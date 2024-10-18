Maxima
18.10.2024, 16:36

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: воспользуйтесь еженедельными предложениями и приготовьте сочные куриные тако

 
ФОТО: Maxima

Всем известно, что при грамотном планировании можно тратить на еду гораздо меньше – стоит лишь внимательно следить за выгодными предложениями в магазине. На этой неделе в Maxima можно купить все необходимые ингредиенты для тако с курицей по отличной цене. На этом ужине вы сэкономите 3 евро и 87 центов. На первый взгляд это не такая уж и большая сумма, но если планирование меню войдет в привычку, то вы удивитесь, сколько сможете сэкономить за целый месяц!

РЕЦЕПТ: сочные тако с курицей

Нежная начинка в сочетании с сочным лаймово-йогуртовым соусом – такую аппетитную закуску в лепёшке получится приготовить за считанные минуты. Для приготовления нам понадобится:

  • Мини-тортильи Santa Maria 4 шт.

  • Филе бройлера, Well done 400 г

  • Молотая куркума, Well done 1 ч.л.

  • Молотый перец чили Well done ½ ч.л. (по желанию)

  • Йогурт без добавок, Well done 140 г

  • Приправа для тако Santa Maria 1 ч.л.

  • Консервированная кукуруза 180 г

  • Красная капуста ¼ шт.

  • Лук ¼

  • Соль 1 ч.л.

  • Черный перец ½ ч.л.

  • Растительное масло 1 ч.л.

  • Лайм ½

Внимание! По желанию можно добавить свежий кориандр и тмин в качестве пряностей – они еще больше обогатят вкус.

Приготовление:

1. Нашинкуйте капусту, мелко порежьте лук и нарежьте филе бройлера на небольшие кусочки.

2. В средней миске смешайте мясо, куркуму, перец чили, соль и черный перец.

3. В большой сковороде нагрейте масло. Добавьте мясо и обжарьте до золотистого цвета (примерно 7–10 минут). В небольшой миске смешайте йогурт, сок лайма и приправу для тако. В большой миске смешайте нашинкованную капусту, кукурузу без жидкости и лук.

4. Поджаренные кусочки курицы добавьте к овощам.

5. Подавайте в лепешках, добавив сверху соус на основе йогурта. Приятного аппетита!

На этой неделе (до 21.10) предложения в Maxima:

  • Молотая куркума Well Done 1.09 € (обычная цена 1.58 €)

  • Молотый перец чили Well Done 1.09 € (обычная цена 1.62 €)

  • Безлактозный йогурт без добавок Well Done 0.99 € (обычная цена 1.29 €)

  • Вырезка бройлера А-класса Well Done 400 г 2.39 € (обычная цена 3,69 €)

  • Мини-тортильи Santa Maria 1.49 € (обычная цена 2.15 €)

  • Смесь приправ Santa Maria для тако с курицей 1.19 € (обычная цена 1.78 €)

Чтобы сэкономить как можно больше, не забывайте пользоваться карточкой Aitäh или покупайте с помощью приложения. Определенно стоит следить за предложениями недели и планировать по ним свое еженедельное меню. Конечно, есть исключения и все люди питаются по-разному, но если вы можете позволить себе некоторую гибкость, то планируя закупку продуктов таким образом вы неплохо сэкономите. Следите за еженедельными предложениями Maxima, чтобы как можно больше сэкономить на покупках.

Приятного аппетита!

RusDelfi
Поделиться
Комментарии