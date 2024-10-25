Королева осени: 5 полезных свойств мускатной тыквы для здоровья

Тыква не только универсальный осенний овощ, который можно использовать и для выпечки хлеба или даже для лазаньи, но и очень полезный. Осенью не так много сезонных овощей, которые обладают таким питательным профилем. Об основных питательных преимуществах, которые вы получите от второй по величине тыквы осени, пишет Real Simple.

Высокий иммунитет

Мускатная тыква богата четырьмя каротиноидами: альфа-каротином, бета-каротином, лютеином и зеаксантином. Эти антиоксиданты являются пигментом, который придает ему оранжевый цвет. Бета-каротин и, в меньшей степени, альфа-каротин преобразуется в витамин А (ретинол) в организме. Данные показывают, что антиоксидантная и противовоспалительная активность каротиноидов может помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, снижение когнитивных способностей и рак.

Борьба с воспалениями

Мускатная тыква также богата витамином С, мощным антиоксидантом. Каротиноиды и витамин С защищают клетки от повреждения свободными радикалами. Свободные радикалы могут повреждать клетки и вызывать воспаление, что может привести к хроническим заболеваниям.

Когнитивные функции

Лютеин и зеаксантин, содержащиеся в мускатной тыкве, могут помочь сохранить когнитивное здоровье. Лютеин и зеаксантин являются единственными двумя каротиноидами, которые могут пересекать гематосетчатский барьер и образовывать макулярный пигмент в глазу.

Одно исследование показало, что достаточное количество лютеина в мозге связано с улучшением когнитивных показателей, таких, как язык, обучение и память.

Здоровье глаз

Витамин А необходим для здоровья глаз и кожи. Провитамин А, бета-каротин, содержащийся в мускатной тыкве, преобразуется в витамин А, который помогает предотвратить сухость глаз и куриную слепоту. Лютеин и зеаксантин являются единственными каротиноидами, обнаруженными в сетчатке, где они действуют как антиоксиданты и могут предотвратить возрастные проблемы, например, катаракту и дегенерацию желтого пятна.

Улучшение пищеварения

Мускатная тыква содержит как растворимую, так и нерастворимую клетчатку. Нерастворимая клетчатка ускоряет прохождение пищи через желудок и кишечник, а растворимая удерживает воду и превращается в гель во время пищеварения. Он замедляет пищеварение и всасывание питательных веществ из желудка и кишечника. Растворимая клетчатка может помочь снизить уровень холестерина, выводя его из организма. В одной чашке сырой нарезанной кубиками мускатной тыквы (140 граммов) содержится 3 грамма клетчатки.