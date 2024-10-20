От них толстеют: какие овощи нельзя есть, если вы хотите похудеть

Чтобы похудеть, люди часто отказываются от употребления углеводов, выбирая, например, мясо на гриле и овощи. Но будьте осторожны, некоторые виды овощей также могут негативно отразиться на вашем весе, особенно при чрезмерном употреблении. Хотя кукуруза содержит витамины и минералы, она, к сожалению, не будет способствовать похудению. Об этом пишет Fit For Fun.

Содержат крахмал

Наличие сахаров и крахмала может затруднить похудение. Это связано с тем, что резкие скачки уровня сахара в крови вызывают быстрое чувство голода и, как следствие, переедание.

Исследование, проведенное Гарвардской школой общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана, признало это и теперь предостерегает от употребления определенных фруктов и овощей, которые могут помешать процессу похудения. Для этого исследователи оценили данные 13 000 испытуемых и пришли к выводу, что крахмалистые продукты замедляют потерю веса.

Кукуруза и горох в умеренных количествах

Согласно результатам исследования, кукуруза, в частности, является одним из главных виновников неудач в потери веса. Но фасоль, горох и картофель также являются крахмалистыми овощами, что также может затруднить процесс похудения.

Если вы контролируете свое питание с целью сбросить вес, больше подойдет не содержащая крахмала свекла и такие овощи как брокколи, помидоры или морковь. Высокое содержание воды и низкая калорийность делают их помощниками на пути к идеальной фигуре.

Вопреки исследованию, другие стратегии по снижению веса рекомендуют использовать целые клубни картофеля. Помимо крахмала, большинство овощей, содержат массу полезных витаминов и минералов, а также клетчатку, которая сдерживает чувство голода. Тут действует простое правило: количество имеет решающее значение. Поэтому старайтесь употреблять все продукты в умеренных количествах, так как избыток даже самого полезного продукта может принести вред здоровью.