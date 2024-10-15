Созданный в Эстонии уникальный бюстгальтер поддерживает женщин, перенесших рак груди
Октябрь - всемирный месяц борьбы с раком груди, и сегодня эстонская компания Symmetrista представила свой уникальный и инновационный бюстгальтер, который подходит женщинам, перенесшим реконструкцию груди после лечения рака.
Основательница Symmetrista Мерлин Сииман подчеркнула, что помимо профилактики и лечения рака груди внимание следует также уделять самочувствию женщин после того, как тяжёлая болезнь осталась позади и лечение рака окончено. „К сожалению, реконструкция груди зачастую приносит не только облегчение, но и новые повседневные проблемы, и победившая рак груди женщина может столкнуться с асимметрией груди, что существенно влияет на ее уверенность в себе и качество жизни. Поэтому наша цель — предложить женщинам бюстгальтер, который позволит им чувствовать себя женственно и комфортно в любой ситуации, каждый день“, — сказала Сииман.
Бюстгальтер Signature разработан в результате обширных измерений, исследований и прототипирования, и подходит для повседневной носки женщинами, перенесшими лампэктомию или мастэктомию в ходе лечения рака, и чья грудь была реконструирована. Бюстгальтер также подходит женщинам, у которых сохранилась часть естественной ткани молочной железы.
В процессе производства бюстгальтера Signature используется уникальный дизайн, созданный командой Symmetrista, который учитывает анатомию женщины и различные вариации размеров груди. Технология позволяет производить бюстгальтеры, в которых одна чашка, правая или левая, имеет размер на 2, 3, 4, 5, а в будущем даже 7 размеров больше. В бюстгальтере Symmetrista разница в размере чашки визуально не заметна.
Асимметрия груди может быть врожденной или вызвана гормональными изменениями и грудным вскармливанием. Бюстгальтер Symmetrista и был создан из личной потребности. „Бюстгальтеры Symmetrista созданы асимметричной для асимметричных, и этот путь занял у меня более 15 лет. Я искренне рада, что могу поделиться результатом многолетней работы с другими женщинами, которым он необходим в жизни по разным причинам“, — поделилась личным опытом Сииман.
Асимметрия груди является распространенной особенностью — по результатам опроса, проведенного исследовательской компанией Norstat в Великобритании, было выявлено, что из 740 опрошенных женщин в возрасте 18-83 лет асимметрия груди есть у 25%, т.е. у 188 женщин. Так что только в Великобритании 2,3 миллиона женщин являются потенциальными покупательницами созданной эстонской компанией продукции.
Symmetrista привлекла от инвесторов 120 000 евро на создание и производство бюстгальтера Signature, и стартап готовится к следующим раундам привлечения инвесторов для расширения ассортимента продукции и завоевания новых рынков. Бизнес компании ориентирован сегодня на зарубежные рынки, и в центре внимания находятся США, Великобритания, Голландия, Бельгия и Дания, а также рынок Эстонии. Бюстгальтеры Symmetrista можно приобрести в интернет-магазине компании.
Создательница Symmetrista Мерлин Сииман — управляющий партнер юридической фирмы Hedman и адвокат, специализирующийся на консультировании технологических компаний. Она является одним из основателей школы программирования kood/Jõhvi, членом Совета Палаты экономики услуг и вице-президентом Европейского региона Международной ассоциации юристов. Мерлин Сииман также является одним из основателей эстонского стартапа GDPR Register.