„Я могу раскрепоститься?“: 13 вопросов, чтобы оценить свое сексуальное благополучие

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ СЕКСУАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ

Если спросить человека, что он думает о своем сексуальном благополучии, скорее всего, в первую очередь он задумается о своем партнере, частоте секса и оргазмах. Однако, как отмечает доцент кафедры психологии Вашингтонского университета в Сиэтле Николь Макниколс, эти критерии не учитывают весь спектр физических и эмоциональных сексуальных потребностей человека, пишет Psychologies.

Cексологи учитывают самые разные параметры, которые влияют на самооценку и психическое здоровье человека

Эксперты отмечают, что сексуальное благополучие зависит не столько от наличия отношений или частого секса, сколько от того, как это воспринимает сам человек и близкие ему люди.

Стыдится ли он своих фантазий, может ли рассказать о них кому-то? Может ли отказать партнеру в сексе, не опасаясь обвинений и унижений? Есть ли у него психотравма, связанная с негативным сексуальным опытом в прошлом?

В одном из исследований говорится, что в основе сексуального благополучия лежат семь основных критериев, связанных с половым поведением:

Безопасность Уважение Уверенность в себе Автономность Прощение Самоопределение Комфорт

КАКИЕ ВОПРОСЫ НУЖНО ЗАДАТЬ СЕБЕ

Для измерения уровня сексуального благополучия авторы разработали шкалу из тринадцати вопросов.