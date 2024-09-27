Секс и отношения
27.09.2024, 16:16

„Я могу раскрепоститься?“: 13 вопросов, чтобы оценить свое сексуальное благополучие

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ФОТО: MJTH | Shutterstock

Употребляя этот термин, сексологи имеют в виду не только интимные отношения человека с партнером, но и социальный контекст. Разбираемся, какие вопросы стоит задать себе, чтобы понять, насколько вы удовлетворены своей сексуальной жизнью.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ СЕКСУАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ

Если спросить человека, что он думает о своем сексуальном благополучии, скорее всего, в первую очередь он задумается о своем партнере, частоте секса и оргазмах. Однако, как отмечает доцент кафедры психологии Вашингтонского университета в Сиэтле Николь Макниколс, эти критерии не учитывают весь спектр физических и эмоциональных сексуальных потребностей человека, пишет Psychologies.

Cексологи учитывают самые разные параметры, которые влияют на самооценку и психическое здоровье человека

Эксперты отмечают, что сексуальное благополучие зависит не столько от наличия отношений или частого секса, сколько от того, как это воспринимает сам человек и близкие ему люди.

Стыдится ли он своих фантазий, может ли рассказать о них кому-то? Может ли отказать партнеру в сексе, не опасаясь обвинений и унижений? Есть ли у него психотравма, связанная с негативным сексуальным опытом в прошлом?

В одном из исследований говорится, что в основе сексуального благополучия лежат семь основных критериев, связанных с половым поведением:

  1. Безопасность

  2. Уважение

  3. Уверенность в себе

  4. Автономность

  5. Прощение

  6. Самоопределение

  7. Комфорт

КАКИЕ ВОПРОСЫ НУЖНО ЗАДАТЬ СЕБЕ

Для измерения уровня сексуального благополучия авторы разработали шкалу из тринадцати вопросов.

  1. Я контролирую свои сексуальные фантазии?

  2. Мне комфортно со своими сексуальными предпочтениями?

  3. Близкие люди принимают мои сексуальные предпочтения?

  4. Я стыжусь своих мыслей о сексе и желаний?

  5. Я беспокоюсь о том, что может случиться со мной в будущем в интимном плане?

  6. В последний месяц я чувствовал недовольство собой из-за ошибок, которые совершил в прошлом, вступив с кем-то в половую связь?

  7. В прошлом месяце я чувствовал себя расстроенным из-за того, как поступили со мной во время секса?

  8. У меня возникают негативные мысли во время секса?

  9. Во время близости я чувствовал себя уязвимым, когда хотел все прекратить?

  10. За последний месяц я занимался сексом только так, как мне хотелось?

  11. Моя сексуальная жизнь доставляет мне удовольствие?

  12. У меня есть человек, с которым я могу открыто поговорить о своей сексуальной жизни?

  13. Я могу раскрепоститься во время секса и отдаться моменту?

Ответив на эти вопросы, можно понять, насколько человек примирен со своей сексуальной жизнью, способен ли контролировать свою половую жизнь и пережил ли травмирующие события, произошедшие в прошлом — будь то насилие или просто неприятный интимный опыт. Особое внимание также уделяется способности человека сосредотачиваться на своем теле во время секса и ощущениях.

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