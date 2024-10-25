25.10.2024, 15:49
ФОТО | Гламурные гости наслаждались атмосферой Таллиннской недели моды. Смотрите, кто из звезд пришел на показы!(1)
Таллиннская неделя моды - крупнейшее модное событие в Эстонии, которое ежегодно собирает в Котле культуры всех местных любителей моды. Среди гостей третьего дня недели моды были и звезды: например, Кейли Сюкияйнен и Алика Милова со своим бойфрендом-режиссером.
На третий день на подиум в качестве модели также вышла спортсменка Келли Сильдару. На показе Mammu Couture Сильдару была одета в белое свадебное платье со всеми необходимыми аксессуарами - фатой и уникальным свадебным букетом. Букет был составлен из розовых ручных инструментов, перевязанных светло-розовой лентой.
Вчера на Tallinn Fashion Week прошли показы Hertta, ALPAKA, Nora Isle, Mammu Couture и Amanjeda by Katrin Kuldma. Смотрите, во что были одеты гости в большой галерее!