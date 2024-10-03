Что делать, если ваш партнер любит выпить лишнего

Отношения, когда ваш партнер пьет больше, чем вам бы того хотелось, могут стать настоящим испытанием, или даже трагедией. Издание Psychology Today рассказало, что вы можете ощущать внутренний конфликт между уважением к самостоятельности партнера и обеспокоенностью влияния его плохой привычки на ваши отношения, передает ТСН.

Первый сценарий: Александра и Дмитрий

Александра любит проводить время со своим мужем Дмитрием, но его пьянство вызывает серьезную обеспокоенность. Сначала это была только бутылка или две пива, но со временем Дмитрий начал пить регулярно и в больших количествах. Когда они встречаются с друзьями, Александра испытывает сильную тревогу, поскольку Дмитрий может перебрать, а после он становится раздражительным.

Александру беспокоит не только количество алкоголя, но и то, как он меняет Дмитрия. Он становится замкнутым, а иногда даже агрессивным, когда выпивает слишком много. Александра внутренне стоит на развилке и не знает, как действовать дальше, можно ли надеяться и верить, что ситуация изменится к лучшему.

Совет: общайтесь в тоне сопереживания. Избегайте обвинительных слов, сосредоточьтесь на своих чувствах. Например, Александра может сказать: „Дима, когда ты много выпиваешь, я чувствую отчуждение и это меня очень пугает“. Сосредоточьтесь на поведении и на том, как оно влияет на отношения и ни в коем случае не используйте стратегию нападения.

Второй сценарий: Виталий и Оля

Виталий и Оля встречаются уже два года. Хотя у них много общих интересов, одним из главных, конкретно для Оли, всегда был алкоголь. Недавно Виталий заметил, что она стала пить не только на вечеринках или встречах с друзьями, но и дома. Алкоголь стал для нее „лекарством“ от стресса. Когда он озвучил свою обеспокоенность, Оля ответила, что это всего пара бокалов и это проблема.

Виталий испытывает внутренний конфликт. Он не хочет наседать или указывать любимой, что делать, но его беспокоит, что привычка Оли может перерасти во что-то более опасное.