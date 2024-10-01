Незаметные яды в быту: пять распространенных опасных продуктов

Бытовая химия

С похолоданием люди все больше времени проводят в помещениях, то есть и уборку дома делают чаще. Для удаления пятен часто используют сильнодействующие чистящие средства. Наиболее распространенные из них – отбеливатели и дезинфицирующие вещества, содержащие хлор и аммиак, при использовании которых в воздух попадают вредные пары. Последствия для здоровья могут быть весьма серьезными – включая головокружение, аллергию и более серьезные проблемы. После уборки необходимо очистить поверхности от остатков химикатов и тщательно проветрить помещение. По возможности следует использовать более натуральные альтернативы.

Тефлоновые сковороды

Сковороды и кастрюли с тефлоновым покрытием популярны на кухнях жителей Эстонии прежде всего, из-за их антипригарных свойств. Однако исследования показали, что при нагревании тефлоновой поверхности выделяются такие токсичные вещества, как перфтороктановая кислота (ПФОК). Этот химикат связывают с различными проблемами со здоровьем, включая рак и гормональные нарушения. Тефлон постепенно накапливается в организме и может привести к хроническим заболеваниям. Все больше ученых и экспертов-экологов призывают заменять тефлоновые изделия на кухонную утварь из нержавеющей стали.

Освежители воздуха

Освежители воздуха и ароматизаторы помещений становятся все популярнее, поскольку помогают привнести в дом приятный свежий аромат. К сожалению, они содержат больше химических соединений, чем можно предположить. Большинство освежителей воздуха содержат формальдегид, который является сильным аллергеном. Другим важным компонентом освежителей является фенол. Эти химические вещества могут вызывать проблемы с дыханием, кожную сыпь и гормональные нарушения. Все чаще специалисты рекомендуют выбирать экологичные ароматизаторы или освежители воздуха, а также использовать эфирные масла, которые гораздо безопаснее.

Сигареты