заканчивались прикосновениями „рот в рот“.
В конце концов, сеанс полного ухода за шерстью прекратился, но последний этап - контакт губами - остался, превратившись в то, что мы знаем как поцелуй, полагает профессор.
В своей статье Адриано Ламейра пишет: „Гигиеническая значимость ухода за шерстью снизилась в ходе эволюции человека из-за потери шерсти. Но более короткие сеансы, как и следовало ожидать, сохраняли заключительную стадию „поцелуя“, в конечном счете оставаясь единственным пережитком некогда ритуального поведения для передачи сигналов и укрепления социальных и родственных связей у предков обезьян“.
Профессор Ламейра считает, что наши предки научились обсасывать шерсть около 7 миллионов лет назад, когда они спустились с деревьев на землю. „Это сделало уход за шерстью важным в гигиенических целях, учитывая высокую паразитическую нагрузку на землю“, - рассказал профессор Ламейра в интервью MailOnline.
Затем, примерно 2-4 миллиона лет назад, наши предки „превратились в целующихся обезьян“, когда они потеряли весь свой мех.
Совсем недавно, самые ранние письменные свидетельства о поцелуях появились в текстах, написанных в Месопотамии, древнем регионе, расположенном в восточном Средиземноморье, примерно в 2500 году до нашей эры.
Профессор Ламейра утверждает, что все современные формы поцелуев произошли от техники удаления вшей и прочих паразитов - от простого поцелуя в щеку в качестве приветствия до религиозного благословения поцелуем руки или головы. Это также объясняет то, что, возможно, является одной из важнейших функций поцелуя, часто изображаемого в кино.
Поцелуй в губы, символизирующий эротическое или сексуальное влечение между романтическими партнерами, римляне называли „савиум“, пишет Daily Mail.
Однако точная причина, по которой поцелуи приобрели сексуальный оттенок, „остается более спекулятивной“, добавляет ученый. Более того, возможно, потребуются дальнейшие исследования, чтобы объяснить тесную связь между желанием поцеловаться и побуждением к сексу.
„Поцелуи с сексуальными намерениями - это всего лишь частный случай гораздо более общего поведения, - сказал профессор Ламейра в интервью MailOnline. – Только после того, как поцелуи стали использоваться в качестве общего средства выражения привязанности, они могли превратиться во взаимный акт „рот ко рту“.
Известно, что ни один другой представитель животного мира не целуется сексуально, как это делают люди, выпячивая губы и делая легкое всасывающее движение. Профессор Ламейра приходит к выводу, что поцелуй „превратился в кристаллизованный символ доверия и привязанности“.
„Лишь немногие естественные человеческие сигналы несут в себе символику и социальные санкции поцелуя, - говорит он. – Факты подтверждают, что поцелуй не является производным сигналом привязанности у людей. Вместо этого он представляет собой сохранившуюся, переданную по наследству, рудиментарную форму ухода у приматов, которая сохранила свою предковую форму, контекст и функции“.