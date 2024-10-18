Хочу мастурбировать, хотя я в отношениях. Нормально ли это и почему для некоторых такое — почти то же, что измена?(2)
Некоторым кажется, что мастурбация в одиночестве, если находишься в отношениях, недопустима. А кто-то даже сравнивает акт самоудовлетворения „при живом партнере“ (или партнерше) с изменой. Почему некоторые считают именно так? „Зеркало“ разбирает вопрос на основе мнений экспертов.
Если вы тоже думаете о мастурбации как о чем-то „грязном“, это неудивительно. Она демонизировалась веками
Говоря о мастурбации, стоит сперва вспомнить, что она почти всегда была табуированной практикой. „Ужасы“ о тлетворном влиянии мастурбации на тело и душу начали распространяться еще в Средние века, когда церковь решила отучить людей от „рукоблудия“. До сих пор во многих религиях мира такая практика не приветствуется.
Женщинам в этом смысле „не повезло“ даже больше. С конца XIX по середину XX века многие психологи, вдохновленные работами Зигмунда Фрейда, считали, что женщины должны достигать оргазма только от мужского полового члена — через вагинальное проникновение. А мастурбация вместе со стимуляцией клитора называлась признаком „мужественности“ или и вовсе неуравновешенности.
Так что неудивительно, что в какой-то степени мы все считаем мастурбацию „порочным делом“. Даже если знаем, что уже научно доказано: никакой слепоты от таких ласк не наступит, да и волосы на ладошках не вырастут — подробнее об этом мы писали здесь.
Самоудовлетворение не просто не вредно, но даже полезно. Например, врач-уролог рассказывал „Зеркалу“, что для мужчин, которые планируют стать отцами, регулярное семяизвержение помогает „обновлять“ сперму — а это положительно сказывается на фертильности.
„Процесс образования сперматозоидов идет непрерывно, поэтому место, которое высвобождается при эякуляции, для созревающих сперматозоидов будет только на пользу“, — пояснял медик.
Для женщин же разрядка имеет скорее психологические „бонусы“ в виде снижения уровня стресса и поддержания хорошего настроения. А еще мастурбация становится отличным способом познания себя и своего тела, чтобы улучшить секс вместе с партнером.
Некоторых, впрочем, сама по себе эта практика не смущает. А вот в отношениях она становится проблемой
Если изучить жалобы на форумах, можно заметить: чаще мастурбацией вдобавок к интимным практикам в отношениях занимаются мужчины. Бывают пары, где все наоборот, но реже.
„Моя партнерша знает, что я мастурбирую на порнографию, и попросила меня перестать это делать, на что я ответил: „Если ты будешь доступна мне 24/7, конечно“. Теперь она злится, и мы не разговариваем уже три дня, — описывал свою ситуацию один из пользователей форума Reddit. — Причем моя мастурбация не вызывает никаких проблем в нашей сексуальной жизни. Я мастурбирую, только когда я один, и [если можно заняться сексом с партнершей] предпочитаю делать это с ней“.
Просьбы от женщин не мастурбировать могут произрастать из того, что многие из них, застав партнера за этой практикой (или даже просто узнав, что он это делает), чувствуют себя униженными и воспринимают произошедшее как признак утраты своей привлекательности.
„Им кажется, что такой способ самоудовлетворения мужа говорит об их сексуальной несостоятельности“, — уверена психотерапевтка Инна Хамитова.
„Правда в том, что такие чувства могут быть больше связаны с вами и тем, как вы относитесь к себе, своей сексуальности и своей ценности, чем с вашим партнером“, — соглашается семейная терапевтка Маргарет Доэрти.
Мастурбация мужчины на самом деле вряд ли связана с его уровнем удовлетворенности отношениями, сексом или „мастерством“ партнерши в постели. Просто мужчины (особенно молодые) в принципе мастурбируют значительно больше женщин, независимо от ситуации в личной жизни.
Почему тогда такая же практика в исполнении партнерши может вызвать у мужчин скорее возбуждение, чем ревность или неуверенность в себе? Психологи и медики объясняют это тем, что женская мастурбация „не мешает коитусу“, сосредоточена на клиторе и технически может совершаться даже при проникающем половом акте — как дополнение к нему. А вот мужская по своей сути полностью заменяет половой акт, что и приводит к сравнению ее с изменой.
„У многих женщин гипертрофировано чувство вины. В данном случае за этим стоит иллюзия, что „своего“ мужчину нужно и можно иметь целиком, если это не получается, значит, ты виновата“, — рассказывал сексолог Игорь Кон.
На практике же у мужчин могут быть свои причины для того, чтобы предпочесть мастурбацию сексу даже в отношениях. К ним относится в том числе забота о своей партнерше. Например, если та устала на работе или вымоталась из-за ребенка, то можно не „мучить“ ее еще и сексом, а удовлетворить свои потребности самостоятельно.
„Если жена набегалась за день так, что вряд ли ночью сможет полноценно отдаться сексу, будить не стану“, — объяснял 29-летний Марат журналу The Voice.
Мастурбация также может спасти пары, в которых у партнера и партнерши изначально разная степень сексуального желания или такая ситуация сложилась с течением времени.
Ведущий белорусского подкаста о сексе „Полчаса кардио“ Максим Паршуто и вовсе заметил за собой, что в отношениях его тянет удовлетворять самого себя даже чаще, чем когда у него партнерши нет вообще. Себе он объяснил это тем, что, возможно, если рядом находится привлекательная для него женщина, эротических мыслей и, соответственно, желания „разрядиться“ становится больше (это легче и быстрее, чем устраивать подходящую для двоих атмосферу для секса).
„Не стоит драматизировать, — призывает Хамитова. — Не надо навязывать или запрещать себе какие-либо ласки. Почему бы просто не поиграть — если это остается игрой. Важно, чтобы мастурбация доставляла удовольствие. Повод задуматься появляется, если она становится единственным видом сексуальной жизни [в отношениях]“.
С такой позицией согласны и другие психотерапевты и психологи, хотя подчеркивают: разговор в паре на эту тему действительно может быть непростым.
Часть людей действительно любят мастурбацию больше, чем секс. Это не экстремально редкий случай
Для таких людей даже существует отдельный термин: их называют аутосексуалами. Это значит, что другие привлекают их несколько меньше, чем они сами себя. Если речь идет о таком человеке, то неудивительно, что мастурбация кажется им куда более приятным занятием, чем секс с партнером или партнершей.
Пока эта особенность довольно мало изучена. Но психотерапевтка Кейси Таннер считает, что любовь к себе, которая выражается так, не обязательно исключает отношения с другими людьми или секс с ними. Просто это отдельный способ получать удовольствие — от своего тела и времени, проведенного наедине с собой.
На форумах можно встретить немало подобных наблюдений и от женщин, и от мужчин — и, судя по всему, это действительно не такой уж редкий случай. Но, вероятно, часть подобных историй и вовсе связана с тем, что их рассказчики и рассказчицы просто не встретили подходящую вторую половинку. Иногда женщины описывают свою проблему и так: „Мне нравится заниматься сексом, но, по моему опыту, ни один мужчина, с которым у меня он был, не смог заставить меня получить такое же удовольствие, какого я достигаю при мастурбации“.