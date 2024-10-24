Секреты посудомоечных машин – нужно ли ополаскивать посуду перед мытьем?

Что можно мыть в посудомоечной машине?

„Сначала нужно уяснить, что в посудомоечной машине можно мыть не всякую посуду. В первую очередь, не стоит делать это с тефлоновыми сковородами, ножами и деревянными кухонными принадлежностями. Цикл мойки в посудомоечной машине повреждает покрытие тефлоновых сковород, и еда начинает быстро прилипать к поверхности. А вот ножи в посудомоечной машине тупятся“, - сказал Пеннар.

Также стоит обратить внимание на инструкции по использованию посуды. Как правило, на упаковке указано, как за ней ухаживать и можно ли ее мыть в посудомоечной машине.

Нужно ли ополаскивать посуду перед мытьем?

По словам Пеннара, многие привыкли ополаскивать посуду перед загрузкой в машину. Однако делать это не обязательно, поскольку современные посудомоечные машины достаточно мощные, чтобы очищать посуду даже от сложных загрязнений. Тем не менее перед загрузкой следует удалять с посуды крупные куски пищи и отходы, поскольку они могут забить фильтр. Ополаскивание же посуды перед мойкой приводит к ненужной трате воды.

Какую программу мойки использовать?

Выбор программы зависит от уровня загрязненности посуды. Если она сильно грязная или грязь присохла, стоит использовать программы с более высокой температурой и длительным циклом. Быстрые программы подходят для слабо загрязненной посуды или посуды, которую использовали только что, и грязь еще не успела присохнуть.

Как правильно загружать посудомоечную машину?

„Это как составление пазла. Важно, чтобы между посудой оставалось немного пространства, где сможет проходить вода. Может показаться очевидным, но не стоит, например, ставить две миски одну на другую. Также следует быть осторожными с пластиковой посудой — лучше прижать ее сверху чашкой или миской, иначе поток воды может перевернуть ее, и после мойки в машине окажется полная воды пластиковая емкость“, - сказал Пеннар.

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