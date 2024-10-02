Как понять, что вы думаете о сексе слишком много? Все просто

Это не единственный эксперимент, в ходе которого пытались замерить количество мыслей о сексе. Примерно через год после выводов Фишер тему исследовали иначе — уже под руководством профессора кафедры социальной психологии Чикагского университета Вильгельма Хоффмана. Он предложил другой подход: на телефоны добровольцев установили напоминания, которые с произвольными интервалами в течение недели просили владельцев гаджета записать, о чем они только что думали.

Отметим, что это усредненный показатель. Например, была одна женщина, которая вспомнила о сексе 140 раз в течение суток, при этом кто-то — лишь однажды. И вряд ли к этим результатам можно относиться серьезно. Люди могли хитрить и нажимать на кнопки не всегда, а само наличие счетчика в кармане — каким-то образом влиять на обычный ход мыслей. Но как минимум статистика показала: пусть мужчины действительно чаще вспоминают о сексе, но он занимает далеко не ведущее место в жизни людей любого пола.

Чтобы разобраться, где правда, в начале 2010-х исследователи под руководством Фишер собрали почти три сотни молодых людей от 18 до 25 лет и предложили им нажимать на кнопку специального счетчика каждый раз, когда они подумают о сексе. Выяснилось, что люди вспоминают об этом аспекте нашей жизни примерно так же часто, как о том, что сегодня на обед. Мужчины в среднем задумывались о сексе 19 раз в день, а женщины — около 10. Первые думали о еде 18 раз за день, о сне — 11. Вторые — 15 и 8,5 соответственно.

Существует миф, что мужчины думают о сексе гораздо больше женщин — буквально каждые семь секунд. Однажды американские ученые решили опровергнуть это убеждение. По мнению профессорки психологии Терри Фишер из университета Огайо, такие стереотипы вредят обществу, ведь когда мужчина слышит подобное заявление, то он может подумать, что с ним что-то не так, потому что он не тратит так много времени на размышления о сексе. И, соответственно, когда такие стереотипы слышат женщины, которые, наоборот, часто думают о чем-то эротическом, они могут подозревать себя в „испорченности“.

Думают о сексе даже те, кто не признается. Но не так часто, как об этом ходят легенды

По задумке ученых, случайное время напоминания позволило минимизировать так называемый эффект белого медведя. Он заключается в том, что, как только людям запрещают о чем-то думать (например, о том же медведе или, собственно, сексе), они постоянно это делают, хотя, если делать это не запрещают, мыслей об этом, как правило, не возникает.

Эксперимент группы Хоффмана показал, что если опрашивать людей семь раз в день в течение недели, то окажется, что только в 4% случаев их мысли будут о сексе. То есть в среднем это около двух раз в день.

Если о сексе думают все, почему из-за мыслей о нем нам бывает стыдно или тревожно? Вот как понять, когда это действительно проблема

Сравнивать результаты двух исследований или делать из них однозначные выводы вряд ли корректно — тем более в каждом из них есть свои недостатки. Однако исходя из полученных данных точно можно говорить о том, что в мыслях о сексе нет ничего странного или аномального. Они так или иначе есть у всех — в целом это так же обычно, как думать о сне, еде, проверке соцсетей или работе.

Правда, все вышеперечисленное, как правило, волнует людей все же чаще. Подсчитывать точное количество раз, когда вы вспомнили о сексе, вряд ли имеет смысл, но если вы замечаете, что размышления об эротике занимают больше места в голове и расписании, чем другие бытовые моменты, есть повод обратить на это внимание. У этого могут быть серьезные причины — и многие из них можно устранить.

Клинический психолог Станислав Самбурский называл несколько факторов, которые могут сделать мысли о сексе по-настоящему навязчивыми. Среди них — пережитая травма, связанная с сексуализированным насилием, или некоторые расстройства психики. В таких случаях может помочь работа с психотерапевтами. Но также Самбурский считает, что иногда причина может быть всего лишь в одиночестве и попытке говорить о сексе, чтобы казаться раскрепощеннее и привлекательнее.