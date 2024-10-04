Когда на кону здоровье: что нужно знать об анализах крови

Резидент последнего года в области семейной медицины Рижского университета Страдиня Рута Плауде проходит практику у двух семейных врачей. Она объясняет, что анализ крови помогает оценить общее состояние организма, процессы обмена веществ, наличие инфекций и воспаления, а также возможные риски заболеть в будущем, и вместе с тем — предотвратить это. „Чаще всего люди обращаются к семейному врачу или сдают анализы только когда уже есть какие-либо симптомы, изменилось самочувствие, появилась внезапная необъяснимая усталость. Тем не менее, любому здоровому человеку желательно сдавать анализы крови раз в год. Почему? Нередко различные биохимические показатели можно изменить до появления симптомов, также это позволяет корректировать образ жизни или назначить дополнительные обследования, чтобы предупредить дальнейшее развитие болезни“, — рассказывает семейный врач.