ФОТО | Стильная публика собралась на открытие фестиваля кино о моде MoeKunstiKino

Фестиваль проходит уже 9-й год и, как всегда, имеет насыщенную программу. „В этом году в главных ролях - всемирно известные имена в этой области, такие как дизайнер Джон Гальяно и модный бренд Chloé, а также новые восходящие звезды французской моды Alexandre Mattiussi и Jacquemus“, - говорит руководитель фестиваля Хелен Салювеэр. „Многие актеры вышли из-за кулис - стилист Патриция Филд наиболее известна по работе над „Сексом в большом городе“, а художник по костюмам Боб Макки одевал суперзвезду Шер и других знаменитостей“.

Наибольшего внимания заслуживает, по словам Салувеэр, документальный фильм „Джон Гальяно. Взлет и падение“ (High & Low: John Galliano). „Считаясь настоящим гением на протяжении многих лет, этот человек был главным дизайнером как модного дома Dior, так и собственного одноименного бренда, но после того, как в пьяном виде он выкрикивал антисемитские оскорбления на публике, он почти потерял все. В фильме снимается сам Гальяно, а также многие его близкие друзья, коллеги и деятели индустрии моды“. Документальный фильм покажет, как дизайнер объясняет все произошедшее с ним. Можно ли снова подняться на вершину, попав в настоящую яму?

На сеансах фильмов выступят местные эксперты Бритт Самосон, Фрида Йыэ, Алена Ээсмаа, Линнар Вийк и другие.

Сеансы пройдут с 8 по 13 октября в таллиннском кинотеатре Sõprus и тартуском Elektriteater. Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке или с английскими субтитрами. Билеты продаются в кассах кинотеатров и на сайтах. Дополнительная информация на сайте www.moekunstikino.ee.

MoeKunstiKino - это кинофестиваль, на котором демонстрируются фильмы, связанные с модой и дизайном, в основном документальные, дающие глубокое представление об индустрии моды. Главными героями картин являются легендарные модельеры, фотографы, иконы стиля, модели и только начинающие свою карьеру деятели моды. Организатором MoeKunstiKino является MTÜ Kunstiloomus.

Фестиваль представляет Viru Keskus, спонсируют Tartu Kaubamaja и Apotheka Beauty, поддерживают Эстонский культурный фонд, город Таллинн, Французский институт, Geisha, ETV2, Rahva Raamat, AD Angels, Prike и Estonian Fashion Festival.