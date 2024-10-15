Созданный в Эстонии уникальный бюстгальтер поддерживает женщин, перенесших рак груди

Основательница Symmetrista Мерлин Сииман подчеркнула, что помимо профилактики и лечения рака груди внимание следует также уделять самочувствию женщин после того, как тяжёлая болезнь осталась позади и лечение рака окончено. „К сожалению, реконструкция груди зачастую приносит не только облегчение, но и новые повседневные проблемы, и победившая рак груди женщина может столкнуться с асимметрией груди, что существенно влияет на ее уверенность в себе и качество жизни. Поэтому наша цель — предложить женщинам бюстгальтер, который позволит им чувствовать себя женственно и комфортно в любой ситуации, каждый день“, — сказала Сииман.

Бюстгальтер Signature разработан в результате обширных измерений, исследований и прототипирования, и подходит для повседневной носки женщинами, перенесшими лампэктомию или мастэктомию в ходе лечения рака, и чья грудь была реконструирована. Бюстгальтер также подходит женщинам, у которых сохранилась часть естественной ткани молочной железы.

В процессе производства бюстгальтера Signature используется уникальный дизайн, созданный командой Symmetrista, который учитывает анатомию женщины и различные вариации размеров груди. Технология позволяет производить бюстгальтеры, в которых одна чашка, правая или левая, имеет размер на 2, 3, 4, 5, а в будущем даже 7 размеров больше. В бюстгальтере Symmetrista разница в размере чашки визуально не заметна.

Асимметрия груди может быть врожденной или вызвана гормональными изменениями и грудным вскармливанием. Бюстгальтер Symmetrista и был создан из личной потребности. „Бюстгальтеры Symmetrista созданы асимметричной для асимметричных, и этот путь занял у меня более 15 лет. Я искренне рада, что могу поделиться результатом многолетней работы с другими женщинами, которым он необходим в жизни по разным причинам“, — поделилась личным опытом Сииман.