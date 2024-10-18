ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: воспользуйтесь еженедельными предложениями и приготовьте сочные куриные тако

Всем известно, что при грамотном планировании можно тратить на еду гораздо меньше – стоит лишь внимательно следить за выгодными предложениями в магазине. На этой неделе в Maxima можно купить все необходимые ингредиенты для тако с курицей по отличной цене. На этом ужине вы сэкономите 3 евро и 87 центов. На первый взгляд это не такая уж и большая сумма, но если планирование меню войдет в привычку, то вы удивитесь, сколько сможете сэкономить за целый месяц!