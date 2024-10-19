Ученые назвали витамин, снижающий риск смерти почти на 60%: где его содержится больше всего(9)
Чтобы прожить долгую жизнь, следует заботиться о своем питании, потому что именно пища обеспечивает наш организм необходимыми полезными веществами и витаминами, пишет ТСН.
Это витамин D, который очень необходим для нашего организма по нескольким причинам. Он помогает усваиваться кальцию, способствуя укреплению костной ткани, улучшает работу иммунной системы, снимает воспаление, предотвращает заболевания дыхательных путей. А еще ученые доказали, что уровень витамина D в организме человека оказывает прямое влияние на риск смертности. Получать этот целебный витамин можно несколькими путями – под солнечными лучами, из пищи или в виде добавок. Рассказываем, как витамин D влияет на долголетие и в каких продуктах его содержится больше всего.
Как витамин D снижает риск смертности: исследование ученых
Американские и европейские ученые провели исследование влияния витамина D на всеобщее здоровье и продолжительность жизни. В ходе исследований было учтено несколько показателей: возраст, пол, индекс массы тела, группа крови, наличие вредных привычек, уровень физической активности и наличие хронических заболеваний.
По выводам одного из экспериментов было установлено, что у людей с нормальным уровнем витамина D в организме риск смерти был на 57% ниже, чем у тех, кто имел дефицит этого витамина. Следует отметить, что испытуемыми были люди от 50 лет и старше, которые уже имели хронические возрастные болезни.
В каких продуктах содержится больше всего витамина D
Ученые представили список продуктов, в которых содержится больше всего витамина D.
Красное мясо и печень являются отличными источниками витамина D.
Жирная рыба – тунец, лосось, сардина.
Морепродукты – устрицы, креветки, мидии.
Желток яйца – также хороший источник витамина D.
Грибы – преимущественно лесные и шампиньоны.
Молочные продукты – кисломолочный и твердый сыр, молоко, сливки.
Соевое молоко и соевые продукты. Некоторые вегетарианские продукты, такие как соевое молоко, тофу и соевые продукты могут быть обогащены витамином D.
Если витамин D усваивается плохо, например из-за состояния здоровья, его можно получить из разнообразных биодобавок. В таком случае лучше обратиться за консультацией к врачам.