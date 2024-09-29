Не учи меня тратить мои деньги! Как говорить с партнером о финансах и не поссориться

Почему мы так боимся поднимать эту тему и как избежать конфликтов? Семейный психотерапевтг Дебора Хилл в интервью Independent объясняет, почему финансы влияют на эмоциональное состояние, как различия в финансовых ценностях могут вызвать разногласия и на что обратить внимание при обсуждении денежных вопросов. Она также предлагает советы, как мягко начать разговор о деньгах и когда не стоит этого делать.