Не стоит бояться шизофрении! Психиатр объясняет, почему шизофреники не опасны(11)
Шизофрения — это хроническое психическое расстройство, при котором у людей во время обострения, то есть психоза, нарушается восприятие реальности. Мышление человека и его восприятие окружающего меняются. В настоящее время бояться шизофрении не стоит: при системном лечении современными препаратами с первичным психозом можно справиться настолько эффективно, что расстройство больше не повторится. По оценкам, число людей, страдающих шизофренией, составляет около 1% населения, а в Эстонии — 15 000 человек.
Я ежедневно работаю с людьми, которые поступают в больницу с первым психотическим эпизодом, то есть первичным психозом. В состоянии острого психоза работа мозга настолько нарушена, что возникают ощущения, не соответствующие реальности. Например, человек слышит несуществующие голоса и звуки. Это так называемые слуховые галлюцинации, и одним из типичных симптомов психоза являются голоса, которые говорят негативные вещи, унижают или высмеивают человека.
Иногда по поведению человека можно понять, что с ним что-то не так: он тревожится, и видно, что его что-то беспокоит. Сам человек не всегда может сказать, что с ним происходит, или упоминает только бессонницу и отсутствие аппетита. Иногда на первый план выходит убежденность, не соответствующая действительности, например, что за ним охотится мафия. В состоянии психоза мозг начинает устанавливать в окружающем мире случайные связи, например замечать будто бы преследующие больного черные машины с похожими номерными знаками, а также подозрительных лиц. Мысль о том, что человека преследует вся Эстония, набирает силу, и иногда он связывает даже госпитализацию в психиатрическую клинику с попыткой мафии устранить его или заставить замолчать. Такие нереальные убеждения называются параноидным бредом.
Нарушения поведения, бред и галлюцинации — это так называемые позитивные симптомы психоза, означающие, что к нормальному функционированию психики что-то добавилось.
При психозе также наблюдаются негативные симптомы, когда в нормальных функциях психики что-то отсутствует. К ним относятся, например, снижение эмоциональных реакций, поглощенность собой, проблемы с тем, чтобы начать и спланировать деятельность, отсутствие интереса и энергии. Эти симптомы обычно развиваются незаметно, и зачастую их трудно обнаружить. К сожалению, иногда их считают просто ленью или обычным подростковым поведением.
80-90% причин шизофрении — генетические
В случае повторения психозов может быть поставлен диагноз „шизофрения“. Люди, страдающие шизофренией, составляют около 1% населения, поэтому в Эстонии оценочно насчитывается примерно 15 000 человек с этим диагнозом. Это довольно стабильное число, и оно характерно и для „счастливых“ южных стран, где люди кажутся более расслабленными. Колебания в обществе ситуацию существенно не меняют. Это расстройство имеет хронический характер и накладывает на общество огромное финансовое бремя: лекарства, медицинские услуги, реабилитация, пособия, пенсии, учреждения по уходу. И всего этого еще и недостаточно.
80-90 % причин шизофрении — генетические, но определить заранее, кто подвержен риску развития шизофрении, очень сложно. Генетический тест может показать, что у нас есть гены риска, но это не болезнь одного гена. В ней участвуют сотни различных генов, и у каждого есть хотя бы один из них. Если преодолен определенный порог, а окружающая среда способствует развитию заболевания, шизофрения может проявиться. Риск возникновения различных психических расстройств повышается, если шизофренией страдает близкий родственник. Легко сказать, но людям действительно стоит более внимательно относиться к своему психическому здоровью. Если есть жалобы, нужно сразу же обратиться за помощью, чтобы не допустить ухудшения, так как у людей с шизофренией часто бывает сопутствующая депрессия и повышен риск самоубийства.
После того как приступ прошел, мы обычно обсуждаем с пациентом симптомы его первичного психоза и состояние, предшествовавшее болезни. Важно знать, что заметил он и что заметила семья, ведь подобные симптомы обострения могут проявиться и в будущем. Если человек или его близкие способны распознать возможный приступ психоза, они могут немедленно обратиться к медикам, и быстрое вмешательство может предотвратить новый психоз. Иногда для этого нужно лечь в больницу, в среду с безопасным и поддерживающим режимом, иногда может помочь смена лечения.
