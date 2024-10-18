ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: воспользуйтесь еженедельными предложениями и приготовьте сочные куриные тако
Всем известно, что при грамотном планировании можно тратить на еду гораздо меньше – стоит лишь внимательно следить за выгодными предложениями в магазине. На этой неделе в Maxima можно купить все необходимые ингредиенты для тако с курицей по отличной цене. На этом ужине вы сэкономите 3 евро и 87 центов. На первый взгляд это не такая уж и большая сумма, но если планирование меню войдет в привычку, то вы удивитесь, сколько сможете сэкономить за целый месяц!
РЕЦЕПТ: сочные тако с курицей
Нежная начинка в сочетании с сочным лаймово-йогуртовым соусом – такую аппетитную закуску в лепёшке получится приготовить за считанные минуты. Для приготовления нам понадобится:
Мини-тортильи Santa Maria 4 шт.
Филе бройлера, Well done 400 г
Молотая куркума, Well done 1 ч.л.
Молотый перец чили Well done ½ ч.л. (по желанию)
Йогурт без добавок, Well done 140 г
Приправа для тако Santa Maria 1 ч.л.
Консервированная кукуруза 180 г
Красная капуста ¼ шт.
Лук ¼
Соль 1 ч.л.
Черный перец ½ ч.л.
Растительное масло 1 ч.л.
Лайм ½
Внимание! По желанию можно добавить свежий кориандр и тмин в качестве пряностей – они еще больше обогатят вкус.
Приготовление:
1. Нашинкуйте капусту, мелко порежьте лук и нарежьте филе бройлера на небольшие кусочки.
2. В средней миске смешайте мясо, куркуму, перец чили, соль и черный перец.
3. В большой сковороде нагрейте масло. Добавьте мясо и обжарьте до золотистого цвета (примерно 7–10 минут). В небольшой миске смешайте йогурт, сок лайма и приправу для тако. В большой миске смешайте нашинкованную капусту, кукурузу без жидкости и лук.
4. Поджаренные кусочки курицы добавьте к овощам.
5. Подавайте в лепешках, добавив сверху соус на основе йогурта. Приятного аппетита!
На этой неделе (до 21.10) предложения в Maxima:
Молотая куркума Well Done 1.09 € (обычная цена 1.58 €)
Молотый перец чили Well Done 1.09 € (обычная цена 1.62 €)
Безлактозный йогурт без добавок Well Done 0.99 € (обычная цена 1.29 €)
Вырезка бройлера А-класса Well Done 400 г 2.39 € (обычная цена 3,69 €)
Мини-тортильи Santa Maria 1.49 € (обычная цена 2.15 €)
Смесь приправ Santa Maria для тако с курицей 1.19 € (обычная цена 1.78 €)
Чтобы сэкономить как можно больше, не забывайте пользоваться карточкой Aitäh или покупайте с помощью приложения. Определенно стоит следить за предложениями недели и планировать по ним свое еженедельное меню. Конечно, есть исключения и все люди питаются по-разному, но если вы можете позволить себе некоторую гибкость, то планируя закупку продуктов таким образом вы неплохо сэкономите. Следите за еженедельными предложениями Maxima, чтобы как можно больше сэкономить на покупках.
Приятного аппетита!