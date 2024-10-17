Осеннее выпадение волос: как бороться и надо ли

О том, действительно ли осенью выпадает больше волос, чем обычно, и можно ли повлиять на этот процесс, ТСН рассказала врач-косметолог и дерматовенеролог Анна Кравчук.

Фазы цикла роста волос

Наши волосы растут и выпадают по графику, в соответствии с фазой цикла:

анаген – фаза активного роста, около 80% волос находятся в этой фазе (2-6 лет);

катаген – переходная фаза, когда рост волос замедляется (2-3 недели);

телоген – фаза покоя, волосы прекращают расти и начинают выпадать (около 100 дней);

ранний анаген – фаза формирования и прорастания новых волос, переход в анаген.

Усиленное выпадение волос происходит в телогене. Замедлить этот процесс или остановить невозможно. Поэтому, если у вас начали активно осыпаться волосы, возможно, они в телогене. По международной классификации болезней этот период называется телогеновым выпадением волос.

Стодневное обновление не влияет на густоту шевелюры, поскольку на месте каждого выпавшего волоса вырастет новый. И выпадают волосы не локально, а равномерно по всей голове. Когда речь идет о облысении, волосы истончаются и выпадают локально – редеет пробор в виде елочки, появляются залысины на макушке.

Причины осеннего выпадения волос

Согласно эволюционной теории, причина осеннего выпадения волос – перестройка организма на осенний режим. Летом большая часть волос находится в фазе анагена, чтобы обеспечить нам защиту от ультрафиолетового излучения. Осенью солнце менее активное, чем летом, и посему начинается телогеновое выпадение волос. Проще говоря, наши волосы ощущают погодные изменения, определяя наиболее подходящее время для выпадения.