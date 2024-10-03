Когда на улице холодно и дождливо: эти 6 интересных занятий заменят 10 тысяч шагов в день

Считается, что взрослому человеку желательно делать 10 тысяч шагов в день, чтобы улучшить работу сердца, оставаться в форме, иметь бодрое состояние и в целом укрепить здоровье. Но если возможности или желания именно ходить у тебя нет, то этот вид деятельности можно заменить другими интересными занятиями. „Люкс.фм“ рассказывает, какие виды активной деятельности помогут тебе набрать желаемые 10 тысяч шагов.

Танцы

Танцы – это не только развлечение, но и отличное средство для сжигания калорий. Они улучшают баланс, ловкость и здоровье сердечно-сосудистой системы. Тебе не обязательно записываться на занятия танцами, потому что ты можешь просто включить любимую музыку дома и двигаться в такт.

Спорт с ракетками

Такие игры, как пиклбол, теннис и бадминтон – это отличные способы набрать свои 10 тысяч шагов в день. Играй в эти игры с такой интенсивностью, которая тебе подходит. Тебе достаточно 40 минут в день игры в бадминтон, чтобы достичь фитнес-цели.

Велоспорт

Езда на велосипеде или тренажере прекрасно подходит для укрепления ног, она улучшает подвижность суставов и состояние сердечно-сосудистой системы. Час езды на велосипеде в умеренном темпе может равняться или даже превышать 10 тысяч шагов в день.

Играй со своими детьми

Активные игры с детьми, такие как гонки, игра с мячом, игры на детской площадке, помогут тебе насобирать 10 тысяч шагов. Во-первых, тебе будет весело, во-вторых, ты и не заметишь как фитнес-цель уже будет достигнута.

Плавание

Этот вид спорта улучшает мышечную силу, гибкость и здоровье сердечно-сосудистой системы. По крайней мере один час общих упражнений в бассейне равен 10 000 шагов. Выбирай тот стиль, который тебе подходит и плавай в свое удовольствие.

Прыжки со скакалкой

Этот вид спортивной деятельности улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, координацию и ловкость. Примерно 10 минут прыжков на скакалке могут приравниваться к сжиганию калорий во время 30-минутной быстрой ходьбы.