Атака вирусов: грозят ли нам эпидемии и как подготовиться к сезону простуд?(1)
Осень – время, когда человек особенно подвержен вирусным заболеваниям. Ежегодно в это время растет число случаев гриппа и других инфекций, которые сопровождают нас в холодное время года. „МК-Эстония“ выяснила, каких сезонных инфекций ожидать в этом году и как от них защититься.
В условиях, когда последствия пандемии все еще сказываются на нашей жизни, готовность к новому сезону вирусов становится особенно актуальной.
Какие возбудители инфекций курсируют в осенне-зимний период и чем они опасны?
Кто в группе риска?
„Более ста вирусов вызывают респираторные (относящиеся к дыханию – прим. ред.) инфекции, проникая в организм через верхние дыхательные пути и реже через легкие, – рассказывает Ольга Садикова, главный специалист Центра гриппа Департамента здоровья. – Острые респираторные заболевания могут возникать в любое время года, но количество вирусных заболеваний резко увеличивается с сентября-октября, достигая пика в феврале-марте и уменьшаясь к лету. К серьёзным респираторным инфекциям относятся грипп, COVID‑19 и инфекции, вызванные респираторно-синцитиальным вирусом (RSV)“.
Как поясняет эксперт, чаще всего гриппом и COVID‑19 болеют дети, но госпитализации и летальные случаи возникают главным образом среди людей из группы риска: пожилых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Среди осложнений, приводящих к смерти, наиболее распространены интерстициальная пневмония, вторичная пневмония и обострения хронических лёгочных и сердечно-сосудистых заболеваний.
„Болезни, вызванные RSV, особенно опасны для младенцев, маленьких детей и пожилых людей, так как могут привести к бронхиолиту (острое воспалительное заболевание нижних дыхательных путей – прим.ред.) и пневмонии. Младенцы младше 6 месяцев могут нуждаться в госпитализации из-за проблем с дыханием“, – подчеркивает эксперт.
Грипп с короной
По словам Пилле Мяртин, врача-инфекциониста Ляэне-Таллиннской центральной больницы, сезон гриппа в Эстонии обычно длится с октября по май. Летом случаев заражения гриппом выявлено не было – по крайней мере, согласно данным лаборатории больницы. COVID‑19, в отличие от гриппа, распространяется и летом, но не так активно.
„Летом люди реже находятся в плотном контакте: в офисах отпуска, а у детей – каникулы, поэтому риск крупных вспышек ниже, чем в осенне-зимний период (исключением являются летние массовые мероприятия). С сентября распространение COVID‑19 снова начало постепенно увеличиваться, и, вероятно, в ближайшие месяцы оно вырастет ещё больше“.
Мяртин приводит свежие данные: „За неделю со 2 по 9 сентября в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу поступило на лечение 10 новых больных с COVID‑19, все они были старше 60 лет“.
Старые товарищи
Помимо гриппа и COVID‑19, Мяртин называет еще несколько вирусов, которые вызывают заболевания осенью и зимой. К ним относятся, например, риновирус, парагрипп, старые коронавирусы (которые циркулировали ещё до пандемии), аденовирусы и RSV.
„Вакцины против этих вирусов нет. Хотя они также вызывают неприятные заболевания, обычно нет таких серьёзных последствий, как при гриппе и COVID‑19“, – уточняет доктор.
В прошлом году в детских садах многие жаловались на парвовирус. У заболевших была повышенная температура тела, слабость, боли в мышцах, тошнота, появлялся насморк, затем – высыпания на теле.
„Лечения от этого заболевания нет, – объясняет инфекционист. – Как и эффективных мер профилактики. Большинство людей переносят его в детстве, и к взрослому возрасту у них уже есть антитела против этого вируса“.
Вместе с тем доктор Мяртин предостерегает: парвовирус особенно опасен для беременных женщин (в первом и втором триместрах), которые ранее не болели этой инфекцией.
„В некоторых случаях болезнь может привести к выкидышу или анемии плода“, – отмечает она.
Коронавирус: вакцины нет
„Я зимой переболел коронавирусом, с осложнениями попал в больницу, только-только начал приходить в себя и в августе решил, что обязательно сделаю прививку. Но оказалось, что я не вхожу в группу риска – вакцина мне не положена, и сделать ее нигде не получится – даже за деньги“, – рассказывает 40-летний Андрей.
Действительно, по словам Ирины Филипповой, руководителя отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья, экспертная комиссия по иммунопрофилактике при Министерстве социальных дел рекомендует вакцинироваться только людям из групп риска.
