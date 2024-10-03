Сколько же на самом деле эстонской продукции можно найти в Maxima?
В сентябре прошел Месяц эстонской еды, организованный Министерством регионального развития и сельского хозяйства. В течение этого времени особое внимание уделялось продвижению эстонской кухни и поддержке местных производителей. Мы тоже решили присоединиться к этой инициативе и провели анализ ассортимента магазина Maxima, чтобы выяснить, насколько широко представлены товары эстонских брендов и какие продукты предпочитают покупатели.
Бытует мнение, что в Maxima преобладают импортные товары. Чтобы развенчать этот миф, мы погрузились в данные и составили подробный обзор того, в каких категориях товаров эстонские бренды занимают лидирующие позиции. На самом деле Maxima активно сотрудничает с отечественными производителями, и их ассортимент тщательно подбирается с учетом предпочтений клиентов. Сегодня на полках Maxima представлено около 490 эстонских брендов. Это свидетельствует о том, что эстонские товары занимают значительное место в ассортименте, полностью отвечая ожиданиям и запросам потребителей. Таким образом, распространенное мнение о доминировании импортных продуктов в Maxima не имеет под собой оснований.
При формировании ассортимента наш отдел закупок стремится охватить все сегменты покупателей и предложить продукцию в разных ценовых категориях. Важным ориентиром при этом служат показатели продаж, которые наглядно демонстрируют предпочтения клиентов. Особенно сильно эстонские бренды представлены в категориях кондитерских и кулинарных изделий — на них приходится 88 % и 98 % от общего ассортимента соответственно. В числе других категорий с высокой долей местных производителей — мясные изделия (71 %), сырое мясо и птица (69 %), молочные продукты (50 %), а также хлебобулочные и макаронные изделия (46 %).
Если проанализировать поведение покупателей, можно заметить, что среди эстонских брендов наиболее популярны молочные продукты (67 % продаж приходятся на местные бренды), хлебобулочные изделия (60 %) и мясная продукция (75 %). Эстонские шоколадные конфеты также пользуются высоким спросом. Безусловно, в категории кондитерских и кулинарных изделий потребители чаще всего выбирают именно местную продукцию, и импорт здесь занимает незначительную долю, что подтверждается нашими данными.
Кроме того, мы видим, что покупатели чаще всего выбирают эстонские замороженные продукты: на местное замороженное мясо и птицу приходится 80 % продаж, на замороженные мучные изделия — 59 %, а на мороженое — 52 %. Руководитель отдела управления категориями и закупками в Maxima Eesti Кади Лайнело отмечает: „В тех категориях, где у нас широкий ассортимент эстонских брендов, покупатели явно предпочитают местную продукцию. Однако на их выбор влияет не только происхождение товара, но и такие факторы, как цена, вкус и качество. Последним успешным примером стала кампания Alma по продаже новых творожных сырков, которые Maxima первой вывела на рынок. Интерес клиентов был настолько высоким, что продукцию раскупили быстрее, чем мы ожидали, и нам пришлось заказывать дополнительные партии, чтобы удовлетворить спрос“.
В завершение можно отметить, что Maxima всегда учитывает предпочтения своих клиентов, формируя ассортимент на основе их запросов и потребностей. Наша главная цель — предлагать покупателям именно те товары, которые они хотят видеть на полках, что, в свою очередь, приносит компании ожидаемые результаты по продажам. Конечно, импортные товары составляют значительную часть общего ассортимента Maxima, однако распределение их по категориям сильно варьируется. В тех категориях, где покупатели отдают предпочтение местной продукции, более 50 % ассортимента составляют товары эстонских брендов.
Мы призываем и вас поддерживать местных производителей и отдавать предпочтение эстонской продукции, чтобы в рационе было как можно больше продуктов местного производства. В Maxima вы всегда найдете широкий выбор эстонских продуктов по отличным ценам, так что не забывайте просматривать еженедельные спецпредложения ЗДЕСЬ. Не переплачивайте и выбирайте эстонскую продукцию!