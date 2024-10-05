Эти 9 фраз не говорят люди в счастливых отношениях

Психологи советуют проанализировать, не увидели ли вы себя в этих фразах.

Как пишет CNBC, существует 9 типичных фраз, которые не говорят люди в здоровых, отношениях. Проверьте, нет ли вас в этих словах.

1. „Мне ничего не нужно“

Люди, которые созависимы в отношениях, часто пытаются скрыть, игнорировать или отрицать собственные внутренние переживания, сосредотачивая всю свою энергию на том, чтобы быть рядом с другим человеком.

Такое самопожертвенное поведение часто является частью бессознательной попытки получить контроль над ситуацией. Но все мы имеем потребности.

2. „Все хорошо“.

Созависимость - это, в конце концов, потребность поддерживать отношения любой ценой, потому что благополучие и чувство безопасности человека базируются на этих отношениях. Таким образом, люди в созависимых отношениях стремятся избегать конфликтов, когда это возможно.

3. „Я не могу сказать тебе „нет“

Людям в созависимых отношениях часто трудно сказать „нет“ или установить здоровые границы, потому что удовлетворение потребностей других важнее, чем забота о собственных.

Страх быть отвергнутым или насмешкой заставляет их делать то, что хотят другие, даже когда это неудобно, трудно, способствует плохому поведению или является нарушением их личных ценностей.

4. „Мои чувства не так уж и важны“.

На людей, находящихся в созависимых отношениях, сильно влияет отклик других, поэтому они будут неуверенны в своих истинных эмоциях. Они могут минимизировать, отрицать или изменять то, что они действительно чувствуют, пытаясь сохранить отношения.

Это нормально для каждого из нас иногда быть неуверенным в своих чувствах. Однако люди во взаимозависимых отношениях стремятся понять, обработать и исследовать свои истинные эмоции внутренне, а затем честно ими поделиться.

5. „Ты злишься на меня?“

Большинству из нас очень трудно иметь дело с отказом или критикой - приятно чувствовать взаимность. Тем не менее, для людей, находящихся в созависимых отношениях, может показаться невыносимым быть нелюбимым или нежелательным.