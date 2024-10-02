Так ли безобиден бэби-ботокс и почему профилактические инъекции - плохая идея

В нулевых понятие „ботокс“ было универсальным термином, который использовался при описании определенного типа лица, измененного инъекциями ботулотоксина: застывшего, опухшего, неспособного выражать какие-либо эмоции. Однако в последующие десятилетия репутация ботокса пережила некоторые изменения. Теперь инъекции ассоциируются не только с постоянно приподнятыми бровями. На практике врачи склонны использовать ботокс в соответствии с правилом „чем меньше, тем лучше“. Косметические процедуры с участием ботокса больше не считаются неприличным секретом, их активно обсуждают и даже продвигают в общественной среде.