Каждый пятый житель Эстонии спит меньше из-за социальных сетей. Как улучшить качество сна?

Ханна получила совет от эксперта по сну Кене Верник, который помог ей улучшить привычки сна. По словам Мартинсон, лучше всего ей помог регулярный режим сна, рекомендованный экспертом: каждый день просыпаться и ложиться спать в одно и то же время и спать рекомендованные 7–9 часов.

Чтобы контролировать свой сон, Ханна решила присоединиться к эксперименту IKEA со сном. „После эксперимента со сном я поняла, что совершала много ошибок, которые мешали мне хорошо спать и отдыхать. Во-первых, я слишком мало спала – всего 5–6 часов, что вызывало сильный недосып и сказывалось на моём настроении и эмоциях. Перед экспериментом я также пила кофе поздно вечером, даже между 8 и 10 часами вечера. У меня никогда не было проблем с засыпанием, поэтому я не видела проблемы в том, чтобы выпить кофе поздно вечером. Однако я не знала, что кофеин так сильно влияет на качество сна. Но моей главной вредной привычкой, которая мешала качественному сну, было до отхода ко сну проводить время в постели, листая ленту в социальных сетях. Поскольку в дневное время я не часто смотрю социальные сети, то вечер был тем временем, когда я бралась за телефон“, – объясняет Мартинсон.

Ханна обычно ложилась спать около часа ночи и старалась проснуться не позднее семи или восьми утра. „Но на самом деле я никогда не могла проснуться так рано и откладывала побудку на час. Моё тело постоянно говорило мне, что я недостаточно сплю, но я ничего не меняла в своём графике сна“, – делится она.

„Я всегда была уставшей по утрам, и мне было трудно просыпаться, потому что я слишком поздно ложилась спать. В то же время, мне хотелось встать пораньше, чтобы сделать как можно больше в течение дня. Но на самом деле к концу дня мне было сложно сделать все дела, потому что я уставала. Особенно тяжело было после обеда – если я на мгновение присаживалась на диван, то встать с него было очень сложно, поскольку как только я чувствовала себя комфортно, на меня сразу наваливалась усталость“, – объясняет Ханна Мартинсон .

„Кроме того, я перенесла употребление кофе на более раннее время. Теперь я выпиваю последнюю чашку в четыре часа дня и не чувствую необходимости пить кофе позже – это просто крайняя точка принятия решения. Я решила, что не буду пить кофе после четырёх часов – и всё очень просто. Если вам хочется чего-то приятного вечером, успокаивающий чай – отличная альтернатива, и я научилась ценить его“, – советует она.

Она признается, что труднее всего было перестать листать ленту в социальных сетях перед сном, потому что это вошло у неё в привычку. „Иногда я совершенно забывала об эксперименте, потому что пролистывание ленты в социальных сетях стало привычкой. Но теперь я стала более сознательной и больше не беру с собой телефон в постель, потому что узнала, как это влияет на качество моего сна – теперь мой сон спокойный, и я с лёгкостью просыпаюсь“, – говорит Мартинсон.

По словам Ханны, у неё никогда не было проблем с засыпанием, и она всегда знала, что ей следует спать больше, поэтому хотела вдохновить других людей делать то же самое. „Я увидела в этом эксперименте ещё больше ценности, чем просто забота о своём здоровье. Я почувствовала, что благодаря этому опыту я смогу вдохновить других людей лучше заботиться о своём сне и показать, что простые решения тоже работают. Я считаю, что высокое качество сна действительно определяет высокое качество жизни“, – говорит она.

Ханна добавляет, что в результате эксперимента её мысли стали яснее, и она чувствует, что может справляться с повседневными задачами гораздо лучше, чем раньше. „Я импульсивный человек и, будучи хорошо отдохнувшей, могу лучше контролировать свои эмоции. Обычно я очень эмоциональная, но когда я хорошо отдохну, я могу быть гораздо более рациональной“, – отмечает она.

Подходящая обстановка для хорошего ночного сна