Аптекарь рекомендует: как в пожилом возрасте укрепляться физически и ментально
Накануне Дня бабушек и дедушек неплохо подумать о том, как сохранить здоровье и активность своих близких в пожилом возрасте. В солидном возрасте потребности организма в питательных веществах меняются, и часто возникает нехватка важных витаминов и минералов, которые влияют как на физическое, так и на ментальное здоровье человека. Фармацевт делится советами о том, какие пищевые добавки особенно важны в пожилом возрасте и как они помогают сохранить хорошее здоровье и качество жизни.
Фармацевт аптеки Бену Лаури Баар отмечает, что наиболее точное представление о потребности в витаминах и минералах дает анализ крови, но в целом пожилым людям не хватает кальция, витамина D, витаминов группы B, калия и магния. „Наиболее распространенными проблемами, возникающими из-за нехватки этих веществ, являются проблемы с сердцем, диабет, истончение костей и проблемы с обменом веществ“, — объясняет Баар.
Старение влияет на усвоение питательных веществ
С возрастом обмен веществ в организме замедляется, поэтому организм больше не может усваивать питательные вещества так эффективно, как раньше. „Физическая активность также играет свою роль в усвоении питательных веществ, потому что все, что движется, изнашивается, а все, что простаивает просто на месте, нуждается в определенном подталкивании, чтобы снова начать двигаться“, — отмечает Баар. Здесь в дело вступают пищевые добавки, которые, как следует из названия, привносят в пищевой рацион то, чего в нем нет. „Если в организме наличие какого-то минерала или витамина меньше, чем должно быть в оптимальном объеме, то нарушается и впитывание других подобных веществ. Например, организму необходим витамин D для усвоения кальция и витамин C для усвоения железа. Если вы не получаете их с пищей, то именно пищевые добавки — это удобный способ обеспечить вашему телу необходимые витамины и минералы“.
Для поддержания умственной активности и памяти Баар рекомендует витамины группы B, и особенно B1, B6 и B12. Кроме того, полезны лецитин, гинкго билоба и кордицепс китайский, показавшие хорошие результаты в поддержке памяти и когнитивных функций. „Красное мясо и орехи являются хорошими источниками витаминов группы В, но в пожилом возрасте из этих продуктов получить вышеназванные витамины в достаточном для организма количестве не всегда возможно. Лецитин можно получить, например, из яичного желтка, но опять же в пищевых добавках он гораздо более сконцентрирован“, — добавляет фармацевт.
„Коэнзим Q10 — антиоксидант, который помогает как при проблемах с сердцем, так и, например, при мышечных болях, вызванных статинами“, — подтверждает Баар. Он также рекомендует куркумин, который помогает уменьшить различные воспаления в организме, тем самым уменьшая усталость и предотвращая различные заболевания. „Золотой корень, женьшень и элеутерококк также полезны для повышения уровня энергии, но их следует использовать с осторожностью – особенно людям с повышенным артериальным давлением, поскольку эти средства могут повышать ваше кровяное давление“, — подчеркивает фармацевт. Он добавляет, что с возрастом могут возникнуть и проблемы с мочевым пузырем – у женщин может наблюдаться недержание мочи и часто нарушается гормональный баланс, а у мужчин могут возникнуть проблемы с предстательной железой. Женщинам рекомендуется использовать, например, препараты на основе сои и прутняка обыкновенного (или монашеский перец), мужчинам хорошо подходят препараты на основе саговой пальмы (или метроксилон), а также содержащие селен и цинк.
У фармацевта есть и несколько рекомендаций по облегчению проблем с суставами. „Глюкозамин и хондроитин — это соединения, специфичные для суставов, которые помогают поддерживать здоровье суставов, а МСМ – или метилсульфонилметан – уменьшает воспаление“, — объясняет Баар. Новые препараты также содержат коллаген II типа и гиалуроновую кислоту, которые помогают восстановить изношенные суставы и повысить их подвижность. При истончении костей или остеопорозе аптекарь рекомендует дополнительно принимать кальций, но следует помнить, что организму также необходим витамин D для усвоения кальция. „Жирные кислоты омега-3 и одно из самых экзотических растений – индийский ладан или босвеллия – также эффективны и помогают уменьшить проблемы с суставами и воспаления“, — перечисляет фармацевт.
При употреблении пищевых добавок необходимо учитывать возможные риски и побочные эффекты
При использовании пищевых добавок важно помнить о возможных побочных эффектах и риске взаимодействия лекарств. „Например, добавки железа могут увеличить риск образования тромбов при их чрезмерном употреблении“, — предупреждает Баар. Также существует риск возникновения аллергических реакций – особенно если это очень сильный концентрат какого-то вещества. Кроме того, следует быть осторожным с чрезмерным употреблением жирорастворимых витаминов (например, витаминов А, D, Е и К), так как они могут начать накапливаться в организме.
Фармацевт всегда рекомендует сообщать врачу или фармацевту о том, какие пищевые добавки вы уже принимаете, особенно если врач прописывает какое-то новое лекарство. „Некоторые добавки могут усиливать или подавлять действие лекарств, что может сделать лечение неэффективным или увеличить риск побочных эффектов“, — объясняет он. Например, если вы принимаете лекарства, разжижающие кровь, то нужно учитывать, что и гинкго билоба имеет такой же эффект, и в этом случае прием одного из этих препаратов необходимо прекратить. Зверобой предотвращает действие многих антидепрессантов. А лекарства от артериального давления и добавки для поддержания здоровья сердца могут усиливать действие друг друга и вызывать слабость или даже обморок. Грейпфрут – экстракт или мякоть которого едят из-за его стимулирующего и укрепляющего иммунитет действия – также может замедлять распад многих лекарств в организме и тем самым увеличивает риск побочных эффектов этих медикаментов.
Пожилым людям рекомендуется пересматривать свои потребности в питании не реже одного раза в год и консультироваться с фармацевтом, особенно если врач меняет план лечения. „Консультация с фармацевтом помогает избежать возможных рискованных взаимодействий веществ и обеспечить желаемый эффект от пищевых добавок“, — подчеркивает Баар и отмечает, что, например, многие могут принимать витамин D утром, но не учитывают, что кофеин может препятствовать его усвоению.
В аптеках можно провести экспресс-тесты, позволяющие определить уровень сахара, холестерина и ферритина в крови. „Эти тесты помогают рано обнаружить недостатки определенных веществ и при необходимости обратиться к врачу“, — отмечает фармацевт. Обязательно загляните на сайт или спросите в аптеке, в каких именно аптеках можно сделать определенные анализы и нужно ли заранее регистрироваться на них.
Наряду с добавками, ключевым моментом являются здоровые привычки
Хотя пищевые добавки являются важной поддержкой организма, их эффект не может быть полным без здоровых привычек. „Разнообразное питание и адекватные физические упражнения имеют ключевое значение. На практике это, как правило, всегда самое сложное, поскольку разнообразное питание требует планирования, а занятия спортом обычно подразумевают выхода из зоны комфорта. Но каждое путешествие начинается с первого шага, равно как и действия по улучшению общего самочувствия и здоровья. Я рекомендую начинать с небольших шагов – будь то употребление большего количества овощей или увеличение объема коротких прогулок за день“, — советует Лаури Баар. Кроме того, стоит опробовать новые полезные рецепты, которые помогут разнообразить свой рацион и сделать его более полезным для организма.