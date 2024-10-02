ФОТО | Сочетание искусства и ароматов для настоящих эстетов. В Таллиннской галерее прошел необычный парфюмерный вечер
На днях в Таллинне состоялся необычный вечер светского салона Art & Gourmet, где гости погрузились в искусство необычным образом - прочувствовав картины через специально подобранные под них ароматы.
Основательница галереи MSHART Мария Шевченко экспонировала впечатляющие арт-объекты, а приглашенный парфюмерный эксперт из Риги Тамара Гезердава подобрала редкие парфюмы к каждому из них. Гостям было предложено, послушав парфюм, найти картину, отражающую его. Все это сопровождалось интересными рассказами о парфюмах и картинах от галериста и парфюмерного эксперта.
Эта нестандартная идея мероприятия уже давно созрела и ждала реализации у основательницы проекта Art & Gourmet Анны Павловой. „Дело в том, что концепция Five Senses - это основная философия проекта Art & Gourmet. С самого основания, еще несколько лет назад, я разрабатывала его с целью задействовать все пять чувств гостей моих мероприятий, чтобы обеспечить уникальный опыт и полное погружение в атмосферу. Поделюсь секретом - если вы хотите по-настоящему отдохнуть, где бы вы ни были, сосредоточьтесь на каждом из ваших пяти чувств, и спустя даже недолгое время вы почувствуете себя лучше. Так что да, мой проект служит удовольствию гостей - и моему собственному - и помогает отдыхать эффективно“, - комментирует Анна Павлова.
Из гастрономических удовольствий, гостям подали черную икру в необычной подаче - на тапиоке (подсмотрено организатором на закрытой вечеринке в Женеве) в паре с превосходным шампанским, которое оттенило вкус икры. По словам организатора, впереди еще несколько интересных мероприятий в концепции Five Senses от Art & Gourmet.