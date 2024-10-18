Хочу мастурбировать, хотя я в отношениях. Нормально ли это и почему для некоторых такое — почти то же, что измена?

Если вы тоже думаете о мастурбации как о чем-то „грязном“, это неудивительно. Она демонизировалась веками

Говоря о мастурбации, стоит сперва вспомнить, что она почти всегда была табуированной практикой. „Ужасы“ о тлетворном влиянии мастурбации на тело и душу начали распространяться еще в Средние века, когда церковь решила отучить людей от „рукоблудия“. До сих пор во многих религиях мира такая практика не приветствуется.

Женщинам в этом смысле „не повезло“ даже больше. С конца XIX по середину XX века многие психологи, вдохновленные работами Зигмунда Фрейда, считали, что женщины должны достигать оргазма только от мужского полового члена — через вагинальное проникновение. А мастурбация вместе со стимуляцией клитора называлась признаком „мужественности“ или и вовсе неуравновешенности.

Так что неудивительно, что в какой-то степени мы все считаем мастурбацию „порочным делом“. Даже если знаем, что уже научно доказано: никакой слепоты от таких ласк не наступит, да и волосы на ладошках не вырастут — подробнее об этом мы писали здесь.

Самоудовлетворение не просто не вредно, но даже полезно. Например, врач-уролог рассказывал „Зеркалу“, что для мужчин, которые планируют стать отцами, регулярное семяизвержение помогает „обновлять“ сперму — а это положительно сказывается на фертильности.

„Процесс образования сперматозоидов идет непрерывно, поэтому место, которое высвобождается при эякуляции, для созревающих сперматозоидов будет только на пользу“, — пояснял медик.

Для женщин же разрядка имеет скорее психологические „бонусы“ в виде снижения уровня стресса и поддержания хорошего настроения. А еще мастурбация становится отличным способом познания себя и своего тела, чтобы улучшить секс вместе с партнером.

Некоторых, впрочем, сама по себе эта практика не смущает. А вот в отношениях она становится проблемой

Если изучить жалобы на форумах, можно заметить: чаще мастурбацией вдобавок к интимным практикам в отношениях занимаются мужчины. Бывают пары, где все наоборот, но реже.