Сколько же на самом деле эстонской продукции можно найти в Maxima?

Бытует мнение, что в Maxima преобладают импортные товары. Чтобы развенчать этот миф, мы погрузились в данные и составили подробный обзор того, в каких категориях товаров эстонские бренды занимают лидирующие позиции. На самом деле Maxima активно сотрудничает с отечественными производителями, и их ассортимент тщательно подбирается с учетом предпочтений клиентов. Сегодня на полках Maxima представлено около 490 эстонских брендов. Это свидетельствует о том, что эстонские товары занимают значительное место в ассортименте, полностью отвечая ожиданиям и запросам потребителей. Таким образом, распространенное мнение о доминировании импортных продуктов в Maxima не имеет под собой оснований.

При формировании ассортимента наш отдел закупок стремится охватить все сегменты покупателей и предложить продукцию в разных ценовых категориях. Важным ориентиром при этом служат показатели продаж, которые наглядно демонстрируют предпочтения клиентов. Особенно сильно эстонские бренды представлены в категориях кондитерских и кулинарных изделий — на них приходится 88 % и 98 % от общего ассортимента соответственно. В числе других категорий с высокой долей местных производителей — мясные изделия (71 %), сырое мясо и птица (69 %), молочные продукты (50 %), а также хлебобулочные и макаронные изделия (46 %).

Если проанализировать поведение покупателей, можно заметить, что среди эстонских брендов наиболее популярны молочные продукты (67 % продаж приходятся на местные бренды), хлебобулочные изделия (60 %) и мясная продукция (75 %). Эстонские шоколадные конфеты также пользуются высоким спросом. Безусловно, в категории кондитерских и кулинарных изделий потребители чаще всего выбирают именно местную продукцию, и импорт здесь занимает незначительную долю, что подтверждается нашими данными.