К сожалению, большинство пациентов с психозом поступают в больницу в остром состоянии по инициативе близкого человека или по скорой помощи. Пациенты часто отрицают, что с ними что-то не так, или не хотят в это верить. Люди боятся говорить с другими о своей болезни, и отсюда идут предрассудки, страх и презрительное отношение. Чем раньше начато лечение, тем эффективнее оно будет и тем лучше прогноз.
Шизофреники не опасны и не склонны к насилию
Стигматизация или презрение поддерживаются страхом и невежеством. Например, стереотип о том, что люди с шизофренией опасны и жестоки, абсолютно не соответствует действительности. В СМИ часто сообщается, что преступник был шизофреником, но предпосылки расстройства никогда не раскрываются. Это порождает страх и невежество — люди не знают, что такое шизофрения на самом деле, но считают, что больные шизофренией опасны. На самом деле большинство серьезных преступлений совершается людьми без серьезных психических расстройств. Исследования показывают, что люди с тяжелыми психическими расстройствами во много раз больше рискуют стать жертвами насилия, чем прибегнуть к нему.
На работе такие люди часто подвергаются стигматизации. Кто-то может не хотеть работать с коллегой, страдающим психическим расстройством, потому что „он сумасшедший“, или думать, что из-за психического расстройства он не может положиться на этого коллегу. Однако очень важно, чтобы такие люди могли найти работу, с которой они справятся, реализовав себя в профессиональном плане. Для некоторых хорошим вариантом является удаленная работа — они могут работать, когда чувствуют себя лучше или когда им трудно выходить из дома, будь то из-за симптомов болезни или страха стигматизации. С постоянно беспокоящими симптомами трудно выполнять работу, поэтому самое главное — контролировать расстройство с помощью лечения. Некоторые пациенты говорят, что работа хорошо помогает и что они могут контролировать свои симптомы, концентрируясь на работе. Однако в большинстве случаев симптомы психоза, такие как постоянные слуховые галлюцинации, отнимают много мозговых ресурсов, оставляя мало возможностей для всего остального.
Просвещение общества на предмет шизофрении все еще находится в зачаточном состоянии. Если кто-то позвонит на работу и скажет, что был на больничном из-за психоза, работодатель может начать искать причину для увольнения. К счастью, все больше работодателей оказывают поддержку и предлагают способы облегчить работу людям с шизофренией.
Лечение позволяет контролировать симптомы
Мы можем контролировать шизофрению благодаря постоянной работе и обучению пациентов. Чем раньше начнется лечение, тем лучше будет результат. Пациент поступает в больницу с первичным психозом, потому что симптомы настолько нарушают повседневную жизнь, что зачастую легче взять психоз под контроль в условиях стационара. Бывают пациенты, которые до поступления в больницу долгое время находятся в изоляции, не общаются с друзьями и родственниками, говорят странные вещи, но родным не удается убедить их обратиться за помощью. Как правило, никого нельзя привести к психиатру насильно. Люди также часто надеются, что болезнь пройдет сама собой.
Почему шизофрении не нужно бояться?
Исторически шизофрения считалась неизлечимым заболеванием. Не было и лекарств для борьбы с симптомами. Именно поэтому в прошлом больных изолировали от общества, ведь им никак нельзя было помочь. Сейчас у нас есть современные антипсихотические препараты, или антипсихотики, которые помогают контролировать симптомы психоза. При постоянном, регулярном и ежедневном приеме эти лекарства хорошо помогают, и люди могут вести качественную и полноценную жизнь. И наоборот, прекращение лечения может привести к ухудшению симптомов и обострениям. Мы пока не знаем, как вылечить шизофрению, и это точно не та болезнь, с которой можно справиться за пару курсов лечения. Это пожизненное заболевание, но, как и при многих других хронических заболеваниях, мы можем контролировать нарушенную работу мозга и симптомы.