Если человек всё же хочет привиться, ему придётся купить вакцину, но в данный момент на коммерческом рынке она в Эстонии недоступна.
По словам доктора Мяртин, в настоящее время распространяются подварианты омикрон-штамма коронавируса.
„С момента появления омикрона в обращении не было полностью нового штамма. Текущий штамм вируса редко вызывает серьёзные заболевания – большинству больных с COVID‑19 не требуется госпитализация. Более серьёзные осложнения могут быть у пожилых людей и тех, кто страдает тяжёлыми хроническими заболеваниями“, – поясняет специалист.
Как себя защитить?
Ольга Садикова подчеркивает: так как респираторные вирусы легко передаются и могут вызвать тяжёлые заболевания, важно обратить внимание на профилактику.
„Одна из превентивных мер, несомненно, – вакцинация, – говорит доктор Мяртин. – С помощью вакцины можно защитить себя от гриппа, а людям из группы риска – от COVID‑19“.
Она также подчеркивает, что в случае вирусных заболеваний верхних дыхательных путей также очень важно соблюдать общие правила гигиены и вести здоровый образ жизни.
„Не ходить на работу, в школу, детский сад и другие общественные места, если вы заболели – так вы поможете предотвратить распространение инфекции, а отдых дома позволит вам быстрее выздороветь, – советует врач. – Важна гигиена – ведь большинство возбудителей болезней попадают в организм через грязные руки. Питайтесь здоровой и разно-
образной пищей, чтобы укрепить свой иммунитет. Чаще гуляйте на свежем воздухе, чтобы поддерживать своё тело и дух в хорошем состоянии“.
Бесплатная вакцинация доступна для определённых групп риска, куда входят дети от 6 месяцев до 7 лет, пожилые люди, беременные и люди с хроническими заболеваниями.
„При подозрении на заражение сделайте тест“, – советует Ольга Садикова.
Она предупреждает: в первые дни болезни экспресс-тест может быть ненадёжным. При необходимости его можно повторить через несколько дней.
Могут ли появиться новые штаммы гриппа, от которых вакцина не защитит?
Как объясняет Ольга Садикова, вирус мутирует, но каждый год создают новую вакцину, базирующуюся на штаммах, которые циркулировали в прошлом сезоне. Вакцина эффективна, если циркулирующие штаммы совпадают с теми, что использовали для её создания.
Оспа обезьян: африканская угроза
В последнее время новостные сводки пестрят тревожными сообщениями о распространении новой болезни – оспы обезьян.
Возбудителем является вирус оспы обезьян (MPXV). Вирус передается от человека к человеку главным образом при тесном контакте с заболевшим. Тесными считаются контакты „кожа к коже“, а также нахождение „лицом к лицу“ с заболевшим (как, например, при разговоре). Кроме того, заразиться оспой обезьян можно и от предметов.
Типичные симптомы болезни: сыпь, лихорадка, боль в горле,
головная боль, боль в мышцах, боли в спине, общая слабость, увеличение лимфатических узлов.
Заболевание в основном распространяется в Африке. В Европе о первом случае заражения оспой обезьян сообщила в августе Швеция.
Руководитель отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Филиппова приводит местную статистику: „В Эстонии зарегистрировано всего 11 случаев оспы обезьян (все в 2022 году). Все заболевшие – мужчины из группы риска. В 2023–2024 годах новых случаев не зарегистрировано“.
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Комментарий
Как подготовиться к сезону простуд?
Андрей Борисов, семейный врач
Какой-либо специальной подготовки к сезону вирусных инфекций нет – только вакцинация от гриппа, которая уже скоро начнется. Также хороший эффект дает вакцинация детей и пожилых от пневмококка.
Все остальное сводится к здоровому образу жизни: нормальное и разнообразное питание, активный образ жизни, отказ от вредных привычек (касается взрослых).
Детям же очень важно высыпаться, сон должен быть достаточным, обязательно полноценное питание, достаточное потребление воды, адекватная одежда в холодное время года.
Важной подготовкой к сезону является закаливание, но это надо начинать заблаговременно, желательно летом.
Вирусные инфекции обычно требуют симптоматического лечения. При гриппе иногда назначают специфическое лечение. Антибиотики при вирусной инфекции не работают. В случае осложнений необходимость антибактериального лечения определяет врач.
Зачастую для так называемого укрепления иммунитета люди начинают обильно потреблять витамины и различные биодобавки.
