Наверстать упущенное. Ученые обнаружили, что сон по выходным поможет улучшить здоровье сердца

Использование выходных, чтобы наверстать упущенное время сна, часто кажется долгожданной передышкой после утомительной рабочей недели. На самом деле, этот дополнительный сон может даже улучшить здоровье сердца, согласно исследованию, представленному Европейским обществом кардиологов (ESC) на Конгрессе ESC 2024 года. Об этом пишет Real Simple.

Изучив данные более чем 90 000 человек, участвовавших в проекте UK Biobank, ученые установили, что те, кто отдавал предпочтение догоняющему сну, показали снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний на 20%. „Связь становится еще более выраженной среди людей, которые регулярно испытывают недостаток сна в будние дни“, — говорит соавтор исследования Яньцзюнь Сонг из больницы Фувай Национального центра сердечно-сосудистых заболеваний в Пекине.

Сон является неотъемлемой частью здорового образа жизни и играет жизненно важную роль в нашем общем благополучии. Тем не менее по словам специалиста по сну доктора Ребекки Роббинс „Если в контрольной группе есть люди, которые недосыпают в будние дни и не высыпаются в выходные, это может быть одним из объяснений этого вывода — риск неблагоприятных последствий для здоровья довольно высок, когда сон постоянно сокращается“.

Почему нам нужно достаточное количество сна?

Сон дает нашему мозгу и телу возможность восстановить свои функции за одну ночь. Когда мы избегаем или ограничиваем его наше тело медленно перестает функционировать эффективно. „Наиболее оптимальные результаты для здоровья наблюдаются у людей, которые могут высыпаться“, — объясняет доктор Роббинс. В среднем, специалисты рекомендуют идеальный сон для взрослых от 7 до 9 часов, в то время как детям и подросткам нужно от 8 до 12 часов. Качество нашего сна и распорядок дня меняются с возрастом, но поддержание прочного циркадного ритма может помочь вам избежать неблагоприятных последствий для здоровья.

Как улучшить сон