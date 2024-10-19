19.10.2024, 16:30
Как искусственный интеллект уже сейчас помогает найти любовь. Не заменит ли он реальные отношения?(3)
ФОТО: Dall-e
В эпоху гостинга, газлайтинга и усталости от приложений для знакомств поиск „того самого партнера“ (или хотя бы кого-то более-менее приличного) превратился в по-настоящему сложную задачу. С учетом постоянного развития высоких технологий ситуация, в которой люди начнут воспринимать ИИ в качестве любовного интереса, была лишь вопросом времени, пишет Delfi Life.
Рост популярности знакомств с использованием искусственного интеллекта впервые был зафиксирован в опросе 2023 года, показавшего, что представители поколения Z особенно открыты к идее любовных отношений с ИИ.
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