Листья мяты: 5 полезных для здоровья свойств, о которых должен знать каждый

Независимо от того, пьете ли вы чай с мятой, используете в качестве средства для ухода за кожей или просто жуете свежие листочки, мята может стать естественным способом улучшить ваше здоровье. На протяжении тысячелетий люди ценили эту ароматную траву не только за уникальный вкус. Мята богата полезными веществами и обладает лечебными качествами. О том, как можно использовать листья мяты для улучшения своего здоровья, пишет Times of India.

Помогает пищеварению

Ни для кого не секрет, что мята обладает полезными свойствами для пищеварения. Увеличение пищеварительных ферментов может привести к лучшему усвоению питательных веществ и облегчению переваривания пищи. Если вы регулярно испытываете вздутие живота или расстройство желудка, то мята может быть полезным природным средством.

Чтобы успокоить желудок, пейте мятный чай до или после еды, просто заварив несколько свежих листьев мяты в кипящей воды. Пользу для пищеварительной системы можно еще больше увеличить, добавив в нее дольку имбиря или несколько капель лимонного сока.

Помогает облегчить симптомы простуды

В листьях мяты содержится ментол — природное ароматическое химическое вещество с противоотечными свойствами. Дыхание становится легче, особенно если вы простужены, кашляете или у вас заложены носовые пазухи. Можно быстро избавиться от заложенного носа и улучшить самочувствие, если вдыхать пар из листьев мяты или пить чай с добавлением мяты.

Положите несколько листьев мяты в таз с горячей водой, накройте голову полотенцем, и вдыхайте пар в течение пяти-десяти минут. Чтобы облегчить боль в горле, можно также пить горячий мятный чай с медом.

Улучшение здоровья полости рта

Есть веская причина, по которой жидкость для полоскания рта и зубная паста часто содержат листья мяты. Сильные антибактериальные и противовоспалительные свойства в мяте могут помочь в борьбе с бактериями полости рта, уменьшить неприятный запах изо рта и даже защитить ваши десны. Еще один естественный способ освежить рот – это жевать свежие листья мяты.