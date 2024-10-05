А вы знали, что можно заразиться сифилисом через поцелуй? Многие думают, такая близость безопасна, но это не так

Куда более неприятными последствиями чреват контакт слизистой рта с язвой сифилиса . Если поцеловаться с человеком, на губе или языке которого уже образовался шанкр (округлое твердое образование), то бактерия, вызывающая болезнь, с большой вероятностью „окажется“ и у здорового человека. Опасность заключается в том, что зараженный с таким шанкром может не догадываться о наличии у него болезни: поначалу она никак иначе не проявляется .

От вируса простого герпеса никакой защиты нет — все зависит, по большому счету, от бдительности и удачливости человека. Чаще всего инфицируются этой заразой еще в детстве или юности — от родителей или через те же поцелуи. Вакцинироваться сегодня получится только от ветряной оспы (правда, исключительно на платной основе, если повезет найти препарат).

Помимо этого, существует вирус простого герпеса — из-за него выскакивают знакомые многим язвы на губах. Этот возбудитель и вовсе передается даже через контакт „кожа к коже“ и, соответственно, поцелуи. Последние считаются самым простым и популярным способом его распространения, тем более для передачи не требуется наличия симптомов. А уж если они есть, то от поцелуев тем более стоит воздержаться: так выше шанс заразиться.

Среди них есть герпес , который иногда считают инфекцией, передающейся исключительно половым путем, поскольку этот способ передачи все же самый распространенный и „работает“ для всех типов этого вируса. Тем временем для заражения некоторыми из них не нужен даже поцелуй. Например, это относится к герпес-вирусу , вызывающему ветрянку: он передается воздушно-капельным путем, как и обычная простуда. А через поцелуи переносятся вирус Эпштейна — Барр и цитомегаловирус (это тоже герпесы).

Хотя поцелуй видится почти невинным занятием в сравнении с сексом, таким способом все равно можно заразиться разными заболеваниями. Конечно, речь не идет о действительно безобидном „чмоке“ в щеку. Опасность в поцелуе представляют контакт слизистых рта и слюна — именно она, как правило, переносит различные вирусы.

Через поцелуй можно „добыть“ даже сифилис — в некоторых ситуациях надо быть начеку, как в сексе

Еще одна опасность — вирус папилломы человека (ВПЧ). Хотя основной способ передачи этого вируса все же незащищенный секс, через поцелуи заразиться тоже возможно. Об этом говорится в части исследований, хотя изучать тему трудно: ученые отмечают, что немногие случаи контактов подходят для анализа (часто поцелуи заканчиваются сексом, и тогда сложно понять, как именно произошло заражение).

Уберечься от вируса можно с помощью вакцины. Недавно Минздрав подготовил изменения в Национальный календарь прививок — после его вступления в силу девочек начнут прививать от ВПЧ. Однако до тех пор препарат в Беларуси можно получить только платно — и то, скорее всего, его надо будет поискать или подождать. Ученые тем не менее не отговаривают непривитых от поцелуев: мол, для защиты от ВПЧ хватит и простых соблюдений правил безопасного секса.

Крайне маловероятно подхватить через поцелуй гепатит В. Частички этого вируса в слюне есть, но их концентрации недостаточно для заражения. К тому же беларусы и беларуски, как правило, вакцинированы от гепатита В еще в детстве. Но если один из целующихся заражен и у обоих во рту есть язвочки или другие повреждения (например, из-за прикушенной щеки или царапины от твердой пищи), которые потенциально могут кровоточить, то вирус вполне может передаться.

По большому счету, выше мы перечислили все инфекции, передающиеся половым путем, которые опасны (или могут быть опасны при определенных обстоятельствах) также при поцелуях.

Почти наверняка не получится заразиться ВИЧ исключительно через поцелуи. Объясняется это тем, что его концентрация вируса в слюне слишком мала, да и сама слюна как бы „подавляет“ его. По той же причине ВИЧ не заражаются через использование общих столовых приборов. Помимо этого, сами клетки в полости рта не так уязвимы к этому вирусу по сравнению со слизистой влагалища или прямой кишки. А еще через слюну не передаются хламидии, гонококки и трихомонады.

У поцелуя могут быть и более неожиданные последствия. Например, развитие кариеса