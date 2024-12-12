Выговорились, но стало только хуже. Почему друг не всегда может заменить психолога
Зачем нужен психолог, если у вас есть близкий друг, с которым можно поделиться всем наболевшим? Что может быть лучше, чем человек, который согласен бесконечно и бесплатно выслушивать ваши жалобы, в любой ситуации остается на вашей стороне и готов поддакивать, когда вы обвиняете в своих проблемах всех, кроме себя? Риск в том, что такие разговоры по душам могут загнать и вас, и друга в психологическую ловушку руминации, пишет Delfi Life.
Совместную руминацию можно сравнить с наркотической зависимостью - если поначалу душевные разговоры с другом действительно приносят облегчение и их хочется повторять, с каждым разом они все больше увеличивают риск того, что любые болезненные переживания вызовут симптомы депрессии.
В ходе одного исследования психолог Аманда Роуз установила, что активная совместная руминация не просто усиливает симптомы тревоги и депрессии, а подталкивает к более активной совместной руминации, которая, в свою очередь, еще больше усиливает симптомы.