Не стоит бояться шизофрении! Психиатр объясняет, почему шизофреники не опасны

Исторически шизофрения считалась неизлечимым заболеванием. Не было и лекарств для борьбы с симптомами. Именно поэтому в прошлом больных изолировали от общества, ведь им никак нельзя было помочь. Сейчас у нас есть современные антипсихотические препараты, или антипсихотики, которые помогают контролировать симптомы психоза. При постоянном, регулярном и ежедневном приеме эти лекарства хорошо помогают, и люди могут вести качественную и полноценную жизнь. И наоборот, прекращение лечения может привести к ухудшению симптомов и обострениям. Мы пока не знаем, как вылечить шизофрению, и это точно не та болезнь, с которой можно справиться за пару курсов лечения. Это пожизненное заболевание, но, как и при многих других хронических заболеваниях, мы можем контролировать нарушенную работу мозга и симптомы.

Самым важным медицинским вмешательством является прием антипсихотических таблеток, и именно с него мы обычно начинаем. Эпизод первичного психоза обычно случается в очень молодом возрасте — у мужчин в конце подросткового периода или вскоре после 20-летия. Женщины приходят позже — когда им около 25 или 30 лет, либо в период перименопаузы, когда пропадает защита, обеспечивавшаяся женскими гормонами. Если сказать молодому человеку, что, скорее всего, ему придется всю жизнь принимать лекарства, ему будет очень тяжело это услышать. Вначале мы стараемся максимально упростить лечение, и наиболее эффективная схема — один препарат, один антипсихотик, один раз в день. Это несложно запомнить, и при необходимости можно использовать мобильные приложения, календарь или таблетницу. В аптеке продаются таблетницы, куда в воскресенье можно положить таблетки на всю неделю. В настоящее время, чтобы улучшить приверженность лечению, а значит и его эффективность, выпускаются также депо-формы антипсихотических препаратов, или депо-инъекции, которые обычно делают раз в месяц в мышцу плеча или ягодицы. Это создает внутримышечный резервуар лекарства, из которого оно медленно всасывается в кровь. Такой вариант лечения очень удобен, и пациенты посещают наших медсестер раз в месяц, совмещая инъекцию с визитом к медсестре или врачу.