ФОТО | Гламурные гости наслаждались атмосферой Таллиннской недели моды. Смотрите, кто из звезд пришел на показы!

На третий день на подиум в качестве модели также вышла спортсменка Келли Сильдару. На показе Mammu Couture Сильдару была одета в белое свадебное платье со всеми необходимыми аксессуарами - фатой и уникальным свадебным букетом. Букет был составлен из розовых ручных инструментов, перевязанных светло-розовой лентой.