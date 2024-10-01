Сейчас лучше не рисковать! Эстонский таролог составила прогноз на октябрь для всех знаков зодиака

Если в октябре вас ждет давно запланированная и хорошо продуманная поездка, то она должна пройти успешно и спокойно. Возможен доход из каких-то прошлых источников, может быть вам вернут долг, о котором вы уже и забыли, а может быть порадуют дальние родственники.

В октябре вам придется менять свои планы, Стоит исходить из ситуации, решать мгновенно и быть готовым ко всему. Сейчас самый безумный поступок может обернуться приятным сюрпризом. Поэтому ныряйте с головой в новые отношения, рискуйте и меняйте работу, а на предложение руки и сердца - отвечайте „Да“!

С октября до конца года начинается интересный период для вашего знака. Вам предстоит почувствовать, что такое настоящая любовь, поэтому, если у вас еще нет спутника жизни, готовьтесь, сейчас очень большая вероятность того, что вы сможете встретить именно того самого. Оставить окружающих равнодушными сейчас точно не получится - либо вам будут признаваться в любви, либо кричать о сильной ненависти.

Уже в начале месяца вам может показаться, что жизнь течет своим чередом, слишком спокойно и это очень подозрительно. Интуиция вас не подводит. В октябре не стоит доверять мужчинам, будь то ваш партнер или коллега на работе. Также не надо плясать под чужую дудку, отстаивай свои позиции.

Этот месяц карты советуют провести легко и весело, хорошенько продумайте программу на предстоящие выходные, встречайтесь со своими друзьями. Выходя с работы, тут же переключайтесь, оставляя все рабочие вопросы до завтра. Только так вы сможете не впасть в депрессию.

Без понимания и принятия ситуации в октябре далеко не уедешь. Проявляйте по максимуму свое милосердие, от вашего настроения будет зависеть многое. В этом месяце больше времени проводите с родными и участвуйте в семейных мероприятиях. Не пытайтесь никого обмануть, тайное быстро станет явным, а угрызения совести не будут давать покоя.

Весы

аркан Повешенный, Солнце и Справедливость

Октябрь для вас окажется месяцем прорывов. Будут поступать новые предложения связанные как с работой, так и с любовными делами. Не показывайте своих эмоций, быть формальным сейчас для вас лучшее решение. Постарайтесь осенью отложить немного денег, чтобы потом потратить их на путешествие или порадовать себя крупной покупкой.

Скорпион

аркан Император, Умеренность и Дьявол

В октябре главное не свернуть с нужной тропы, судьба вас будет искушать по-разному. К несвободным женщинам будут подходить мужчины, которые хотели бы познакомиться, а на праздниках вас будут угощать лучшими закусками и наливать крепчайшие напитки, поэтому умейте говорить нет и знайте свою меру. Сейчас можно рискнуть и купить лотерейный билетик, энергия месяца говорит о легких деньгах.

Стрелец

аркан Умеренность, Дьявол и Смерть

Для стрельцов октябрь может оказаться очень трудным месяцем, вы будете чувствовать себя особенно усталыми, и мельчайшая неудача может выбить вас из колеи. Постарайтесь сами не нагнетать обстановку. Все не так уж плохо, как кажется вам на первый взгляд.

Козерог

Аркан Дурак, Отшельник и Справедливость

Этот месяц точно не для новых дел и начинаний, сейчас необходимо разобраться с тем, что вы имеете на данный момент. Наведите порядок в делах и документах, энергии может не хватать, но вы все равно старайтесь из последних сил. Вашу идею могут не признать, а за спиной плести интриги.

Водолей

Аркан Император, Колесница и Башня

В октябре вам лучше воздержаться от каких- либо поездок на дальние расстояния. Встречи с родственниками и партнерами с других стран сейчас лучше проводить по интернету. Карты советуют экономить, вы должны не пытаться тут же потратить заработанные деньги, а насладиться тем, что они у вас есть, и в будущем вы сможете себе многое позволить.

Рыбы

Аркан Луна, Влюбленные и Мир

Постарайтесь проводить максимально много времени со своей второй половинкой, посещать все шумные мероприятия вместе - октябрь такое время, когда вам могут разбить сердце или что-то недоговорить. Поэтому держите все под контролем. Ели же вы еще не нашли свою любовь, то будьте избирательными и немного подозрительными. Новые знакомые могут вам не рассказать правду.