Так ли безобиден бэби-ботокс и почему профилактические инъекции - плохая идея
В последние годы большую популярность обрели профилактические инъекции ботокса для молодых людей – независимо от того, есть ли у них вообще морщины. Ряд экспертов предупреждает: даже незначительные косметические процедуры с использованием ботокса могут спровоцировать долгосрочные изменения лица, пишет Delfi Life.
В нулевых понятие „ботокс“ было универсальным термином, который использовался при описании определенного типа лица, измененного инъекциями ботулотоксина: застывшего, опухшего, неспособного выражать какие-либо эмоции. Однако в последующие десятилетия репутация ботокса пережила некоторые изменения. Теперь инъекции ассоциируются не только с постоянно приподнятыми бровями. На практике врачи склонны использовать ботокс в соответствии с правилом „чем меньше, тем лучше“. Косметические процедуры с участием ботокса больше не считаются неприличным секретом, их активно обсуждают и даже продвигают в общественной среде.