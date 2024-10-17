Люди делятся опытом: почему решили участвовать в скрининге на выявление рака кишечника?

62-летняя Сирье уже дважды принимала участие в скрининге на выявление рака кишечника — в 60 лет и сейчас, в 62 года. По её словам, участие в скрининге — это хороший способ бесплатно проверить своё здоровье. „Я всегда участвую во всех профилактических скринингах. Помимо скрининга на выявление рака кишечника, я также проходила обследования на рак груди и шейки матки. Я считаю, что лучше предотвратить болезнь, чем позволить ей развиться и заниматься лечением. Скрининг бесплатен для всех. Было бы неправильно упустить такую хорошую возможность позаботиться о своём здоровье“, — отметила она.

В этом году впервые получил приглашение на скрининг на выявление рака кишечника и 60-летний Юри. „Если приглашают, то нужно идти. Участие в исследовании несложное, нужно просто собраться. Весь процесс был очень прост: я получил тест-набор у семейного врача, сделал тест дома и отправил его по почте в лабораторию. Ответ пришел быстро. Бояться нечего — если всё в порядке, это хорошо, а если что-то обнаружат, то, по крайней мере, проблема выявлена, и её можно решать. Кто знает, когда болезнь дала бы о себе знать — чем раньше её обнаружат, тем лучше“, — рассказал Юри.

68-летний Айвар отметил, что ходит на скрининг по рекомендации внучки. „Внучка всегда напоминает, когда наступает мой год участия в скрининге. Так было и в этот раз. Я прислушиваюсь к ней и всегда участвую в скрининге — сам хочу, чтобы жизнь была как можно длиннее и чтобы больше времени провести с близкими. Но для этого нужно время от времени проверять своё здоровье“, — сказал он.