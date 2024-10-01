Международный день кофе: какой кофе больше всего любят в Эстонии?

„Статистика Circle K показывает, что многие жители Эстонии начинают свой день именно с чашечки кофе. Наиболее интенсивную продажу кофе мы замечаем на наших станциях обслуживания между 7:00 и 15:00, а час пик приходится на 8–10 часов утра“, – отметила менеджер по горячим и холодным напиткам Circle K Марис Пуулехт.

При сравнении данных по странам Балтии становится заметно, что больше всего кофейных напитков на станцию обслуживания покупают в Литве.

Наиболее популярным кофейным напитком на станциях Circle K является латте, притом во всех трех странах Балтии. „За латте следуют кофе с молоком и капучино. Черный кофе составляет примерно 10 процентов от купленных напитков. Можно сказать, что больше всего жителям стран Балтии нравятся кофейные напитки с молоком“, – сказала Пуулехт.

По словам представителя Circle K, в последние годы заметно выросли продажи кофе со льдом. „Спрос на разные напитки зависит от сезона, но кофе одинаково много покупают и летом, и зимой. Продажи холодных напитков, таких как кофе со льдом, летом достигали 10 процентов от всех проданных кофейных напитков, тогда как зимой мы видим рост спроса на чайные и шоколадные напитки“, – пояснила Марис Пуулехт.

Относительно трендов продаж кофе Пуулехт отметила, что они динамичны и так или иначе меняются от месяца к месяцу. „Одна из причин этого, очевидно, заключается в экономической ситуации и в том, что качественные кофемашины получают все большее распространение дома и на работе. Во время пандемии многие люди купили домой качественные кофемашины, а предприятия также сделали ставку на качественный кофе в офисе как часть мотивационного пакета“, – пояснила она.

Кофепитие как ритуал

По словам психолога Инги Будвитите, умеренное потребление кофе положительным образом сказывается на эмоциональном состоянии. „Для многих людей кофе является не просто напитком, а частью обладающего положительным влиянием ежедневного ритуала. Утренняя чашка кофе придает энергию и помогает ненадолго замедлиться перед началом занятого дня. Ритуал кофепития помогает расслабиться, вызывая чувство удовлетворения, и формирует рутину и стабильность, которые крайне важны для эмоционального здоровья“, – рассказала психолог.