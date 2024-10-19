Секс и отношения
19.10.2024, 16:30

Как искусственный интеллект уже сейчас помогает найти любовь. Не заменит ли он реальные отношения?

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ФОТО: Dall-e

В эпоху гостинга, газлайтинга и усталости от приложений для знакомств поиск „того самого партнера“ (или хотя бы кого-то более-менее приличного) превратился в по-настоящему сложную задачу. С учетом постоянного развития высоких технологий ситуация, в которой люди начнут воспринимать ИИ в качестве любовного интереса, была лишь вопросом времени, пишет Delfi Life.

Рост популярности знакомств с использованием искусственного интеллекта впервые был зафиксирован в опросе 2023 года, показавшего, что представители поколения Z особенно открыты к идее любовных отношений с ИИ.

И несмотря на то что большинство людей используют ИИ в качестве помощника, чтобы отточить шутки, придумать интересные ответы или оптимизировать свои профили — некоторые технические инсайдеры считают, что в сфере онлайн-знакомств роль ИИ может стать более заметной. На недавнем саммите Bloomberg Tech в Сан-Франциско основатель Bumble Уитни Вулф Херд заявила, что за знакомствами с помощью ИИ стоит будущее: опытные чат-боты могут общаться за вас и отбирать потенциальных кандидатов для знакомств, сокращая тем самым обширный выбор в онлайн-дейтинге.

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