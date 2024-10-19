Как искусственный интеллект уже сейчас помогает найти любовь. Не заменит ли он реальные отношения?

Рост популярности знакомств с использованием искусственного интеллекта впервые был зафиксирован в опросе 2023 года, показавшего, что представители поколения Z особенно открыты к идее любовных отношений с ИИ.

И несмотря на то что большинство людей используют ИИ в качестве помощника, чтобы отточить шутки, придумать интересные ответы или оптимизировать свои профили — некоторые технические инсайдеры считают, что в сфере онлайн-знакомств роль ИИ может стать более заметной. На недавнем саммите Bloomberg Tech в Сан-Франциско основатель Bumble Уитни Вулф Херд заявила, что за знакомствами с помощью ИИ стоит будущее: опытные чат-боты могут общаться за вас и отбирать потенциальных кандидатов для знакомств, сокращая тем самым обширный выбор в онлайн-дейтинге.