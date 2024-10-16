Дни красоты: скидки до 50% на ваши любимые косметические товары
Наступили долгожданные Дни красоты в Maxima. До 23 октября вас ждут более 2000 косметических товаров со скидкой до 50 %. В кампании участвуют как продукты известных брендов, так и новинки, которые обязательно стоит попробовать. Это отличная возможность побаловать себя и обновить свою косметичку! Читайте, какие предложения порадуют вас на Днях красоты.
Осенние дни становятся всё темнее и прохладнее, а это значит, что нашей коже и волосам требуется больше внимания. Если вы хотите побаловать себя новыми средствами или пополнить запасы любимых продуктов, сейчас самое время. Загляните на Дни красоты и найдите всё необходимое по отличным ценам.
Любимые бренды со скидками до 50 %
Особенно радует широкий выбор товаров по уходу за волосами. Например, линейка Schwarzkopf Gliss представлена с невероятными скидками до 50 %. Популярные наборы шампуней и кондиционеров Rich (с кератином и коллагеном) можно приобрести всего за 16.99 € (2 x 250 мл) – экономия целых 58 %! Новая линия Pantene – Emily in Paris также порадует скидками в 40 %, а средства от отечественного бренда Nurme можно купить со скидкой 35 %. В акции участвуют и другие известные бренды: Syoss, Garnier, Head & Shoulders, Ecoforia, Aussie, Hask, Ice Professional и многие другие. На Днях красоты в Maxima каждый найдет что-то особенное для себя!
Средства по уходу за лицом от любимых брендов, таких как L’Oréal и Garnier, представлены в широком ассортименте и на них действуют приятные скидки. Хотите более упругую и ровную кожу или сияющий здоровый вид? У нас есть всё для удовлетворения ваших потребностей! Для тех, кто предпочитает аптечную косметику, у нас отличные новости! Средства от известного бренда Neutrogena можно найти в магазинах Maxima XXX (в Хааберсти и Линнамяэ в Таллинне, а также в Пярну) со скидкой 35 %. Немецкий бренд Kräuterhof предлагает качественные кремы и сыворотки для лица, и их продукция доступна со скидкой 30 %. И не забудьте о масках для лица – идеальном варианте для домашнего ухода. Маски Purederm можно приобрести со скидкой 40 %, а также у нас представлены продукты от популярных корейских брендов, которые стоит попробовать.
На полках с декоративной косметикой вас ждут как новинки, так и проверенные хиты. Новые туши Maybelline и признанные фавориты от Vivienne Sabo подарят вашим ресницам выразительность и объем. Если хотите создать безупречный тон лица, обратите внимание на тональные средства от L’Oréal, Garnier и Nivea. Любителям идеального маникюра понравятся гель-лаки Sincero Salon по привлекательным ценам. А косметика от бренда Bell порадует скидками до 50 %!
Хотите попробовать что-то новенькое? Вот ТОП-10 новых продуктов Дней красоты!
Дни красоты в Maxima – это не только отличные скидки, но и множество удивительных новинок. В нашем ассортименте вы обязательно найдете что-то интересное, что может стать вашим новым фаворитом. Никогда не знаешь, когда наткнешься на продукт, который идеально подойдет. Вот наш ТОП-10 новых и интересных косметических средств, которые стоит попробовать:
Сыворотка для шеи и декольте 7days с массажной насадкой – 18.99 € (обычная цена 27.89 €). Позаботьтесь о нежной коже шеи, с приятным массажным эффектом.
Впитывающееся масло для тела Dirty Works – 11.29 € (обычная цена 16.99 €). Легкое масло для глубокого увлажнения и гладкости кожи.
Шампунь или кондиционер Luxliss для мягкости и гладкости волос – 4.99 € (обычная цена 8.09 €). Шелковистые и послушные волосы с каждым использованием.
Серия по уходу за волосами Ice Professional – скидка 40 %. Отечественная продукция, проверенная и одобренная профессиональными парикмахерами.
Тонирующие маски для волос Biozell (лиловая, розовая, красная, оранжевая) – 7.29 € (обычная цена 11.99 €). Яркие оттенки и нежный уход – всё, что нужно для экспериментов с цветом.
Средства по уходу за телом Jeanne en Provence с ароматом жасмина – скидка 40 %. Ощутите аромат Прованса на своей коже.
Бронзирующие капли для лица Eveline – скидка 40 %. Добавьте сияния своей коже, смешав капли с обычным кремом для лица.
Зубные пасты Arm & Hammer с пищевой содой – 2.99 € (обычная цена 5.89 €). Свежее дыхание и натуральный уход каждый день.
Туалетная вода Elizabeth Arden Green Tea Coconat – 19.89 € (обычная цена 39.79 €). Освежающий аромат с кокосовой ноткой – летняя свежесть в любое время года.
Дни красоты в Maxima – это забота о красоте для всех, включая мужчин. Если вы думали, что кампания не рассчитана на мужскую аудиторию, то зря. У нас есть большой выбор средств по уходу за лицом и телом для мужчин от известных брендов, таких как Syoss, L’Oréal, Nivea, Old Spice, Gillette и многих других – и всё это по выгодным ценам!
Лучший ассортимент ждёт вас в крупных магазинах Maxima. И не забудьте взять с собой свою карточку Aitäh, чтобы воспользоваться специальными предложениями и скидками. Ознакомьтесь с нашим ассортиментом. Загляните на Дни красоты в Maxima и найдите свой новый любимый продукт. Красиво быть самой собой!