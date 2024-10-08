Альдо Ярвсоо: аксессуары, подходящие как для модного показа, так и для уличной моды

Ярвсоо черпает вдохновение для своего творчества в основном в тканях и тех обстановках, в которой он организует показы мод. В его работах каждая деталь имеет свое место – украшения, головные уборы и даже очки придают коллекциям свое неповторимое настроение. „Я всегда стараюсь проработать мельчайшие детали, потому что они создают нужное восприятие и чувство завершенности“, — объясняет он.

Работы Ярвсоо известны своим разнообразием цветов, хотя у него также была коллекция, состоящая полностью из работ абсолютно черного цвета. „Цвет имеет для меня особое значение: 99% моих работ характеризует яркая цветовая гамма“, — отмечает он. Его последняя коллекция, представленная в церкви Нигулисте, черпает вдохновение из ярких блесков драгоценностей на старинных картинах.

Сегодня вы можете носить все, что кажется красивым и вдохновляющим

Современные технологии также открыли новые возможности в мире аксессуаров. „Например, смарт-часы на сегодня являются популярным и стильным выбором. Самое удивительное, что обычные часы уже не часто увидишь — смарт-часы помимо демонстрации времени выполняют десятки других функций“, — отмечает Ярвсоо. При этом смарт-часы можно носить в любой ситуации – будь то костюм или спортивная одежда. Сам дизайнер убрал свои обычные часы в ящик стола и ежедневно пользуется смарт-часами.

В конце октября в рамках Таллиннской недели моды состоится презентация юбилейной коллекции Ярвсоо, которую украсят новые смарт-часы Huawei Watch GT 5. По словам руководителя отдела обучения Huawei Екатерины Мишиной, в последние годы бренд уделяет особое внимание тому, чтобы помимо технологических возможностей высшего уровня, смарт-часы также характеризовались бы стильным и элегантным внешним видом. „Таким образом, владельцу смарт-часов не придется ни в чем идти на компромисс“, — говорит Мишина.