Лечение таблетками и депо-инъекции
Самым важным медицинским вмешательством является прием антипсихотических таблеток, и именно с него мы обычно начинаем. Эпизод первичного психоза обычно случается в очень молодом возрасте — у мужчин в конце подросткового периода или вскоре после 20-летия. Женщины приходят позже — когда им около 25 или 30 лет, либо в период перименопаузы, когда пропадает защита, обеспечивавшаяся женскими гормонами. Если сказать молодому человеку, что, скорее всего, ему придется всю жизнь принимать лекарства, ему будет очень тяжело это услышать. Вначале мы стараемся максимально упростить лечение, и наиболее эффективная схема — один препарат, один антипсихотик, один раз в день. Это несложно запомнить, и при необходимости можно использовать мобильные приложения, календарь или таблетницу. В аптеке продаются таблетницы, куда в воскресенье можно положить таблетки на всю неделю. В настоящее время, чтобы улучшить приверженность лечению, а значит и его эффективность, выпускаются также депо-формы антипсихотических препаратов, или депо-инъекции, которые обычно делают раз в месяц в мышцу плеча или ягодицы. Это создает внутримышечный резервуар лекарства, из которого оно медленно всасывается в кровь. Такой вариант лечения очень удобен, и пациенты посещают наших медсестер раз в месяц, совмещая инъекцию с визитом к медсестре или врачу.
Как быстро можно попасть на прием к врачу?
Чтобы попасть к психиатру, направление не требуется, но время ожидания может составлять несколько месяцев. Быстрее можно попасть на прием к медсестре по психическому здоровью, обычно именно она проводит первичную оценку. Если проблема серьезная и поведение человека внезапно меняется, если появились симптомы психоза, необходимо вызвать скорую помощь, которая доставит пациента в приемный покой психиатрической клиники.
Исследования показывают, что интенсивное и комплексное лечение первичных психозов является наиболее эффективным и дает лучшие результаты с точки зрения симптомов, качества жизни пациентов и, например, предотвращения самоубийств. При лечении первичного психоза, помимо медикаментозного лечения, важно психосоциальное вмешательство: психотерапия, эрготерапия и творческая терапия. Как правило, лечение и наблюдение продолжаются у той же команды медиков в течение 2-5 лет после первичного психоза. Это позволяет установить доверительные и постоянные отношения, похожие на отношения с семейным врачом. Кроме того, психиатры проводят большую социальную работу, при необходимости привлекая социального работника, если у человека нет сети поддержки или стабильного безопасного места жительства. Если нужно, мы находим для пациента опорное лицо, которое, как правило, навещает его раз в неделю, чтобы помочь организовать повседневную жизнь.
Реабилитация начинается сразу после первого психоза. Существуют группы поддержки и различные психосоциальные вмешательства, помогающие людям восстановиться и вернуться к нормальной жизни. Для достижения хорошего результата лечения недостаточно назначить лекарство, необходима дополнительная работа, а вмешательство должно быть комплексным.
Больной шизофренией — обычный человек
Болезнь протекает очень индивидуально. Примерно у 20% людей развивается только первичный психоз, и в течение всей оставшейся жизни он не повторяется. К сожалению, пока таких людей с благоприятным прогнозом выявить заранее нельзя. Поэтому для предотвращения рецидивов мы рекомендуем всем продолжать принимать лекарства и находиться под наблюдением команды медиков минимум два года после первого эпизода психоза. Если два года прошли благоприятно и без рецидивов, мы объясняем пациенту риски и обсуждаем, стоит ли прекратить лечение в надежде, что рецидива не будет.
Наконец, важно помнить, что человек с шизофренией — это обычный человек. Если во время обострения он говорит вам плохие вещи, ведет себя странно или отталкивающе, это симптом его психического расстройства. Расстройство можно взять под контроль с помощью лечения, и тогда человек вернется к нормальной жизни. Близким важно помнить о положительных качествах и сильных сторонах пациента и напоминать об этом больному даже в трудные моменты. Болезнь может быть тяжелой и пугающей, как и все хронические заболевания, и может казаться, что преодолеть стигму невозможно. К счастью, ежедневно работая с пациентами в реальном мире, мы видим, как, несмотря на расстройство, люди продолжают ходить в школу, на работу, рожают детей и живут счастливо.