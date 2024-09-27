Аптекарь рекомендует: как в пожилом возрасте укрепляться физически и ментально

Фармацевт аптеки Бену Лаури Баар отмечает, что наиболее точное представление о потребности в витаминах и минералах дает анализ крови, но в целом пожилым людям не хватает кальция, витамина D, витаминов группы B, калия и магния. „Наиболее распространенными проблемами, возникающими из-за нехватки этих веществ, являются проблемы с сердцем, диабет, истончение костей и проблемы с обменом веществ“, — объясняет Баар.

Старение влияет на усвоение питательных веществ

С возрастом обмен веществ в организме замедляется, поэтому организм больше не может усваивать питательные вещества так эффективно, как раньше. „Физическая активность также играет свою роль в усвоении питательных веществ, потому что все, что движется, изнашивается, а все, что простаивает просто на месте, нуждается в определенном подталкивании, чтобы снова начать двигаться“, — отмечает Баар. Здесь в дело вступают пищевые добавки, которые, как следует из названия, привносят в пищевой рацион то, чего в нем нет. „Если в организме наличие какого-то минерала или витамина меньше, чем должно быть в оптимальном объеме, то нарушается и впитывание других подобных веществ. Например, организму необходим витамин D для усвоения кальция и витамин C для усвоения железа. Если вы не получаете их с пищей, то именно пищевые добавки — это удобный способ обеспечить вашему телу необходимые витамины и минералы“.

Для поддержания умственной активности и памяти Баар рекомендует витамины группы B, и особенно B1, B6 и B12. Кроме того, полезны лецитин, гинкго билоба и кордицепс китайский, показавшие хорошие результаты в поддержке памяти и когнитивных функций. „Красное мясо и орехи являются хорошими источниками витаминов группы В, но в пожилом возрасте из этих продуктов получить вышеназванные витамины в достаточном для организма количестве не всегда возможно. Лецитин можно получить, например, из яичного желтка, но опять же в пищевых добавках он гораздо более сконцентрирован“, — добавляет фармацевт.