Выговорились, но стало только хуже. Почему друг не всегда может заменить психолога

Зачем нужен психолог, если у вас есть близкий друг, с которым можно поделиться всем наболевшим? Что может быть лучше, чем человек, который согласен бесконечно и бесплатно выслушивать ваши жалобы, в любой ситуации остается на вашей стороне и готов поддакивать, когда вы обвиняете в своих проблемах всех, кроме себя? Риск в том, что такие разговоры по душам могут загнать и вас, и друга в психологическую ловушку руминации, пишет Delfi Life.