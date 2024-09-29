Секс и отношения
29.09.2024, 15:30

Не учи меня тратить мои деньги! Как говорить с партнером о финансах и не поссориться

 
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ФОТО: Pormezz | Shutterstock

Немногие темы способны вызвать такой спектр эмоций — именно поэтому деньги так часто становятся яблоком раздора для супружеских пар. Совместный кошелек требует согласованного распределения бюджета, а решения о том, на что тратить деньги, а на что нет, могут привести к значительным разногласиям. Но что делать, если каждый разговор о деньгах с партнером заканчивается ссорой? Рассказывает Delfi Life.

Почему мы так боимся поднимать эту тему и как избежать конфликтов? Семейный психотерапевтг Дебора Хилл в интервью Independent объясняет, почему финансы влияют на эмоциональное состояние, как различия в финансовых ценностях могут вызвать разногласия и на что обратить внимание при обсуждении денежных вопросов. Она также предлагает советы, как мягко начать разговор о деньгах и когда не стоит этого делать.

„Обсуждения денежных вопросов в отношениях часто становятся эмоционально обостренными, поскольку финансы оказывают глубокое влияние на наши эмоции и благополучие“, — говорит Хилл.

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