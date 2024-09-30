„Почему мы больше не целуемся?“: значит ли это, что любви конец(1)
Любимый человек перестал вас целовать страстно и долго, как раньше. Просто „клюнет“ в губы или вообще в щеку. Обидно, вы уже и забыли, какое удовольствие может доставить страстный поцелуй… Это нормальный этап развития отношений или тревожный сигнал? Рассказывает Psychologies.
„Он целуется со мной, только когда хочет секса“
„Мы в отношениях 2 года, и уже примерно год как мой мужчина меня не целует. Раньше он сам тянулся ко мне — мог украдкой чмокнуть в лифте или долго-долго и страстно целовать на эскалаторе, как будто нам не по 30 лет, а по 18. И это мне нравилось. Мог просто подойти с этим, когда я, например, готовила или что-то делала по дому. А сейчас все не так.
Не знаю, когда это изменилось. Он целуется со мной только во время секса. Ну при встрече и прощании просто прикасается губами к губам — и все. А если я в другое время тянусь к нему сама, может даже отодвинуться или отшутиться, что нам „чай, не шашнадцать“. А для меня это как будто меня разлюбили и отталкивают.
И даже когда мы сексом занимаемся и вроде как целуемся, я все равно ощущаю параллельно обиду, что вот это закончится — и все, он опять не будет со мной ласковым, пока его снова не потянет в постель.
Я и обижалась, и по душам говорить пыталась. Уходит от ответа — точнее, просто не знает, почему, не хочется, и все тут. Он уверен, что это нормально — прошел конфетно-букетный период, мы вместе, никуда друг от друга не деваемся, живем фактически как муж и жена (у нас общее хозяйство, общий бюджет, общие планы на жизнь). Следующая стадия отношений — так и надо.
А меня мучает вопрос: это и правда нормально, и мне надо принять реальность, или все же стоит задуматься?“
Алина, 31 год
Если партнеры редко целуются — это тревожный признак
„Когда ко мне приходит пара, я обычно задаю несколько стандартных вопросов: какие у вас общие ценности? Как давно начались проблемы в отношениях? И еще один важный вопрос: как часто вы целуетесь? Ответ на него может многое сказать о состоянии отношений“, — рассказывает психотерапевт Кейт Эванс, специалист по терапии для пар.
Романтические отношения, в отличие от дружбы, предполагают физическую близость в разных формах. „Если вы с партнером избегаете физической нежности, ваши отношения начинают больше походить на дружеские. Если вы хотите исправить эту ситуацию, это потребует осознанных усилий. Обычный поцелуй на самом деле может многое изменить“, — объясняет Кейт Эванс.
Проблема эта достаточно распространена. К примеру, одно исследование показало, что в 18% семей супруги могут не целоваться в течение недели или дольше.
„Физическая близость — это не только сексуальные контакты, — подчеркивает Эванс. — Поцелуй в губы — это тоже очень интимное действие. Вспомним героиню Джулии Робертс в фильме „Красотка“. Она готова была оказывать клиентам любые услуги, но не целовалась с ними в губы. Для нее это было проявлением наибольшей близости“.
Поцелуи — это очень важный компонент любовных отношений. Поэтому, какими бы занятыми мы ни были, всегда стоит найти момент для поцелуя. Подобные проявления близости помогают поддерживать ваши чувства друг к другу (или вернуть их, если они начинают угасать).
Помимо поцелуев, важны также и объятия. „Если партнеры жалуются на угасание физической близости, я всегда призываю их как можно чаще обниматься. Но поцелуи все же более важное и значимое действие, чем объятия, и поэтому в целом более важны для отношений. Конечно, речь идет о поцелуях в губы. Поцелуи в лоб или в щеку прибережем для наших бабушек и тетушек“, — говорит Кейт Эванс.
Если партнер перестал вас целовать
Некоторые люди в принципе не любят целоваться. Но если партнер раньше делал это с удовольствием, а потом перестал, это что-то говорит о состоянии ваших отношений.
Если вы чувствуете, что партнер явно больше не хочет вас целовать, стоит об этом поговорить. Важно не критиковать и не обвинять его, а попытаться понять причины. Вы можете сказать, что вам стало не хватать физической близости. Объясните, какие чувства у вас это вызывает, но обязательно выслушайте, что скажет партнер и постарайтесь войти в его положение. Никаких претензий и обвинений!
Заведите привычку целовать друг друга на прощание, уходя на работу утром, а также — возвращаясь вечером домой, ложась в постель и по другим поводам. Можно делать это и совершенно спонтанно, без всякой причины. Можно целовать и спящего супруга, если вы, например, пришли домой очень поздно.
Каждый поцелуй показывает партнеру, как много он для вас значит, а также еще раз подтверждает вашу близость.
„Отсутствие поцелуев со временем начинает сказываться на отношениях. Во многих парах клиенты жаловались мне, что давно уже воспринимают друг друга просто как друзей. Из отношений исчезла физическая близость — как поцелуи, так и прикосновения. По сути партнеры стали соседями по квартире“, — рассказывает Кейт Эванс.
Когда отношения доходят до такой стадии, партнеры часто пытаются вернуть физическую близость. Но не стоит сразу переходить к „сексу по расписанию“, как советуют некоторые психологи. Для начала стоит привыкнуть к регулярным проявлениям физической нежности — объятиям, поцелуям, прогулкам за руку. Когда это станет привычным и комфортным, дальнейшее сближение, скорее всего, пройдет гораздо легче.
Итак, если вы чувствуете, что из отношений ушла физическая нежность и близость и вы с партнером словно стали просто соседями по квартире — начните с малого: старайтесь почаще целоваться. И угасшие чувства постепенно начнут возвращаться.