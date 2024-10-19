Сияющая и упругая: каких правил ухода за кожей придерживаются супермодели

ход за кожей – это не всегда про дорогой крем, это также и про дисциплину. Кейт Мосс, Клаудия Шиффер, Хелена Кристенсен и Кристи Тарлингтон поделились своими секретами идеальной кожи, пишет „Люкс.фм“.

Кейт Мосс

Кейт Мосс имеет специфическую утреннюю привычку – погружать лицо в ледяную воду с ломтиками огурца. Этому трюку, который помогает подтянуть кожу, она научилась у профессиональных визажистов. После ледяной ванны для лица Мосс очищает кожу средством на водной основе и наносит увлажняющий крем. Следующий шаг – массаж гуаша. Для этого модель наносит на кожу масло (особенно Кейт любит аргановое) и проходится по массажным линиям скребком. Это придает коже дополнительный блеск, а также подходит для детоксикации и лимфатического дренажа. Последний этап ухода за кожей Кейт Мосс – спрей для лица.

Кристи Тарлингтон

Кристи Тарлингтон начинает свой день с умывания лица. Она использует средство для очищения на масляной основе, а для дополнительного увлажнения кожи использует крем с насыщенной текстурой. Ночной уход за кожей Кристи сильно не отличается от дневного: она всегда смывает макияж, наносит перед сном витамин С и ночной бальзам. Тарингтон также считает, что обязана своим молодым видом массажам и салонным процедурам по уходу за лицом.

Хелена Кристенсен

Чистая и сияющая кожа не требует особых усилий, а известная модель Хелена Кристенсен рассказала, как за ней ухаживать. Как и многие женщины, она сначала умывается средством для очищения на водной основе, а затем наносит увлажняющий тоник. Кристенсен любит маски, потому что они питают ее кожу, а после них всегда использует сыворотку и масло. В конце модель наносит на кожу увлажняющий крем, а также средство с защитным фактором.

Клаудия Шиффер