Переходим на зимнее время без стресса: как подготовиться к переводу часов

„Часы нашего тела - иначе называемые циркадными ритмами - связаны с областью гипоталамуса, называемой супрахиазматическим ядром, которое чувствительно к свету и посылает сигналы в мозг, что может оказывать значительное влияние на некоторые функции организма, - объясняет специалист по изучению сна Тереза Шнорбах.- Это означает, что любое изменение освещенности может нарушить наш цикл сна и бодрствования. Нашему организму может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть к этим изменениям, и это может влиять на нас физически - даже на регулирование температуры тела и кровяного давления“.

Сокращение дневного света также может существенно влиять на наше настроение. „Оно может усугубить симптомы сезонного аффективного расстройства (САР) - разновидности депрессии, которая возникает сезонно, - говорит психолог и член комитета Британского психологического общества Антониос Калентзис. - У людей с САР с уменьшением продолжительности светового дня может значительно ухудшиться настроение. Кроме того, резкая смена времени может усилить тревогу и депрессивные симптомы у тех, кто предрасположен к аффективным расстройствам“.

Еще это может ухудшить наши когнитивные функции. „Недостаток сна из-за смены времени может ухудшить внимание, память и способность решать проблемы, - объясняет Калентзис. - Потеря сна может привести к увеличению количества несчастных случаев и снижению производительности в различных видах деятельности“.

Тем не менее есть несложные приемы, которые помогают организму снизить влияние перехода на зимнее или летнее время. Вот несколько способов, которые рекомендуют специалисты:

Постепенно корректируйте график сна

„Начните со сдвига времени отхода ко сну на 15-30 минут раньше каждую ночь, предшествующую переменам, - советует Калентзис. - Такой постепенный подход позволит вашему организму акклиматизироваться к новому графику, не испытывая шока от внезапных перемен.

Избегайте дремоты