Атака вирусов: грозят ли нам эпидемии и как подготовиться к сезону простуд?

„Летом люди реже находятся в плотном контакте: в офисах отпуска, а у детей – каникулы, поэтому риск крупных вспышек ниже, чем в осенне-зимний период (исключением являются летние массовые мероприятия). С сентября распространение COVID‑19 снова начало постепенно увеличиваться, и, вероятно, в ближайшие месяцы оно вырастет ещё больше“.

По словам Пилле Мяртин, врача-инфекциониста Ляэне-Таллиннской центральной больницы, сезон гриппа в Эстонии обычно длится с октября по май. Летом случаев заражения гриппом выявлено не было – по крайней мере, согласно данным лаборатории больницы. COVID‑19, в отличие от гриппа, распространяется и летом, но не так активно.

„Болезни, вызванные RSV, особенно опасны для младенцев, маленьких детей и пожилых людей, так как могут привести к бронхиолиту (острое воспалительное заболевание нижних дыхательных путей – прим.ред.) и пневмонии. Младенцы младше 6 месяцев могут нуждаться в госпитализации из-за проблем с дыханием“, – подчеркивает эксперт.

Среди осложнений, приводящих к смерти, наиболее распространены интерстициальная пневмония, вторичная пневмония и обострения хронических лёгочных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Как поясняет эксперт, чаще всего гриппом и COVID‑19 болеют дети, но госпитализации и летальные случаи возникают главным образом среди людей из группы риска: пожилых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

„Более ста вирусов вызывают респираторные (относящиеся к дыханию – прим. ред.) инфекции, проникая в организм через верхние дыхательные пути и реже через легкие, – рассказывает Ольга Садикова, главный специалист Центра гриппа Департамента здоровья. – Острые респираторные заболевания могут возникать в любое время года, но количество вирусных заболеваний резко увеличивается с сентября-октября, достигая пика в феврале-марте и уменьшаясь к лету. К серьёзным респираторным инфекциям относятся грипп, COVID‑19 и инфекции, вызванные респираторно-синцитиальным вирусом (RSV)“.

Какие возбудители инфекций курсируют в осенне-зимний период и чем они опасны?

В условиях, когда последствия пандемии все еще сказываются на нашей жизни, готовность к новому сезону вирусов становится особенно актуальной.

Мяртин приводит свежие данные: „За неделю со 2 по 9 сентября в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу поступило на лечение 10 новых больных с COVID‑19, все они были старше 60 лет“.

Старые товарищи

Помимо гриппа и COVID‑19, Мяртин называет еще несколько вирусов, которые вызывают заболевания осенью и зимой. К ним относятся, например, риновирус, парагрипп, старые коронавирусы (которые циркулировали ещё до пандемии), аденовирусы и RSV.

„Вакцины против этих вирусов нет. Хотя они также вызывают неприятные заболевания, обычно нет таких серьёзных последствий, как при гриппе и COVID‑19“, – уточняет доктор.

В прошлом году в детских садах многие жаловались на парвовирус. У заболевших была повышенная температура тела, слабость, боли в мышцах, тошнота, появлялся насморк, затем – высыпания на теле.

„Лечения от этого заболевания нет, – объясняет инфекционист. – Как и эффективных мер профилактики. Большинство людей переносят его в детстве, и к взрослому возрасту у них уже есть антитела против этого вируса“.

Вместе с тем доктор Мяртин предостерегает: парвовирус особенно опасен для беременных женщин (в первом и втором триместрах), которые ранее не болели этой инфекцией.

„В некоторых случаях болезнь может привести к выкидышу или анемии плода“, – отмечает она.

Коронавирус: вакцины нет

„Я зимой переболел коронавирусом, с осложнениями попал в больницу, только-только начал приходить в себя и в августе решил, что обязательно сделаю прививку. Но оказалось, что я не вхожу в группу риска – вакцина мне не положена, и сделать ее нигде не получится – даже за деньги“, – рассказывает 40-летний Андрей.

Действительно, по словам Ирины Филипповой, руководителя отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья, экспертная комиссия по иммунопрофилактике при Министерстве социальных дел рекомендует вакцинироваться только людям из групп риска.

Если человек всё же хочет привиться, ему придётся купить вакцину, но в данный момент на коммерческом рынке она в Эстонии недоступна.