Вот что нужно сделать, если узнали, что у мужа любовница: совет психолога

Каждой женщине хочется, чтобы ее семейная жизнь была долгой и счастливой, но иногда случается так, что в отношениях появляется третий. И для мужа он оказывается не лишним, а преданная жена не знает, как жить, зная, что у мужа любовница.

Психолог Юлия Латуненко дала несколько советов, как вести себя, если у мужа появилась любовница. Во-первых, она советует не молчать, идти к мужу разговаривать, требовать объяснений и разговора о том, как это будет влиять на их отношения и ставить вопрос в принципе о разрыве. Но многие женщины не готовы к этому, потому что у них есть, во-первых, финансовая зависимость, а, во-вторых, эмоциональная. Они чувствуют себя как растерянное пятилетнее дитя, которое мать бросила в незнакомом месте. Такие женщины не готовы разговаривать уверенно, но хотя бы пойти и спросить у мужа: „Объясни мне, что это такое“, можно.

Латуненко советует: „Что делать, если любовница не отстает от мужа, точно не надо - так это идти выяснять отношения с тем третьим человеком, потому что измена в паре - это дело двух людей. Когда „гнойник“ вскрывается, который годами отекал, было воспаление, но пара не обращала внимания и под коврик складывала свои проблемы, не проговаривая. И измена - это симптом заболевания парных отношений“.

Относительно того, как отвадить мужа от любовницы - советы психолога не очень утешительны для женщин, которые хотели бы повлиять на решение других людей:

„Никак не отвадить любовницу. У нас люди свободны делать свой выбор и иметь за это последствия. Когда женщина говорит: „Как отвадить любовницу“, то проблема в самой женщине, она думает, что она имеет настолько мощные силы, чтобы повлиять на другого человека“.

Эксперт считает, что это тоже свидетельствует об определенном магическом мышлении у человека, и такая женщина не дает выбора своему мужу, например, иметь ту жизнь, которую он выбрал. Она относится к мужчине, как к чемодану с ручкой, а не как к личности.

У такой женщины жизнь закручена вокруг мужчины, а не вокруг нее самой, она не является самодостаточной, боится одиночества, „цепляется“ за мужа, как ребенок за отца или мать. Латуненко советует в таком случае „выбивать ответственность от мужа“. Но ведь это надо иметь силы и смелость сказать: „Стоп, я прекращаю эти отношения, потому что они мне не подходят“.