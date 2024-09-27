„Я могу раскрепоститься?“: 13 вопросов, чтобы оценить свое сексуальное благополучие(1)
Употребляя этот термин, сексологи имеют в виду не только интимные отношения человека с партнером, но и социальный контекст. Разбираемся, какие вопросы стоит задать себе, чтобы понять, насколько вы удовлетворены своей сексуальной жизнью.
ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ СЕКСУАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
Если спросить человека, что он думает о своем сексуальном благополучии, скорее всего, в первую очередь он задумается о своем партнере, частоте секса и оргазмах. Однако, как отмечает доцент кафедры психологии Вашингтонского университета в Сиэтле Николь Макниколс, эти критерии не учитывают весь спектр физических и эмоциональных сексуальных потребностей человека, пишет Psychologies.
Cексологи учитывают самые разные параметры, которые влияют на самооценку и психическое здоровье человека
Эксперты отмечают, что сексуальное благополучие зависит не столько от наличия отношений или частого секса, сколько от того, как это воспринимает сам человек и близкие ему люди.
Стыдится ли он своих фантазий, может ли рассказать о них кому-то? Может ли отказать партнеру в сексе, не опасаясь обвинений и унижений? Есть ли у него психотравма, связанная с негативным сексуальным опытом в прошлом?
В одном из исследований говорится, что в основе сексуального благополучия лежат семь основных критериев, связанных с половым поведением:
Безопасность
Уважение
Уверенность в себе
Автономность
Прощение
Самоопределение
Комфорт
КАКИЕ ВОПРОСЫ НУЖНО ЗАДАТЬ СЕБЕ
Для измерения уровня сексуального благополучия авторы разработали шкалу из тринадцати вопросов.
Я контролирую свои сексуальные фантазии?
Мне комфортно со своими сексуальными предпочтениями?
Близкие люди принимают мои сексуальные предпочтения?
Я стыжусь своих мыслей о сексе и желаний?
Я беспокоюсь о том, что может случиться со мной в будущем в интимном плане?
В последний месяц я чувствовал недовольство собой из-за ошибок, которые совершил в прошлом, вступив с кем-то в половую связь?
В прошлом месяце я чувствовал себя расстроенным из-за того, как поступили со мной во время секса?
У меня возникают негативные мысли во время секса?
Во время близости я чувствовал себя уязвимым, когда хотел все прекратить?
За последний месяц я занимался сексом только так, как мне хотелось?
Моя сексуальная жизнь доставляет мне удовольствие?
У меня есть человек, с которым я могу открыто поговорить о своей сексуальной жизни?
Я могу раскрепоститься во время секса и отдаться моменту?
Ответив на эти вопросы, можно понять, насколько человек примирен со своей сексуальной жизнью, способен ли контролировать свою половую жизнь и пережил ли травмирующие события, произошедшие в прошлом — будь то насилие или просто неприятный интимный опыт. Особое внимание также уделяется способности человека сосредотачиваться на своем теле во время секса и ощущениях.