На самом деле витамины не требуется потреблять постоянно, более того, это нельзя делать. Длительно можно потреблять Д-витамин в профилактической дозе, так как в нашей широте очень мало солнца. Для пополнения депо Д-витамина хорошо есть рыбу, печень трески, куриные яйца, бывать на солнце, при возможности выезжать в южные страны. Мультивитамины не нужно потреблять месяцами и весь сезон вирусных инфекций. Достаточно пары месячных курсов мультивитаминов за сезон. Можно пройти кратковременный курс иммуностимуляторов (эхинацея, элеутерококк, женьшень), но злоупотреблять этими средствами тоже не следует. Главное же – получать полезные для организма компоненты из пищи. Важен не объем пищи, а ее состав – пища должна быть разнообразной.
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Вопросы эксперту
„Между хозяином и вирусом идет постоянная эволюционная борьба“
На вопросы „МК-Эстонии“ отвечает Маргус Варьяк, профессор Тартуского университета, вирусолог.
– С какими вирусами помимо сезонных мы можем столкнуться в ближайшие годы?
– Хотя в мире постоянно возникают вспышки новых вирусных и бактериальных заболеваний (вирус Эбола, MERS, оспа обезьян и др.), Эстонию, к счастью, они в основном обходят стороной. Климат здесь более холодный, и мы находимся на периферии, вдали от крупных центров. Главная проблема ближайших лет – это снижение уровня вакцинации детей ниже 90%, при том, что ВОЗ рекомендует как минимум 95%. Это создаёт высокий риск вспышек кори, случаи которой уже наблюдаются в соседних странах.
Также в связи с увеличением числа путешествий могут быть привезены различные патогены, например, вирус денге или оспа обезьян. К тому же нас могут косвенно затронуть различные кризисы (включая войны и голод), которые, хотя и происходят далеко от нас, сопровождаются миграцией людей, что может привести к распространению инфекций.
Кроме того, ВОЗ использует термин „болезнь X“, обозначающий неизвестный возбудитель, который может появиться в будущем. В связи с этим ВОЗ продолжает проводить исследования для быстрого выявления и борьбы с такими болезнями.
– Вирус оспы обезьян: грозит ли нам эпидемия?
– Действительно, вирус оспы обезьян (также известный как mpox) представляет собой потенциальную угрозу, и он широко распространяется в африканских странах. К счастью для нас, он не так легко передается воздушным путем и требует физического контакта между людьми.
Хорошая новость – наличие лекарств и вакцин. В Эстонии нельзя исключить отдельных вспышек вируса, но масштабного кризиса не ожидается.
– Почему так много вирусов нас атакует?
– В мире множество вирусов, и лишь малая их часть заражает людей. Есть вирусы, специфичные для бактерий (известные как бактериофаги), вирусы, поражающие растения, а также вирусы у простейших. Это, в некотором смысле, неизбежное явление, и между хозяином и вирусом идет постоянная эволюционная борьба.
– Теория о созданных в лабораториях вирусах – насколько возможно, с точки зрения науки, создать новый штамм вируса и выпустить его в мир?
– Эта тема в последние годы была под пристальным вниманием в США и Европе. Введены регуляции, касающиеся того, какие исследования можно проводить с патогенами. Часто используется термин „усиление функции“ (gain of function), который подразумевает придание патогену новых свойств. Именно такие исследования желательно контролировать.
Однако стоит отметить, что вирус, созданный в лабораторных условиях, может вести себя в реальном мире совершенно иначе, чем ожидалось. Как говорится, „чем больше мы знаем, тем меньше понимаем“. Таким образом, эта угроза, к счастью, невелика.
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Полезные советы
Средства от инфекций: рекомендации фармацевта
Мариана Джаниашвили, провизор сети аптек Südameapteek:
– Чем защититься от вирусов, какие лекарства и медприборы стоит иметь дома?
– В домашней аптечке хорошо иметь болеутоляющее, противовоспалительное, жаропонижающее для взрослых и детей, так называемые „горячие напитки“, которые используют при первых симптомах гриппа и простуды. А также лекарства, которые снимают боль и першение или раздражение в горле – аэрозоли или таблетки для рассасывания. И лекарства от насморка: капли в нос или таблетки для облегчения дыхания и снижения отека носа.
Однако помните, что эти средства вызывают привыкание, поэтому стоит их применять только в течение 5–7 дней.
Хорошо подойдут:
спреи или капли на основе раствора морской соли для увлажнения слизистой носа и снижения отека носа;
спреи или капли с эфирными маслами от насморка;
капсулы, таблетки, раствор от насморка на растительной основе,
лекарства от кашля: пастилки, таблетки, раствор, сироп или спрей от сухого кашля и от мокрого кашля,
физиологический раствор для ингаляций, увлажнения слизистой носа.
Медицинские приборы: градусник – для контроля температуры. Небулайзер (если есть предрасположенность к респираторным заболеваниям).
