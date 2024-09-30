„Почему мы больше не целуемся?“: значит ли это, что любви конец

„Он целуется со мной, только когда хочет секса“

„Мы в отношениях 2 года, и уже примерно год как мой мужчина меня не целует. Раньше он сам тянулся ко мне — мог украдкой чмокнуть в лифте или долго-долго и страстно целовать на эскалаторе, как будто нам не по 30 лет, а по 18. И это мне нравилось. Мог просто подойти с этим, когда я, например, готовила или что-то делала по дому. А сейчас все не так.

Не знаю, когда это изменилось. Он целуется со мной только во время секса. Ну при встрече и прощании просто прикасается губами к губам — и все. А если я в другое время тянусь к нему сама, может даже отодвинуться или отшутиться, что нам „чай, не шашнадцать“. А для меня это как будто меня разлюбили и отталкивают.

И даже когда мы сексом занимаемся и вроде как целуемся, я все равно ощущаю параллельно обиду, что вот это закончится — и все, он опять не будет со мной ласковым, пока его снова не потянет в постель.

Я и обижалась, и по душам говорить пыталась. Уходит от ответа — точнее, просто не знает, почему, не хочется, и все тут. Он уверен, что это нормально — прошел конфетно-букетный период, мы вместе, никуда друг от друга не деваемся, живем фактически как муж и жена (у нас общее хозяйство, общий бюджет, общие планы на жизнь). Следующая стадия отношений — так и надо.

А меня мучает вопрос: это и правда нормально, и мне надо принять реальность, или все же стоит задуматься?“

Алина, 31 год

Если партнеры редко целуются — это тревожный признак

„Когда ко мне приходит пара, я обычно задаю несколько стандартных вопросов: какие у вас общие ценности? Как давно начались проблемы в отношениях? И еще один важный вопрос: как часто вы целуетесь? Ответ на него может многое сказать о состоянии отношений“, — рассказывает психотерапевт Кейт Эванс, специалист по терапии для пар.