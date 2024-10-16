Дни красоты: скидки до 50% на ваши любимые косметические товары

Осенние дни становятся всё темнее и прохладнее, а это значит, что нашей коже и волосам требуется больше внимания. Если вы хотите побаловать себя новыми средствами или пополнить запасы любимых продуктов, сейчас самое время. Загляните на Дни красоты и найдите всё необходимое по отличным ценам.

Любимые бренды со скидками до 50 %

Особенно радует широкий выбор товаров по уходу за волосами. Например, линейка Schwarzkopf Gliss представлена с невероятными скидками до 50 %. Популярные наборы шампуней и кондиционеров Rich (с кератином и коллагеном) можно приобрести всего за 16.99 € (2 x 250 мл) – экономия целых 58 %! Новая линия Pantene – Emily in Paris также порадует скидками в 40 %, а средства от отечественного бренда Nurme можно купить со скидкой 35 %. В акции участвуют и другие известные бренды: Syoss, Garnier, Head & Shoulders, Ecoforia, Aussie, Hask, Ice Professional и многие другие. На Днях красоты в Maxima каждый найдет что-то особенное для себя!

Средства по уходу за лицом от любимых брендов, таких как L’Oréal и Garnier, представлены в широком ассортименте и на них действуют приятные скидки. Хотите более упругую и ровную кожу или сияющий здоровый вид? У нас есть всё для удовлетворения ваших потребностей! Для тех, кто предпочитает аптечную косметику, у нас отличные новости! Средства от известного бренда Neutrogena можно найти в магазинах Maxima XXX (в Хааберсти и Линнамяэ в Таллинне, а также в Пярну) со скидкой 35 %. Немецкий бренд Kräuterhof предлагает качественные кремы и сыворотки для лица, и их продукция доступна со скидкой 30 %. И не забудьте о масках для лица – идеальном варианте для домашнего ухода. Маски Purederm можно приобрести со скидкой 40 %, а также у нас представлены продукты от популярных корейских брендов, которые стоит попробовать.