– Есть ли какие-либо средства для укрепления иммунитета и профилактики вирусных инфекций?
– Золотое правило – соблюдение гигиены. Чаще мойте руки с мылом, пользуйтесь антисептиком.
Питание должно быть сбалансированным и разнообразным, включая овощи, фрукты и белки.
Промывание носа. Лучше всего это делать морской водой – сразу после того, как вы вернулись домой. Это помогает смыть вирусы и бактерии со слизистых оболочек и уменьшит риск заболевания.
Витамины и минералы. Для укрепления иммунитета необходимы витамины и микроэлементы. Их недостаток можно восполнить с помощью мультивитаминных комплексов, но в целом лучше получать витамины и микроэлементы естественным путём.
Наиболее важными для иммунной системы являются: витамины А, С, Е и Д, витамины группы Б. Из микроэлементов положительно действуют на иммунитет цинк и селен.
Препараты, укрепляющие иммунитет. Среди растений, которые стимулируют иммунную систему – эхинацея пурпурная, которая способствует выработке организмом интерферонов, обладает противовоспалительным, противовирусным, противогрибковым и противобактериальным действием. Иммунитет стимулируют содержащиеся в ней полисахариды.
Экстракт семян грейпфрута также отлично зарекомендовал себя как природный иммуностимулятор. Оказывает антибактериальное, противогрибковое и противовирусное действие. Антибактериальный эффект обеспечивается биофлавоноидами, которые содержатся в экстракте семян.
Чёрный чеснок – продукт поддерживает иммунную систему, повышает сопротивляемость, препятствует различным патогенам и является чрезвычайно сильным антиоксидантом.
– Противопоказания в инструкции даже самого безобидного лекарства способны многих напугать. Стоит их читать?
– Да, стоит, хотя это и может быть немного пугающим. Эти предупреждения важны для вашей безопасности и здоровья. Противопоказания помогают избежать возможных негативных последствий, которые могут возникнуть из-за взаимодействия лекарства с другими веществами или из-за индивидуальных особенностей вашего организма.
Цель инструкции – защитить вас и гарантировать, что вы используете лекарство безопасно и эффективно.
– Может, противовирусные средства лучше приобретать заранее?
– Приобретение лекарств от простуды заранее может быть полезным, особенно если вы хотите быть готовыми к сезонным заболеваниям и избежать дефицита или трудностей с приобретением медикаментов в период эпидемий. Однако есть несколько аспектов, которые стоит учитывать.
Планирование и хранение – сюда относится срок годности и условия хранения. Убедитесь, что у вас есть лекарства с достаточным сроком годности. Просроченные медикаменты могут быть неэффективными или даже опасными.
Храните лекарства в соответствии с инструкциями, чтобы сохранить их эффективность (обычно в сухом и прохладном месте).
Актуальность: обратите внимание на действующие рекомендации по лекарствам, так как новые препараты могут появиться на рынке, а старые могут потерять свою эффективность или быть заменены новыми средствами.
Необходимость: прежде чем приобретать лекарства, обсудите с вашим врачом или аптекарем, какие препараты вам могут понадобиться. Врач или аптекарь сможет рекомендовать наиболее подходящее средство в зависимости от вашего состояния здоровья и имеющихся рисков.
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Три вопроса о вакцине против гриппа
Отвечает Пилле Мяртин, врач-инфекционист Ляэне-Таллиннской центральной больницы.
– Насколько эффективна вакцинация, и защитит ли она, если появится новый штамм гриппа?
– Вакцина не всегда может предотвратить заражение гриппом, но она защищает от тяжелого течения болезни и серьезных осложнений в случае четырёх наиболее распространённых штаммов.
– Может ли вакцина вызвать грипп?
– Определённо – нет. Она содержит только компоненты вируса, но не сам вирус. Однако следует учитывать, что после вакцинации в течение нескольких дней человек может чувствовать себя более уставшим, может появиться покраснение в месте инъекции, а в редких случаях – лихорадка и боль в мышцах и суставах. Однако это не грипп – такая реакция говорит о том, что организм работает над выработкой антител.
– Безопасны ли вакцины против гриппа?
– Да, вакцина безопасна. Наиболее частые побочные эффекты – болезненность и покраснение в месте инъекции, легкая лихорадка, боль в мышцах и суставах. Однако они несравнимы с тяжелым течением гриппа. В результате инфекции могут развиться серьезные осложнения (например, пневмония), которые потребуют интенсивной терапии. В более тяжелых случаях заражение гриппом может, к сожалению, закончиться летальным исходом.
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