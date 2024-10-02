ФОТО | Сочетание искусства и ароматов для настоящих эстетов. В Таллиннской галерее прошел необычный парфюмерный вечер

Эта нестандартная идея мероприятия уже давно созрела и ждала реализации у основательницы проекта Art & Gourmet Анны Павловой. „Дело в том, что концепция Five Senses - это основная философия проекта Art & Gourmet. С самого основания, еще несколько лет назад, я разрабатывала его с целью задействовать все пять чувств гостей моих мероприятий, чтобы обеспечить уникальный опыт и полное погружение в атмосферу. Поделюсь секретом - если вы хотите по-настоящему отдохнуть, где бы вы ни были, сосредоточьтесь на каждом из ваших пяти чувств, и спустя даже недолгое время вы почувствуете себя лучше. Так что да, мой проект служит удовольствию гостей - и моему собственному - и помогает отдыхать эффективно“, - комментирует Анна Павлова.